Tăng khả năng bị viêm đường sinh dục

Khi không được xuất ra ngoài, tinh dịch bị ứ lại dễ gây ra tình trạng viêm, như viêm tinh hoàn. Trong trường hợp viêm đã lâu có lẽ bạn không nhìn thấy sưng, nóng và đỏ nữa nhưng cảm thấy đau. Nếu vẫn cảm thấy đau và đau kéo dài thì nên đi khám để bác sĩ giúp bạn tìm ra bệnh và phương pháp chữa trị thích hợp.

Ham muốn tình dục sẽ giảm dần

Ngoài việc liên quan mật thiết đến trạng thái tinh thần và thể chất của bản thân, ham muốn tình dục của một người đôi khi cũng liên quan đến tần suất sinh hoạt tình dục. Nếu bạn lâu không quan hệ tình dục thì cơ thể sẽ tự động “thích nghi” với quá trình không quan hệ, lâu dần bạn sẽ rơi vào trạng thái không còn ham muốn nhiều cho đời sống vợ chồng.

Có thể làm giãn ống dẫn tinh

Ống dẫn tinh thực chất là một ống rất mỏng có chức năng dẫn tinh trùng ra ngoài. Tuy nhiên, đôi khi do lâu ngày không được xuất ra ngoài, tinh dịch sẽ tạm thời ở lại trong ống dẫn tinh, do đó áp lực lên ống dẫn tinh sẽ tự nhiên tăng theo, cuối cùng sẽ giãn ra, do đó làm thay đổi cấu trúc của toàn bộ ống dẫn tinh. Điều này có thể ảnh hưởng gián tiếp đến khả năng sinh sản của nam giới.

Có thể thấy, từ tuổi thiếu niên, việc “xuất tinh” bình thường, có lợi cho sức khỏe thể chất và tinh thần. Đặc biệt đối với nam giới đã có gia đình, việc không xuất tinh lâu ngày sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất, có thể xảy ra 3 bệnh lý trên, và tất nhiên cũng có thể ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình và sự hòa hợp vợ chồng.

Hạ Thảo