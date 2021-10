Bỏ nghề truyền thông để lập đội cứu hộ

FAS Angel (First Aid Support Angel) là đội tình nguyện do anh Phạm Quốc Việt (sinh năm 1987, quê ở huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) và những người tài xế xe ôm công nghệ sáng lập từ tháng 9/2019. Đội thành lập với mục đích trực tiếp sơ cứu, cứu giúp những người không may gặp tai nạn giao thông, bất trắc trên đường phố Hà Nội.

Anh Việt cho biết anh từng là người bị “bỏ rơi” trong một vụ tai nạn giao thông xảy ra nhiều năm trước tại tỉnh Tuyên Quang. Có rất nhiều người đi trên đường nhưng không một ai chịu dừng lại cứu giúp, phải nằm lúc lâu mới có một người qua đường quyết định dừng xe và đưa đi cấp cứu, khiến anh luôn nhớ mãi và biết ơn.

Vụ tai nạn định mệnh đó đã khiến anh có nhiều thay đổi và sau nhiều suy nghĩ, anh quyết định từ bỏ công việc truyền thông để cùng một số người lập nên đội cứu hộ FAS Angel. Ban ngày anh chạy xe ôm công nghệ, tối đến cùng các thành viên rong ruổi trên đường hỗ trợ người gặp nạn.

Anh Việt đang hướng dẫn qua online cho các thành viên mới về cách sơ cứu

Cũng từ những gì đã từng trải qua, anh Việt mong muốn thực hiện sứ mệnh xây dựng niềm tin giữa con người với con người và sự quan tâm nhau trong cộng đồng, để một ngày nào đó tất cả những người trong xã hội trở thành một “angel” của một người khác.

Không có giới hạn tuổi tác nghề nghiệp, khác nhau về hoàn cảnh nhưng mỗi thành viên trong đội đều có chung một tinh thần sẵn sàng vì mọi người. Và cứ thế hành trình “không bỏ rơi ai cả” ngày qua ngày tiếp tục được nối dài.

Đến nay, đội có khoảng 90 người, trong đó có 10 trưởng vùng cho chín điểm trực khác nhau ở thành phố Hà Nội. Mỗi thành viên trước khi tham gia, đều được anh Việt đào tạo một khóa học về kiến thức, kỹ năng sơ cấp cứu.

Cứ tối đến các thành viên tỏa ra đường để giúp đỡ người bị nạn.

Anh Việt cho biết đây là một công việc không chỉ tinh thần tự nguyện của mọi người, mà còn đòi hỏi phải có một kiến thức, kỹ năng vững chắc thì mớI có thể làm được.

Đều đặn mỗi ngày từ 21h30 đến 1h sáng hôm sau, các thành viên FAS Angel thức trắng đêm tỏa ra các cung đường Thủ đô để làm thiện nguyện. Hành trình của anh Việt với chiếc túi sơ cứu gồm nhiều bông băng, dụng cụ sơ cứu y tế... nặng hơn 7kg.

Khi gặp ca tai nạn, rất nhanh chóng, mỗi thành viên một việc, người hỗ trợ sơ cứu kịp thời cho nạn nhân, người bảo vệ hiện trường, người tạo vành đai để tránh gây ùn tắc giao thông. Sự phối hợp nhuần nhuyễn thuần thục không chỉ cứu giúp nạn nhân ở những thời điểm vàng mà còn tạo sự an tâm, niềm tin cho họ, đặc biệt qua những cái nắm tay, lời động viên ấm áp.

Nhanh chóng sơ cứu một người bị tai nạn trên đường.

Trung bình mỗi ngày, đội có thể hỗ trợ từ 3 đến 9 ca tai nạn giao thông, va quệt trên đường phố. Có những trường hợp chỉ cần chụp cho đội nhìn thấy vết thương, tư thế nằm thì sẽ có hướng dẫn cụ thể ngay lập tức. Và thông thường tiếp cận hiện trường để giúp đỡ nạn nhân trong vòng từ 5 đến 8 phút.

Sau đó tùy vào mức độ của nạn nhân, nếu nạn nhân quá nặng, cần đưa đi khẩn cấp thì sẽ tính mọi phương án để đưa nạn nhân đi một cách an toàn, còn không thì sẽ chờ xe cấp cứu của 115 đến và bàn giao lại. Sau đó sẽ cắt cử một đến hai người ở lại để bảo vệ hiện trường cho đến khi cơ quan chức năng đến tiếp nhận.

Hiện nay đội của anh đã phát đi 22 nghìn con tem trong TP Hà Nội để khi cần mọi người dân có thể liên hệ hỗ trợ.

Không chỉ thành lập ra đội để hỗ trợ người khác mà còn rất tích cực hiến máu, hiến tiểu cầu để góp phần duy trì sự sống cho các bệnh nhân cần truyền máu. Hiện nay đã kêu gọi được khoảng 20 thành viên đã tham gia hiến máu và đang tiếp tục tìm kiếm thêm những tình nguyện viên khác để tham gia hoạt động ý nghĩa này.

Phần giao lưu trực tuyến của chị Trần Uyên Phương trong chương trình.

Câu chuyện của Việt vừa được lan tỏa trong chương trình Nối trọn yêu thương phát trên kênh VTV1. Chia sẻ trong chương trình anh cho biết ước mơ mô hình sơ cứu - tai nạn sẽ được nhân rộng khắp các địa phương để không chỉ Hà Nội, mà người gặp nạn ở đâu cũng "không bị bỏ lại".

Với mong muốn động viên, tiếp thêm nguồn lực cho anh Việt và các thành viên trên con đường phía trước, nhãn hàng Trà Thanh nhiệt Dr Thanh thuộc Tập đoàn Tân Hiệp Phát đã trao tặng một món quà và hy vọng anh sẽ sớm thành công với những dự định của mình.

Cùng với món quà là sự xuất hiện của một thành viên rất đặc biệt trong “ekip” chương trình Nối trọn yêu thương, chị Trần Uyên Phương, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát. Trong phần trò chuyện trực tuyến, chị Trần Uyên Phương đã nhắn gửI, “đây là một nghĩa cử đẹp, giống như chúng ta đã và đang đối phó trước làn sóng của đại dịch, qua những biến động thì tình cảm mọi người giành cho nhau lại khác đi, gắn bó hơn, gần gũi hơn và chia sẻ yêu thương nhiều hơn. Rất cảm ơn em về những nghĩa cử cao đẹp, góp phần lan tỏa, truyền cảm hứng cho mọi người, để cuộc sống thêm ý nghĩa”.

Là đơn vị đồng hành trong gần 3 năm qua, Tập đoàn Tân Hiệp Phát góp phần lan tỏa nguồn năng lượng mạnh mẽ từ mỗi nhân vật trong chương trình "Nối trọn yêu thương". Dù mỗi nhân vật có hoàn cảnh khác nhau, nhưng khi đối diện trước những biến cố, khó khăn trong cuộc sống, họ luôn có niềm tin và yêu cuộc sống của mình, cũng như truyền cảm hứng cho cộng đồng bằng tinh thần Không gì là không thể.

Đông Hường