Đang tìm cô gái trẻ bị đánh khi mua quần áo ở chợ Nhà Xanh

Đêm qua và rạng sáng ngày 9/12, trên mạng chia sẻ lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một cô gái trẻ bị đánh, chửi tới tập khi đến một của hàng quần áo mua hàng. Được biết, nơi xảy ra sự việc là ở chợ Nhà Xanh, thuộc địa bàn phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Hình ảnh về người bán hàng và nơi xảy ra vụ việc (Ảnh cắt từ clip).

Theo như chia sẻ trên mạng xã hội, hai cô gái đi mua quần áo trong một quầy tại chợ Nhà Xanh và được chủ cửa hàng báo giá, sau khi được báo giá, một cô gái đã mặc cả thì lập tức người phụ nữ bán hàng tát thẳng vào mặt cô gái, chửi bới rồi đuổi hai cô gái ra khỏi cửa hàng với lời lẽ thô tục, xúc phạm.

Sáng 9/12, trao đổi với PV Infonet, ông Tống Xuân Duy – Chủ tịch UBND phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết: “Chính quyền phường đã nhận được thông tin phản ánh về sự việc xô xát giữa người phụ nữ bán hàng ở chợ Nhà Xanh với cố gái trẻ. Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND phường đã giao công an, cùng các đơn vị liên quan phối hợp xác minh làm rõ sự việc”.

“Qua xác minh, cơ quan công an đã biết về người bán hàng có hành vi xô xát với cô gái. Tuy nhiên, công an chưa tìm được cô gái bị đánh, để xử lý vụ việc. Chính quyền địa phương đang giao cơ quan công an tìm nạn nhân trong việc, để tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật”, ông Tống Xuân Duy cho biết thêm.

Đoạn video trên sau khi đăng tải lên mạng xã hội đã nhận được rất nhiều ý kiến phẫn nộ về hành vi của người bán hàng.

“Đây không phải lần đầu chợ Nhà Xanh đánh người khi mặc cả mua hàng. Đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc”, một thành viên mạng xã hội chia sẻ. Một người dùng mạng khác thì cho rằng: “Chợ này chỉ bắt nạt sinh viên và bán đồ hàng thùng kém chất lượng, người bán hàng rất ra vẻ ta đây, khi mặc cả không bị ăn đánh, cũng bị ăn chửi”.

Thậm chí có người còn cho rằng, nên dẹp chợ Nhà Xanh vì nguy cơ cháy nổ cao, lấn chiếm lòng đường, gây khó khăn khi đi lại. Đồng thời, đề nghị quản lý thị trường vào cuộc làm rõ nguồn gốc hàng được bán ở đây.

Tiến Anh