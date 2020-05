Đà Nẵng: Cấm đỗ xe trên một số tuyến đường trong ngày 23 và 24/5

Ngày 22/5, ông Lê Thành Hưng, Phó Giám đốc Sở GTVT Đà Nẵng cho biết UBND TP Đà Nẵng đã có văn bản cho phép tổ chức Cuộc đua Xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình TP.HCM (HTV) lần thứ 32 năm 2020 qua địa bàn TP Đà Nẵng; gồm 2 chặng trong 2 ngày 23 và 24/5.

Các cua-rơ tham dự Cuộc đua Xe đạp tranh Cúp Truyền hình TP.HCM lần thứ 30-2018 bứt phá ngoạn mục trên các tuyến đường Đà Nẵng. (Ảnh: Báo Đà Nẵng)

Theo đó, chặng 5 diễn ra khoảng từ 7h30 đến 11h00 ngày 23/5 với lộ trình: Đèo Hải Vân - đường Nguyễn Văn Cừ - đường Nguyễn Lương Bằng - đường Nguyễn Tất Thành - cầu Thuận Phước - đường Lê Đức Thọ - đường Hoàng Sa - về đích Công viên Biển Đông (khu vực trước tượng Mẹ Âu Cơ đường Võ Nguyên Giáp).

Chặng 6 diễn ra khoảng từ 6h30 đến 11h00 ngày 24/5 với lộ trình: Xuất phát từ Quảng trường 2/9 - đường Cách Mạng Tháng Tám - đường Ông Ích Đường - cầu Cẩm Lệ - chợ Miếu Bông - Quốc lộ 1 đi Quảng Nam.

Ông Lê Thành Hưng cho hay, để đảm bảo an toàn cho cuộc đua diễn ra trên địa bàn, Sở GTVT Đà Nẵng vừa có văn bản đề nghị UBND các quận Liên Chiểu, Thanh Khê, Hải Châu, Sơn Trà, Cẩm Lệ và huyện Hòa Vang chỉ đạo UBND các phường, xã liên quan thông báo cho người dân không đỗ xe trên các tuyến đường thuộc lộ trình và thời gian tổ chức cuộc đua như nêu trên.

Sở GTVT Đà Nẵng cũng yêu cầu Công ty TNHH Xây dựng, thương mại và dịch vụ Linh Sương, Công ty CP Cầu đường Đà Nẵng căn cứ thời gian, lộ trình tổ chức cuộc đua để tăng cường kiểm tra, thực hiện đảm bảo công tác bảo dưỡng thường xuyên.

Đồng thời giao Thanh tra Sở GTVT phối hợp với các lực lượng thuộc Công an TP và lực lượng chức năng liên quan đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến đường thuộc lộ trình tổ chức cuộc đua qua địa phận TP Đà Nẵng.

Hải Châu