Máy cày lắp moóc chở keo 'tung hoành' ở Nghệ An

Máy cày lắp moóc chở keo vô tư đi trên đường

Thời gian gần đây, theo phản ánh của người dân các xã Thanh Xuân, Thanh Mai (huyện Thanh Chương, Nghệ An) cho biết, việc các loại máy cày tự chế có thùng (moóc), xe công nông, xe cơ giới 3 bánh, 4 bánh tham gia vận chuyển nguyên liệu (chủ yếu là keo) lưu thông tại các tuyến đường trên địa bàn gây mất trật tự an toàn giao thông.

Máy cày lắp thêm thùng chở keo, gỗ cao ngất chạy phăm phăm qua các tuyến đường nhỏ, dốc tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông khiến người dân địa phương lo ngại.

Những ngày cuối tháng 10/2021, theo ghi nhận tại các xã này, chúng tôi nhận thấy nhiều phương tiện (đặc biệt các loại máy cày có gắn moóc) tham gia chở keo lưu thông vô tư trên các tuyến đường đến để nhập cho các cơ sở sản xuất, nhà máy thu mua nguyên liệu nằm trên địa bàn.

Một người dân địa phương cho biết: ''Do đặc thù rừng núi trên địa bàn nên người dân chủ yếu dùng các phương tiện cơ giới, máy cày để vận chuyển keo được thuận lợi hơn. Tuy nhiên, việc lưu thông của các xe này cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt trên tuyến đường liên xã, đường làng nhỏ hẹp. Rất mong cơ quan chức năng vào cuộc, xử lý để đảm bảo an toàn''.

Theo ông Bùi Xuân Anh, Chủ tịch UBND xã Thanh Xuân (huyện Thanh Chương), vừa rồi công an xã đã tiến hành kiểm tra, rà soát, xác định trên địa bàn có 12 phương tiện, chủ yếu là máy cày, những loại này sau đó họ mua thêm các thùng (moóc) để lắp thêm.

“Công an xã đã rà soát, kiểm tra các phương tiện. Bên cạnh đó, tuyên truyền người dân ký cam kết, không sử dụng các loại xe này để chở keo, tham gia giao thông gây mất an toàn”, ông Anh nói.

Hoạt động của các phương tiện này gây mất trật tự an toàn giao thông ở các tuyến đường nhỏ hẹp, đồi dốc.

Không những “tăng bo”, các phương tiện này còn ngang nhiên vận chuyển nguyên liệu đến các cơ sở sản xuất, thu mua trên địa bàn với quãng đường dài.

Máy cày có moóc chở keo gây mất an toàn giao thông ở xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương (ảnh chụp ngày 27/10/2021).

Còn ông Hà Quang Thắng, Chủ tịch UBND xã Thanh Mai (huyện Thanh Chương) nêu băn khoăn, người dân trên địa bàn xã chủ yếu làm nông nghiệp, có diện tích rừng sản xuất trồng keo nhiều. Khi có những phương tiện này thì quá trình chở keo từ đồi núi xuống cũng thuận tiện nên hiện vẫn đang sử dụng.

“Theo thống kê trên địa bàn xã hiện có 9 máy cày kéo thùng. Chính quyền địa phương cũng chưa xử phạt trường hợp nào. Cơ quan chức năng cũng đã tiến hành mời người dân làm việc, ký cam kết không sử dụng các phương tiện này để đảm bảo an toàn giao thông”, ông Thắng nói.

Qua tìm hiểu, trên địa bàn huyện Thanh Chương có rất nhiều diện tích trồng keo, chủ yếu các xã: Thanh Sơn, Thanh Thủy, Thanh Đức, Thanh Mỹ, Thanh Xuân, Thanh Mai, Ngọc Lâm… Đây cũng là những địa phương có các cơ sở, nhà máy thu mua nguyên liệu nông lâm sản như gỗ keo, tràm, chè…, việc dùng các phương tiện này tham gia là hiểm họa, gây mất trật tự an toàn giao thông.

