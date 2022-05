Tông vào trụ điện, 2 khách nước ngoài tử vong tại chỗ

Chiều 16/5, Công an TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 2 người nước tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn 2 du khách tự ngã xe, tử vong tại chỗ.

Nạn nhân được xác định là hai người nước ngoài, anh Denver Christopher Marcus (SN 1997) và chị Thompson Pethmay (SN 1998).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3h40 cùng ngày, 2 vị khách này chạy trên cùng một xe máy mang biển số Quảng Nam lưu thông trên đường Hùng Vương, theo hướng từ TP Hội An đi thị xã Điện Bàn.

Khi đến trước số nhà 208 Hùng Vương (phường Thanh Hà, TP Hội An), chiếc xe máy bất ngờ leo lên lề, tông vào trụ điện bên đường.

Cú tông mạnh khiến hai người nước ngoài tử vong tại chỗ, chiếc xe máy hư hỏng.

Một lãnh đạo Công an TP Hội An cho hay, qua xác minh, 2 nạn nhân cùng quốc tịch Anh và đến Hội An để đi du lịch.

Hiện vụ việc đã được Công an thành phố bàn giao cho Công an tỉnh Quảng Nam thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

