Thống đốc: Có doanh nghiệp ngồi đây làm cùng lúc hơn 50 dự án, khó khăn thì làm thế nào?

KHÔNG CÓ ROOM TÍN DỤNG CHO BĐS Thống đốc khẳng định NHNN không có room tín dụng cho BĐS mà chỉ định hướng chung và thông báo cho từng TCTD trên cơ sở các TCTD hoạt động lành mạnh, an toàn. Theo bà Hồng, có thể một dự án đủ điều kiện vay vốn nhưng bản thân ngân hàng không cho vay được là bởi vì nhu cầu vốn về BĐS thường là nhu cầu vốn dài hạn, giá trị lớn. Nếu như cho vay những dự án này, bản thân các ngân hàng sẽ lâm vào tình trạng không đảm bảo khả năng an toàn hoạt động. “Trên thực tế NHNN chưa có bất kỳ văn bản nào yêu cầu thắt chặt tín dụng BĐS. Việc này hoàn toàn tuỳ thuộc việc cho vay, thẩm định của từng TCTD trên cơ sở đảm bảo an toàn cho từng TCTD và hệ thống.” Thống đốc cũng khẳng định, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ rất quan tâm đến việc phát triển dự án nhà ở cho công nhân, nhà ở giá rẻ, NOXH. Do đó, Thống đốc mong rằng bản thân các DN tích cực tham gia phân khúc này. Bản thân NHNN cũng sẽ ưu tiên tín dụng cho phân khúc này.