Công an TP Hà Tĩnh tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ qua lớp học trực tuyến

Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Tĩnh cùng giáo viên Trường THCS Lê Văn Thiêm tuyên truyền trực tuyến Luật Giao thông đường bộ cho học sinh của trường. (Ảnh: Công an TP Hà Tĩnh)

Việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) là một trong các giải pháp hiệu quả, giúp nâng cao hiểu biết về Luật Giao thông đường bộ cho người tham gia giao thông, từ đó góp phần làm thay đổi nhận thức, hành vi của họ.

Trong các đối tượng tham gia giao thông, Thanh thiếu niên, học sinh là lực lượng đông đảo nhất. Vì vậy việc tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho học sinh là nhiệm vụ hết sức quan trọng, góp phần đảm bảo trật tự ATGT và giảm thiểu tai nạn giao thông.

Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Hà Tĩnh chủ động triển khai dạy học trực tuyến đối với cấp học THCS và THPT. Nhận thấy đây là phương án rất hữu hiệu trong việc tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông đường bộ đến học sinh, Công an TP Hà Tĩnh đã phối hợp với các trường học triển khai tuyên truyền Luật an toàn giao thông đường bộ bằng hình thức trực tuyến.

Các tình huống giao thông giả định về vi phạm về ATGT và các chế tài áp dụng khi học sinh vi phạm, giúp các em dễ hiểu và rút ra được bài học bổ ích cho bản thân khi tham gia giao thông. (Ảnh: Công an TP Hà Tĩnh)

Để các tiết học sinh động, có tác dụng tuyên truyền sâu rộng, nâng cao ý thức của học sinh khi tham gia giao thông, Công an TP Hà Tĩnh đã xây dựng các tình huống giao thông giả định về vi phạm về ATGT mà nhiều học sinh còn mắc phải, như: điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi theo quy định; không đội mũ bảo hiểm; chở quá số người quy định; đi xe dàn hàng ngang; không chấp hành hiệu lệnh tín hiệu đèn giao thông…

Cùng với đó, là những hình ảnh tuyên tuyền, giáo dục về hậu quả khi không chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ, các chế tài áp dụng khi học sinh vi phạm, giúp các em hiểu, thấm và rút ra được những kinh nghiệm và bài học bổ ích cho bản thân khi tham gia giao thông.

Trong những ngày nửa đầu tháng 9, Công an TP Hà Tĩnh đã phối hợp với các đơn vị trường học tổ chức tuyên truyền trực tuyến cho tất cả các em học sinh bậc THCS và THPT trên địa bàn thành phố, với chủ đề “Đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông - nét đẹp văn hóa học đường”. Bước đầu mang lại hiệu quả tích cực, thu hút được nhiều lượt quan tâm của các em học sinh.

Em Nguyễn Minh Quân, học sinh trường THCS Lê Văn Thiêm, hào hứng, tiết học về an toàn giao thông rất bổ ích. Chúng cháu được chú CSGT và cô giáo hướng dẫn rất cụ thể, chi tiết cách tham gia giao thông an toàn, cũng như việc đi xe, đi bộ đúng luật, đảm bảo an toàn cho mình và những người xung quanh.

CTuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho học sinh Trường THCS Thạch Linh qua lớp học trực tuyến (Ảnh: Công an TP Hà Tĩnh)

Cô Nguyễn Thị Thương, Giáo viên Tổng phụ trách Đội, Trường THCS Thạch Linh (TP Hà Tĩnh) cho biết, nhờ cách truyền đạt bằng những hình ảnh, video rất sinh động, các nội dung tuyên truyền rất phong phú, dể hiểu, nên dù chỉ bằng hình thức trực tuyến, các em học sinh vẫn hào hứng đón nhận.

Sau khi được xem, được nghe tuyên truyền về những kiến thức rất bổ ích, các em học sinh đã hiểu và hứa sẽ chấp hành tốt, đồng thời tuyên truyền cho gia đình, người thân, bạn bè cùng thực hiện tốt các quy định khi tham gia giao thông.

Trao đổi với PV Infonet, bà Trần Thị Thủy Nga, Trưởng phòng GD&ĐT TP Hà Tĩnh chia sẻ, do điều kiện dịch bệnh, không thể tập trung học sinh, nên lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Tĩnh đã vận dụng phần mềm dạy học trực tuyến để tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho các em.

Để có những hình ảnh sinh động, dễ nhớ, gắn liền với thực tiễn, Công an TP Hà Tĩnh đã xây dựng video về các tình huống giao thông mà nhiều học sinh còn mắc phải. Qua đó giúp các em nhận thức được quy định khi tham gia giao thông để đảm bảo an toàn.

Các nội dung tuyên truyền rất phong phú, dể hiểu, nên các em học sinh rất hào hứng đón nhận

Cũng theo bà Nga, ngoài ra Công an TP Hà Tĩnh còn bố trí lực lượng nói chuyện trực tiếp để phân tích các tình huống, giải đáp các thắc mắc, giúp giáo viên và học sinh nắm bắt rất hiệu quả. Từ đó, các em tham gia giao thông đúng theo quy định của pháp luật.

Trung tá Nguyễn Quốc Hùng, Trưởng Công an TP Hà Tĩnh cho biết, bước đầu cách làm này đã nhận được phản hồi rất tốt từ nhà trường, các em học sinh và quý phụ huynh. Thời gian tới Công an thành phố sẽ tiếp tục duy trì công tác tuyên truyền bằng hình thức trực tuyến, nhằm nâng cao ý thức, nhận thức cho học sinh cũng như người mọi dân khi tham gia giao thông, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Trần Hoàn