Sự thật ít người biết về đèn giao thông hình trái tim ở Iceland

Đèn giao thông hình trái tim đỏ ở Iceland

Nếu bạn cần tìm kiếm nơi nào đó có thể nhắc nhở bạn về sự tốt đẹp tồn tại trên thế giới này, thì có thể đến với thị trấn Akureyri, đất nước Iceland.

Khắp nơi ở thị trấn là những trái tim màu đỏ, từ cửa sổ của các cửa hàng, đến ngôi nhà hay một trái tim khổng lồ xuất hiện ở phía dãy núi Vaðlaheiði.

Tuy nhiên, điều thú vị hơn cả là bất cứ khi nào bạn dừng xe ở cột đèn giao thông bạn sẽ thấy đèn báo có hình trái tim đỏ.

Được biết, bổ sung đáng yêu này cho thị trấn bắt đầu xuất hiện vào năm 2008. Thời điểm diễn ra cuộc khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng tới cả đất nước, để động viên về mặt tinh thần, thị trấn Akureyri của Iceland đã thực hiện một biện pháp giản dị mà tinh tế khiến tâm trạng mỗi người dân trở nên dễ chịu hơn: Đó là biến những chiếc đèn giao thông màu đỏ gắt trở thành một hình trái tim.

Đèn giao thông hình trái tim đỏ ở Iceland mang niềm vui đến cho mọi người

Nhà xuất bản địa phương Ásprent-Stíll và Visit Akureyri đã tổ chức dự án mang tên 'Smile With Your Heart' (tạm dịch: mỉm cười bằng cả trái tim) sáng kiến ​​được tạo ra không vì lý do gì khác ngoài việc khơi dậy một tinh thần, suy nghĩ lạc quan trước những tiêu cực về cuộc khủng hoảng kinh tế.

Không chỉ có trái tim đỏ ở đèn giao thông mà cả trái tim gắn trong những câu thơ, tục ngữ trên các bức tường khác nhau trong thị trấn.

Trái tim khổng lồ xuất hiện phía dãy núi Vaðlaheiði do công ty điện lực địa phương khởi xướng. Dự án tạo ra trái tim có kích thước bằng sân bóng, chứa khoảng 400 bóng đèn.

Ban đầu chỉ có những trái tim màu đỏ nhưng bây giờ nó được thắp sáng thêm bằng loạt đèn trắng. Người ta thắp sáng chúng thường xuyên từ cuối tháng 11 cho đến tháng 4, truyền cảm hứng cho hy vọng trong những tháng mùa đông lạnh giá.

Vì vậy, nếu đang ở hoặc có cơ hội đến Iceland, hãy nhớ ghé qua Akureyri, thị trấn nhỏ quyết tâm giữ nụ cười, ngay cả trong thời gian khó khăn. Chắc chắn bạn sẽ tìm thấy một số cảm hứng từ người dân địa phương.

HD (lược dịch)