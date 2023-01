Công danh, tình duyên năm Quý Mão của 12 con giáp trong mắt chuyên gia quốc tế

Tờ Philstar dẫn lời chuyên gia phong thủy Hanz nói rằng, Thỏ là con giáp tượng trưng cho sự trường tồn, hòa bình và sự thịnh vượng trong văn hóa Trung Quốc. Từ những điều này, năm nay sẽ là năm đại diện cho niềm hy vọng và khoảng thời gian trong năm con Thỏ sẽ bắt đầu từ ngày 22/1/2023 đến ngày 9/2/2024.

Theo chuyên gia Hanz Cua, màu sắc may mắn trong năm 2023 sẽ là xanh lam, tím và đen. Để đón lấy vận may, chúng ta nên mặc quần áo hoặc sử dụng đồ vật có màu xanh lam trong tháng đầu tiên của năm mới. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể đeo trang sức có màu vàng, màu bạc, màu xám hoặc đeo đá quý.

Chuyên gia phong thủy Philippines Master Hanz Cua. Ảnh: abs-cbn.com

Về mặt tình duyên, chuyên gia Hanz Cua nhận định 2023 sẽ là năm lý tưởng để giao lưu và tìm kiếm tình yêu, khi ngôi sao tình duyên trong năm nay sẽ được kích hoạt. Chúng ta có thể đeo lá bùa may mắn để tăng cường sức mạnh cho ngôi sao tình duyên của bản thân. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần đề phòng tới những rào cản có thể xảy ra trong mối quan hệ, chẳng hạn như việc ngoại tình.

Về vấn đề sự nghiệp và tiền bạc, ông Hanz Cua nói rằng năm con Thỏ 2023 được cho là sẽ tốt hơn so với năm Hổ (Dần) 2022. Những tài sản có được từ quá trình làm việc chăm chỉ, công việc kinh doanh và sự nghiệp ổn định, hay những cơ hội và dòng tiền bất ngờ nhiều khả năng sẽ đến trong năm nay. Do thỏ có tính hòa đồng, nên 2023 cũng là năm lý tưởng để phát triển mạng lưới quan hệ nhằm tăng tỷ lệ may mắn về tiền bạc.

Chuyên gia Hanz Cua cũng đưa ra nhận định riêng cho từng con giáp trong năm mới. Theo ông, 2023 sẽ là một năm tuyệt vời về sự nghiệp và tiền bạc với người tuổi Tý. Sao đào hoa cũng sẽ chiếu mệnh cho người tuổi Tý trong năm nay, nên 2023 là năm tốt để tìm kiếm tình yêu.

Ảnh minh họa về người tuổi Tý và năm sinh. Ảnh: Philstar

Với người tuổi Sửu, họ cần phải cảnh giác với sự phản bội và lừa dối nảy sinh trong việc kinh doanh cũng như trong cuộc sống cá nhân. Việc thông tin sai lệch với đối tác hay rắc rối kiện tụng sẽ có thể xảy ra, nếu họ không thực hiện những biện pháp phòng ngừa.

Theo chuyên gia phong thủy Hanz Cua, năm 2023 sẽ là thời điểm tốt để người tuổi Dần nối lại nhiều dự án bị trì hoãn trong năm 2022, nhưng họ sẽ cần quyết liệt hơn trong chuyện tiền nong và sự nghiệp. Đối với những người tuổi này còn độc thân, hai tháng Bảy và Chín là khoảng thời gian tốt để họ đi ra ngoài giao lưu và tìm kiếm một mối quan hệ lãng mạn.

Với người tuổi Thỏ (Mão ở Việt Nam), các ngôi sao về đường tiền bạc, sự nghiệp và cơ hội sẽ được kích hoạt trong năm nay. Tuy nhiên vì năm nay là năm tuổi nên họ dễ gặp tai nạn và vấn đề sức khỏe. Để phòng tránh, người tuổi này nên đi khám bác sĩ ngay lập tức khi mắc bệnh. Để hóa giải phần nào, chuyên gia Hanz Cua khuyên người tuổi Thỏ (Mão) nên đặt miếng ngọc Như Ý ở nơi làm việc hay tại nhà để tăng cường tài vận.

Ngọc Như Ý. Ảnh: Sogou

Theo chuyên gia Hanz Cua, người tuổi Thìn trong năm 2023 dễ nảy sinh cãi cọ và hiểu lầm với khách hàng, sếp hoặc người yêu. Nếu không giải quyết ngay, những điều hiểu lầm có thể dẫn đến tình trạng mất kiểm soát và kéo theo là kiện tụng.

Với người tuổi Tỵ, chuyên gia Hanz Cua nhận định đây là những người có tính tình nóng nảy. Ông đưa ra lời khuyên họ cần cố gắng giải quyết vấn đề trước khi những hiểu lầm có thể leo thang thành việc kiện tụng. Những người tuổi Tỵ cũng cần chú ý đến những vấn đề về đường tiêu hóa trong năm nay.

Với những người tuổi Ngọ, họ có thể gặp một số mất mát năm 2022 nhưng năm 2023 sẽ tươi sáng hơn. Sự nghiệp, tiền bạc, thành công, tài vận sẽ đến và giúp họ lấy lại được những gì đã mất. Nhưng những người này cũng cần cẩn thận với các ‘con giáp thứ 13’ dễ gây ra nhiều rắc rối cho mối quan hệ yêu đương hay gia đình.

Chuyên gia người Philippines cho rằng, năm 2023 với người tuổi Mùi sẽ được ngôi sao may mắn và thành công chiếu mệnh, và đây cũng là năm tốt để người tuổi Mùi lấy vợ, sinh con.

Ảnh minh họa về người tuổi Mùi và năm sinh. Ảnh: Philstar

Chuyên gia Hanz Cua nói rằng, người tuổi Thân không gặp nhiều may mắn trong năm 2022 vì kỵ với năm Dần. Nhưng năm 2023 sẽ mang lại tài vận cho họ. Đây cũng là thời điểm tốt nhất để hàn gắn lại các mối quan hệ đổ vỡ và giải quyết những hiểu lầm.

Gà và Thỏ không hợp nhau nên 2023 không phải là năm thuận lợi dành cho người tuổi Dậu. Tuy nhiên, năm nay họ được sao chiếu mệnh phù hộ nên chỉ cần chăm chỉ cầu nguyện, chia sẻ phước lành và đối xử tốt với người khác thì phúc lộc sẽ tới.

Năm 2023 là năm tốt lành với người tuổi Tuất cả về tài vận lẫn sự thành công. Họ nên làm việc chăm chỉ, tận dụng tối đa những cơ hội đến với mình trong năm này, bởi năm 2024 là năm con Rồng (Thìn) chưa hẳn là thời gian tốt đẹp với người tuổi Tuất.

Đối với người tuổi Hợi, chuyên gia Hanz Cua nhận định, do Lợn và Thỏ là người bạn tốt, nên 2023 là năm tốt cho người tuổi Hợi, với nhiều cơ hội tài chính sẽ đến với họ. Đây cũng là năm tốt để người tuổi Hợi tìm được bạn đời, kết hôn và sinh con. Nhưng xét về mặt sức khỏe, họ có thể nhiễm các bệnh liên quan đến miễn dịch.

Tuấn Trần