Chỉ đạo xử lý nhưng xe vẫn “tung hoành”

Trước thực trạng này, tháng 6/2020, Công an huyện Thanh Chương đã có văn bản chỉ đạo Công an các xã, thị trấn phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân địa phương thực hiện nghiêm các quy định của Chính phủ về xóa bỏ triệt để xe công nông, xe cơ giới tự chế 3 bánh, 4 bánh, xe hết niên hạn sử dụng lưu thông trên các tuyến đường.

Đồng thời, rà soát, báo cáo thực trạng phương tiện không đăng ký, kiểm định chất lượng an toàn kỹ thuật, đặc biệt là xe công nông, xe cơ giới 3 bánh, 4 bánh, xe hết niên hạn sử dụng để xử lý theo quy định. Đối với các trường hợp đang lưu giữ các loại phương tiện này tại gia đình hoặc nơi khác thì vận động chủ xe tự nguyện tháo dỡ, hủy bỏ phương tiện, cam kết không tham gia giao thông.

Trao đổi với PV Infonet, một lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an huyện Thanh Chương cho biết, thực hiện chỉ đạo của cấp trên, chúng tôi đã thành lập các tổ công tác, tuần tra và phát hiện các phương tiện vi phạm.

“Đội CSGT đã tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với 8 trường hợp vi phạm, thu giữ các phương tiện để chờ hướng xử lý tiếp theo. Bên cạnh đó, tiến hành tuyên truyền người dân tự nguyện tháo dỡ, cam kết không tham gia giao thông để đảm bảo an toàn. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tiến hành tuần tra, kiểm soát các phương tiện vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định”, lãnh đạo Đội CSGT Thanh Chương thông tin thêm.

Vụ tai nạn xảy ra hồi tháng 7/2021 tại xã Thanh Mỹ (huyện Thanh Chương) khiến 2 người thương vong.

Việc đưa xe công nông, xe tự chế 3 bánh, 4 bánh tham gia giao thông là hành vi nghiêm cấm theo quy định tại khoản 4, Điều 8 Luật Giao thông đường bộ năm 2008. Những người điều khiển các phương tiện này tham gia giao thông sẽ bị xử phạt hành chính với hành vi điều khiển loại xe sản xuất, lắp ráp trái quy định khi tham gia giao thông mức xử phạt từ 4 – 6 triệu đồng, tịch thu phương tiện vi phạm, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng.

Đối với hành vi điều khiển xe tự chế 3 bánh, 4 bánh khi tham gia giao thông sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi điều khiển, vận hành các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt trái quy định pháp luật, mức phạt tiền từ 800.000 – 1.000.000 đồng, tịch thu phương tiện, tước quyền sử dụng giất phép lái xe 1 – 3 tháng.

Tai nạn đau lòng từ xe công nông, máy cày tuột dốc

Vào khoảng hơn 7h ngày 13/7/2021, tại chân núi Đại Can, thuộc đia phận thôn Mỹ Lâm, xã Thanh Mỹ (huyện Thanh Chương), chiếc xe công nông do anh Lê Huy K. (SN 1990, trú xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương) điều khiển và chiếc máy cày do ông Vi Văn T. (SN 1965, trú bản Tân Ngọc, xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương) trong quá trình đi lên dốc để chở keo, củi.

Trong quá trình tự tời để lên dốc, chiếc xe công nông ở phía trên không may bị đứt dây tời, tuột dốc rồi va chạm mạnh vào phần đầu chiếc máy cày phía dưới. Tại hiện trước, sau khi tuột dốc va chạm, chiếc công nông bị lật nghiêng; còn phần đầu chiếc máy cày bị hư hỏng nặng, bánh gãy rời…

“Vụ tai nạn đau lòng khiến ông T. tử vong, còn anh K. bị thương nặng được đưa đi cấp cứu. Ngay sau đó, cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc”, ông Hoàng Phạm Thọ, Chủ tịch UBND xã Thanh Mỹ (Thanh Chương, Nghệ An) thông tin.

Việt Hòa