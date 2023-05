Doanh nghiệp kiện Amazon đòi 280 triệu USD báo lỗ kỷ lục

CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (Gilimex) vừa báo cáo kết quả kinh doanh quý I/2023. Theo báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất, doanh thu đạt 156,9 tỷ đồng, giảm 88% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ âm 38,6 tỷ đồng, giảm 135% so với cùng kỳ. Đây là quý lỗ kỷ lục từ năm 2002.

Theo giải trình của Gilimex, trong quý vừa qua, tình hình kinh tế khó khăn, đơn hàng sụt giảm nên doanh thu xuất bán giảm so với cùng kỳ.

Về hoạt động bất động sản công nghiệp, công ty đang trong quá trình đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng để kịp giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp vào quý sau. Do đó, chi phí vận hành chung của mảng bất động sản công nghiệp tăng mạnh. Doanh thu mảng này sẽ ghi nhận vào các quý sau.

Trong năm 2023, Gilimex đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 1.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế dự kiến 103,5 tỷ đồng.

Sản phẩm của Gilimex. (Ảnh: GIL)

Cuối năm ngoái, Gilimex tiến hành vụ kiện sàn thương mại điện tử Amazon. Gilimex tố Amazon thực hiện thương mại không công bằng, vi phạm hợp đồng và vi phạm nghĩa vụ ủy thác.

Gilimex yêu cầu khoản bồi thường thiệt hại khoảng 280 triệu USD để bù đắp chi phí, bao gồm chi phí cho các thùng chứa mà công ty đã sản xuất, nguyên liệu thô mà công ty đã mua và các khoản đầu tư vào các cơ sở sản xuất trong thời kỳ đại dịch.

Tại đại hội cổ đông mới đây, đại diện Gilimex cho hay, vụ kiện đang thực hiện các bước tiếp theo.

Tin doanh nghiệp

Thị trường chứng khoán còn một số sự kiện quan trọng khác của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn.

* HAG: Hoàng Anh Gia Lai công bố doanh thu thuần quý I đạt gần 1.697 tỷ đồng, tăng 111% so với cùng kỳ năm trước. Lãi trước thuế đạt 304 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước.

* PLX: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) công bố BCTC hợp nhất quý I/2023. Doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 67.432 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 667 tỷ đồng, tăng 51%.

* GVR: Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam công bố BCTC quý I/2023 với doanh thu đạt 4.135,2 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận 755,68 tỷ đồng, giảm 42,6% so với cùng kỳ.

* SGT: CTCP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (Saigontel) công bố BCTC quý I/2023. Doanh thu đạt 93,38 tỷ đồng, giảm 77,3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận 5,56 tỷ đồng, giảm 97,1% so với cùng kỳ



* REE: Trong quý I, CTCP Cơ điện lạnh ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.368,8 tỷ đồng. Lãi sau thuế 1.054,8 tỷ đồng, tăng 10% so với quý I/2022.

* LDG: CTCP Đầu tư LDG công bố BCTC quý I/2023 với doanh thu đạt 0,71 tỷ đồng, giảm 99,4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 69,98 tỷ đồng, giảm 72,38 tỷ đồng so với cùng kỳ.

* HSG: CTCP Tập đoàn Hoa Sen công bố BCTC quý II niên độ tài chính 2022-2023. HSG có doanh thu đạt 6.980,9 tỷ đồng, giảm 44,9% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận 250,6 tỷ đồng, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm trước.

* FRT: Trong quý I, CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail) ghi nhận doanh thu giảm nhẹ 0,4% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 32,77 tỷ đồng, về 7.752,87 tỷ đồng.

Giao dịch cổ phiếu

* NVL: CTCP NovaGroup, cổ đông lớn của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland) đã bị công ty chứng khoán bán hơn 3,46 triệu cổ phiếu, cầm cố từ ngày 24/4 đến 27/4.

* DIG: Bà Hà Thị Thanh Châu, em dâu ông Nguyễn Thiện Tuấn – Chủ tịch HĐQT Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIG) chỉ bán được hơn 67.000 cổ phiếu DIG, trong tổng số 185.000 cổ phiếu đăng ký bán từ ngày 30/3 đến 28/4. Bà Châu còn nắm giữ hơn 206.000 cổ phiếu DIG, tỷ lệ 0,03%.

* ACL: Ông Trần Tuấn Khanh, Phó Tổng giám đốc CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang (ACL) đăng ký bán toàn bộ hơn 2,37 triệu cổ phiếu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 9/5 đến 7/6, theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

* SAM: CTCP Chứng khoán Quốc Gia (NSI), cổ đông của CTCP SAM Holdings (SAM) đã bán toàn bộ hơn 2,96 triệu cổ phiếu, từ ngày 06/4 đến 28/4 theo phương thức thỏa thuận.

* DDG: Bà Yang Kiều An, con của bà Trần Kim Sa – Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương (DDG) đã bán được hơn 0,52 triệu cổ phiếu, từ ngày 21/4 đến 25/4. Bà Kiều An còn nắm giữ hơn 477.000 cổ phiếu DDG, tỷ lệ 0,8%.

* TVC: Bà Phạm Thanh Hoa, Ủy viên HĐQT CTCP Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt đã mua vào 1 triệu cổ phiếu, từ ngày 7/4 đến 27/4. Bà Hoa đang sở hữu hơn 2,99 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 2,52%.

VN-Index

Chốt phiên 4/5, VN-Index giảm 8,51 điểm (-0,81%), xuống 1.040,61 điểm.

HNX có 78 mã tăng và 94 mã giảm, HNX-Index tăng 0,68 điểm (+0,33%), lên 208,15 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 85,4 triệu đơn vị, giá trị 1.253 tỷ đồng.

UpCoM-Index giảm 0,5 điểm (-0,64%), xuống 77,27 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 28,2 triệu đơn vị, giá trị 400,2 tỷ đồng.

Duy Anh