Chú trọng phát triển sản phẩm du lịch đêm

Phát biểu tại Hội thảo, ông Hà Văn Siêu - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cho rằng, với mục tiêu xây dựng hệ thống sản phẩm du lịch đêm đa dạng và có chất lượng, thời gian qua, ngành du lịch đã phát động nhiều chiến lược kích cầu. “Mục tiêu của chúng ta là nâng cao giá trị dịch vụ phục vụ du khách, số lượng khách có thể không tăng nhưng chất lượng sản phẩm phải nâng cao, khách kéo dài thời gian lưu trú. Nếu hoạt động du lịch đêm chỉ dành cho dân sinh bản địa thì không nói làm gì, nhưng để cho “những vị khách quý” từ phương xa tới Việt Nam thì phải đủ sức hấp dẫn khiến du khách ở lại lâu hơn”, ông Siêu nói.

Ông Tán Văn Vương - Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng chia sẻ, ngành du lịch thành phố đã và đang tập trung nghiên cứu phát triển sản phẩm du lịch đêm như một loại hình du lịch mới, đặc sắc để thu hút khách.

Thành phố tổ chức thí điểm chương trình Đà Nẵng về đêm - Danang By Night, thí điểm các hoạt động vui chơi, giải trí về đêm tại bãi biển Mỹ An.

Buổi tối du thuyền sông Hàn ngắm cầu rồng phun lửa

Trong tương lai còn nhiều các hoạt động, dịch vụ đặc sắc đang được khai thác có thể kể đến như: Khu vui chơi giải trí quy mô lớn, sân golf, Khu vui chơi giải trí có thưởng dành cho người nước ngoài; hệ thống rạp chiếu phim, show diễn nghệ thuật; các khu phố đêm, phố đi bộ, chợ đêm, phố chuyên doanh mua sắm, ẩm thực; các quán bar/vũ trường, tụ điểm ca nhạc, nhà hàng, quán ăn, cơ sở chăm sóc sức khỏe; phát triển các trung tâm thương mại; hệ thống cửa hàng tiện lợi hoạt động 24/24; các tour du lịch đường thủy nội địa thưởng ngoạn sông Hàn ban đêm, tour xích lô thưởng ngoạn trung tâm thành phố, đi bộ ngắm cảnh 02 bên bờ sông Hàn, dọc bờ biển Đà Nẵng và các điểm nhấn kiến trúc để tham quan check-in buổi tối: Cầu Rồng, Cầu Nguyễn Văn Trỗi, SunWheel (Vòng quay mặt trời), Cầu Tình yêu...

Ông Lê Ngọc Tường - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch tỉnh Quảng Nam cũng xác định, các hoạt động dịch vụ du lịch về đêm sẽ góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển du lịch Quảng Nam bền vững trong thời gian tới.

Ở một số nơi hoạt động du lịch về đêm phát triển đã tạo thêm việc làm và tăng thu nhập cho người dân, góp phần tạo diện mạo mới cho nông thôn, đô thị và chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương. Quảng Nam chú trọng đầu tư và hình thành một số sản phẩm du lịch về đêm như: Đêm phố cổ Hội An, các chương trình nghệ thuật đêm tại: Khu vui chơi Vinpearl Land Nam Hội An, Công viên văn hóa Ấn tượng Hội An, Hoi An Lune Center… mang lại những tín hiệu tích cực trong việc phát triển du lịch đêm.

Trên cơ cở thực tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam đã đề xuất một số nội dung như tập trung thực hiện tốt công tác quy hoạch, đầu tư, tiếp tục nâng cấp làm mới các sản phẩm du lịch đêm hiện có để thu hút du khách tại các địa điểm du lịch đêm, tiếp tục triển khai công tác liên kết, hợp tác phát triển du lịch để giới thiệu các sản phẩm du lịch về đêm, đồng thời triển khai chương trình kích cầu du lịch bằng chuỗi các sự kiện trong năm 2021.

Đề án Phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhằm hướng tới hai mục tiêu chính là thúc đẩy tiêu dùng trong nước và phát triển du lịch, thông qua tập trung phát triển lĩnh vực dịch vụ văn hóa, vui chơi giải trí, dịch vụ ăn uống, dịch vụ mua sắm và du lịch, diễn ra từ 18 giờ hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau.



Theo Dự thảo Đề án, mục tiêu là xây dựng hệ thống sản phẩm du lịch đêm đa dạng, đặc sắc, đồng bộ, có chất lượng trên cơ sở tận dụng thời gian, không gian ban đêm, phát huy lợi thế của các dịch vụ ban đêm để góp phần thay đổi cơ cấu chi tiêu, kéo dài thời gian lưu trú, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường thu hút khách nội địa và quốc tế du lịch Việt Nam.



Cụ thể đến năm 2025: Hình thành hệ thống sản phẩm du lịch đêm tại các trung tâm đô thị lớn đông khách du lịch như: Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang, Đà Lạt, Cần Thơ, Phú Quốc, thành phố Hồ Chí Minh; Hình thành tổ hợp giải trí đêm riêng biệt tại Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh; Thu hút sự tham gia tích cực của các thành phần kinh tế, đặc biệt là khu vực tư nhân, các tập đoàn kinh tế hàng đầu Việt Nam; Tăng chi tiêu bình quân của khách du lịch 5-6%; Tăng tỷ trọng chi tiêu của khách du lịch dành cho sản phẩm du lịch đêm trong cơ cấu chi tiêu của khách 30%; Tăng tỷ lệ chi tiêu ngoài chương trình du lịch trong cơ cấu chi tiêu của khách du lịch thêm 5-6%; Tăng thời gian lưu trú trung bình của khách du lịch thêm 1/2 ngày.



Đến năm 2030: Hình thành tổ hợp giải trí đêm riêng biệt tại thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang, Đà Lạt, Cần Thơ, Phú Quốc; Phát triển đồng bộ hệ thống sản phẩm du lịch đêm tại các trung tâm du lịch lớn của đất nước; Hình thành thương hiệu du lịch đêm của Việt Nam.

Hoàng Thanh