Sau 1 tháng, chương trình kích cầu du lịch “Danang Thank you” gặt hái được những gì?

Trao đổi với phóng viên chiều 3/7, bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng cho hay, sau hơn 01 tháng triển khai chương trình kích cầu du lịch “Danang Thank you” (bắt đầu từ ngày 23/5) đã giúp phục hồi nhanh và sớm lượng khách du lịch nội địa về lại TP Đà Nẵng, đặc biệt là lượng khách từ các thị trường lớn Hà Nội, TP.HCM và lan tỏa sang các địa phương khác trong cả nước có đường bay trực tiếp đến Đà Nẵng.

Chương trình kích cầu du lịch “Danang Thank you” đã giúp phục hồi nhanh và sớm lượng khách du lịch nội địa về lại TP Đà Nẵng (Ảnh: HC)

“Danang Thank you” đã tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ với hơn 100 bài báo đăng tải về chương trình trên các trang báo chính thống. Có thể nói chương trình kích cầu “khủng” nhất từ trước đến nay ở Đà Nẵng này đã góp phần quan trọng khôi phục hoạt động du lịch trên địa bàn, từ đó lan tỏa giúp khôi phục các ngành dịch vụ khác của TP!” – Bà Trương Thị Hồng Hạnh nói.

Cụ thể, theo số liệu cập nhật của Sở Du lịch Đà Nẵng, tổng lượng khách đến tham quan, du lịch tại TP trong tháng 6/2020 ước đạt 454.764 lượt; trong đó khách quốc tế ước đạt 12.571 lượt (chủ yếu là các khách ở dài hạn hoặc chưa thể về nước từ các tỉnh, thành khác về Đà Nẵng), khách nội địa ước đạt 442.192 lượt. Lượng khách do các cơ sở lưu trú du lịch phục vụ tháng 6/2020 ước đạt 290.700 lượt; trong đó khách quốc tế ước đạt 10.200 lượt, khách nội địa ước đạt 280.500 lượt.

“Tuy còn giảm sâu so với cùng kỳ năm 2019, nhưng so với tháng 5/2020 thì tổng lượng khách du lịch đến Đà Nẵng trong tháng 6 tăng 85%, trong đó khách nội địa tăng 90% (tăng 209.292 lượt). Lượng khách do các cơ sở lưu trú du lịch phục vụ tăng 60% so với tháng 5; công suất phòng trung bình đạt 30%, tăng 65% so với công suất trung bình của tháng 5 chỉ 18%” – Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, Phó phòng Quản lý cơ sở lưu trú (Sở Du lịch Đà Nẵng) cho biết thêm.

Cũng theo phòng Quản lý cơ sở lưu trú (Sở Du lịch Đà Nẵng), ước tính đến cuối tháng 6/2020, tổng số cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn là 1.016 cơ sở với 42.206 phòng. Hiện nay, đa số cơ sở lưu trú du lịch đã hoạt động trở lại để đón khách nội địa, chỉ còn khoảng 5% cơ sở chưa hoạt động đón khách, chủ yếu là các khách sạn, resort 4 - 5 sao phụ thuộc thị trường khách quốc tế (đặc biệt là thị trường khách Trung Quốc, Hàn Quốc…).

Trên đà phục hồi đó, Sở Du lịch Đà Nẵng cũng ghi nhận các công ty lữ hành trên địa bàn đã khai thác tốt chương trình kích cầu du lịch “Danang Thank you”, nhiều khách đã đặt tour cho đến hết tháng 8/2020 với khoảng 40.000 lượt khách. Các nhà hàng, spa-massage, mua sắm cũng đón lượng khách tăng khoảng 50% so với trước thời điểm công bố kích cầu 23/5/2020.

Đà Nẵng tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ đối với du khách nội địa và chủ động chuẩn bị sẵn sàng để thu hút và khai thác khách quốc tế sau khi dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát và Chính phủ cho phép khai thác các đường bay quốc tế (Ảnh: HC)

Đặc biệt, Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng Trương Thị Hồng Hạnh nhấn mạnh, góp phần lớn vào kết quả tích cực của chương trình kích cầu du lịch “Danang Thank you” là các hãng hàng không. Trong tháng 6/2020, Vietjet Air đã bán 30.000 vé theo giá kích cầu cho khách đến Đà Nẵng (hiện đã hết khuyến mãi). Hiện hãng này bay với tần suất 9 - 18 chuyến/1 ngày từ các tỉnh thành về Đà Nẵng với khoảng 2.500 khách/01 ngày.

