Cựu Công an xã đánh người: Bị hại đề nghị chuyển Công an huyện xử lý

Tại buổi làm việc với Công an xã, anh Cường yêu cầu được giám định thương tích và chuyển hồ sơ cho Công an huyện xử lý theo quy định của pháp luật.

Anh Cường (ảnh nhỏ) và đơn thư gửi cơ quan chức năng.

Liên quan đến vụ cựu Công an xã bị “tố” đánh người, sáng 12/5, trao đổi với PV, Trưởng Công an xã Duy Sơn (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) xác nhận đang làm hồ sơ chuyển Công an huyện để điều tra, xử lý theo yêu cầu của bị hại là anh Nguyễn Công Cường (SN 1987, người địa phương).

2 người bị anh Cường “tố” hành hung mình phải nhập viện là ông Lưu Minh H. và ông Ngô Phi Đ. (trú cùng xã Duy Sơn).

Theo anh Cường, sau khi sự việc được Infonet phản ánh, ông H. có đến bệnh viện thăm hỏi và xin lỗi mong bỏ qua. Tuy nhiên, quan điểm của anh là xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong buổi làm việc sáng 12/5 với Công an xã Duy Sơn, anh Cường cũng yêu cầu phía cơ quan chức năng giám định thương tích của mình, đồng thời chuyển hồ sơ cho Công an huyện Duy Xuyên để xử lý.

Được biết, anh Cường xuất viện hôm 8/5 nhưng hiện tại mắt của anh nhiều lúc bị mờ, đầu vẫn còn đau nhức.

Như Infonet đã đưa tin, hôm 3/5, anh Cường có đơn gửi Công an xã Duy Sơn “tố” bị ông H. và ông Đ. xông vào nhà hành hung đêm 1/5. Cũng trong đêm đó, anh Cường được đưa đi bệnh viện cấp cứu với vết thương ở vùng mắt, miệng và đầu.

Nói về nguyên nhân, anh Cường cho hay, trước khi xảy ra sự việc vài ngày, anh bị “mất trộm” 2 khúc cây keo lai (70cm x 3m) để ở trong rừng Đồng Lớn, xã Duy Sơn. Qua tìm hiểu, anh biết ông H. là người lấy nên tìm đến nhà ông ta để hỏi chuyện. Lúc này, anh thấy 2 khúc cây keo để trước ngõ nhà ông H.

Sau đó, anh Cường gọi cho ông H. nói chuyện phải trái. Nào ngờ, tối 1/5, ông H. cùng ông Đ. xông vào nhà đánh anh nhập viện.

Được biết, ông H. trước đây là Phó trưởng Công an xã Duy Sơn (Công an không chính quy-PV) và mới xin nghỉ việc.

Hồ Ca