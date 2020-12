Những bí ẩn lớn nhất chưa có lời giải trong năm 2020

Đá nguyên khối xuất hiện khắp nơi

Một loạt những tảng đá nguyên khối đã xuất hiện ở nhiều nơi trên thế giới kể từ khoảng giữa tháng 11 và dấy lên nhiều tin đồn kỳ quặc.

Tính đến nay, đã có nhiều người nhìn thấy khối đá ở Utah, Romania, California, Colombia, Hà Lan, Tây Ban Nha và Đức, Anh.

Một số ý kiến tin rằng những cấu trúc này do người ngoài hành tinh xây dựng trong khi một số khác cho rằng đó có thể là chiến dịch tiếp thị đặc biệt.

Gần đây, một nhóm nghệ sĩ đóng thế đã lên tiếng nhận trách nhiệm về khối đá xuất hiện ở Utah hồi tháng 11. Nhóm nghệ sĩ đến từ New Mexico, tự nhận mình là Nghệ sĩ nổi tiếng nhất. Matty Mo, người sáng lập Nghệ sĩ nổi tiếng nhất đã từ chối xác nhận cũng như phủ nhận hành động này.

Gói hạt giống kỳ lạ xuất hiện ở hàng trăm ngôi nhà Mỹ

Trong mùa hè vừa qua, nhiều người trên khắp nước Mỹ đã bắt đầu nhận được những gói hạt giống bí ẩn không có lời giải thích về nguồn gốc.

Ban đầu, người ta cho rằng những hạt giống này có xuất xứ từ Trung Quốc nhưng sau đó họ sớm nhận ra đó là những nhãn địa chỉ bị làm giả.

Bất chấp cảnh báo từ Bộ Nông nghiệp Mỹ USDA, hàng trăm người Mỹ đã gieo trồng những hạt giống bí ẩn này, thậm chí có người ăn thử.

Hầu hết các hạt giống là những loại thảo mộc vô hại, thực vật có hoa, rau, cỏ. Cơ quan kiểm tra sức khỏe thực vật và động vật, Bộ nông nghiệp Mỹ nghi ngờ hạt giống có thể là một phần của trò lừa đảo.

Ngôi sao lớn bất ngờ biến mất

Các nhà thiên văn học trong tình trạng 'vò đầu bứt tai' sau khi phát hiện một ngôi sao khổng lồ mà họ đang quan sát đã biến mất hoàn toàn.

Các nhà khoa học băn khoăn rằng liệu có hay không một ngôi sao sụp đổ rồi tạo ra một lỗ đen mà không phát nổ. Đây có thể là lần đầu tiên phát hiện về ngôi sao làm được điều này.

Tuy nhiên, một giả thuyết khác đăng tải trong nghiên cứu công bố trên tạp chí của Hiệp hội Thiên văn Hoàng gia cho thấy độ sáng của ngôi sao lớn có thể bị mờ do bụi không gian che khuất.

Ngôi sao này nằm cách xa Trái đất khoảng 75 triệu năm ánh sáng, thuộc thiên hà Kinman Dwarf, trong chòm sao Bảo Bình.

Nhiều vụ nhìn thấy UFO ở New York, Mỹ

Theo Trung tâm báo cáo UFO quốc gia NUFORC, số lần nhìn thấy UFO ở New York tăng 31% so với năm 2019, với 46 trường hợp được phát hiện trong năm nay so với 35 vụ việc năm ngoái.

Trong khi đó theo báo cáo năm 2018, người ta chỉ phát hiện ra 12 sự cố trên khắp thế giới.

Ở Brooklyn năm nay, có khoảng 12 cuộc chạm trán không rõ nguyên nhân, ở Manhattan và Queens theo sát phía sau với số liệu lần lượt là 11 và 10. 8 sự cố đã được ghi nhận ở Đảo Staten và 5 vụ xuất hiện ở Bronx.

Một trong những vụ việc xảy ra vào tháng 6/2020, cư dân ở Bronx cho biết đã nhìn thấy 30 vật thể bay theo đường thẳng hoàn hảo. Cư dân này cho biết vào lúc phát hiện, bản thân không hề uống rượu hay bất cứ loại thuốc nào, cũng không phải là người theo thuyết âm mưu về UFO.

Hoàng Dung (lược dịch)