Vietnam Airlines đang bay với tần suất 35 chuyến/01 ngày từ hai đầu TP.HCM - Hà Nội về Đà Nẵng với khoảng 5.800 khách/01 ngày. Đáng chú ý, ngày 2/7, Vietnam Airlines khai trương các đường bay Đà Nẵng – Thanh Hóa, Quy Nhơn, Vinh với tần suất 3-4 chuyến tuần và đang xúc tiến khôi phục lại đường bay Vân Đồn - Đà Nẵng trong tháng 7/2020.

Theo bà Trương Thị Hồng Hạnh, Sở Du lịch Đà Nẵng đã thành lập Ban giám sát và tiến hành kiểm tra tại các đơn vị tham gia chương trình kích cầu “Danang Thank you”. Tại thời điểm kiểm tra, các đơn vị đều chuẩn bị chu đáo cho việc đón và phục vụ khách. Trong thời gian đến, Sở Du lịch sẽ tiếp tục kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp du lịch, bao gồm các đơn vị không đăng ký tham gia chương trình nhưng vẫn có các chương trình khuyến mãi giảm giá để thu hút khách.

Được biết, hiện Sở Du lịch Đà Nẵng vẫn tiếp tục tiếp nhận đăng ký tham gia chương trình kích cầu của các đơn vị và thường xuyên cập nhật tại trang web danangthankyou.com. Sở cũng đang liên kết với Sở Du lịch Thừa Thiên Huế, Sở VH-TT-DL Quảng Nam để công bố các chương trình kích cầu 03 địa phương. Đồng thời đang liên kết với Sở Du lịch Quảng Ninh để khôi phục lại đường bay Đà Nẵng – Vân Đồn dự kiến trong tháng 7/2020.

“Song song với kích cầu thị trường nội địa, chúng tôi cũng đang đẩy mạnh truyền thông điểm đến ra nước ngoài thông qua các kênh online, mạng xã hội và đặc biệt là quảng bá TP Đà Nẵng trên đài BBC News, chủ động chuẩn bị sẵn sàng để thu hút và khai thác khách quốc tế sau khi dịch bệnh được kiểm soát và Chính phủ cho phép khai thác các đường bay quốc tế!” – Bà Trương Thị Hồng Hạnh nói.

Theo ghi nhận của Sở Du lịch Đà Nẵng, đối với gói kích cầu combo 03 ngày 02 đêm tại khách sạn 5 sao và tour giá sốc 03 ngày 02 đêm khách sạn 3 sao áp dụng đến 31/6/2020 đã khai thác được 4.500 khách theo combo khách sạn 5 sao và tour trọn gói khách sạn 3 sao.



Đây là chương trình khuyến mãi đặc biệt để thu hút khách về TP Đà Nẵng do 08 công ty lữ hành khai thác được lựa chọn trên các tiêu chí về lượng khách, chất lượng dịch vụ và doanh nghiệp chịu bù lỗ chi phí (gồm các công ty: Vietnam Travelmart, Hà Nội Tourist, Bến Thành Tourist, Phiêu lưu Việt, Hải Vân Cát, Vietravel, Vitours, Hoàng Trà).



Cùng với đó, lượng khách do các khu điểm đón phục vụ tính từ ngày 23/5 khi công bố đến 23/6 là 191.000 lượt. Trong đó, Khu du lịch SunWorld Bà Nà Hills đón 130.000 lượt (3.000 – 6.000 lượt khách/ ngày trong tuần, từ 7.000 – 10.000 lượt khách/ ngày cuối tuần); Khu du lịch Núi Thần Tài đón 33.000 lượt (3.500 lượt khách cuối tuần, 1.000 lượt khách các ngày trong tuần); các khu du lịch Ngũ Hành Sơn, Bảo tàng Đà Nẵng miễn phí từ 01/6 – 31/8, đón khoảng 28.000 lượt khách từ 01/6, (3.000 khách vào cuối tuần, 1.500 khách vào các ngày trong tuần).



Đối với các khách sạn tham gia chương trình, dự kiến công suất tháng 6 của các khách sạn 4-5 sao và tương đương (Mường Thanh Luxury, Mường Thanh Luxury Sông Hàn, Golden Bay, Minh Toàn Galaxy, Nalod, Paracel...) đạt 30%, công suất các ngày cuối tuần dự kiến 80-100%. Một số khách sạn 3 sao, dưới 2 sao và tương đương (Sea Phoenix, Sanouva, Yến Vy…) công suất tháng 6 dự kiến 30%, công suất các ngày cuối tuần dự kiến 80-100%.

Hải Châu