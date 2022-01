Người chơi golf rất ngạc nhiên khi một trong những con cua lớn nhất thế giới tấn công và bẻ chiếc gậy cứng 'như cưa máy'.

Paul Buhner, người đàn ông đang chơi golf trên Đảo Christmas, Australia quay được video ghi lại khoảnh khắc một con cua dừa khổng lồ tìm cách ăn trộm chiếc gậy đánh golf.

Người quay video cho biết loài cua dừa có kích thước rất lớn, thường được gọi là 'cua cướp' vì có xu hướng ăn trộm đồ của khách du lịch đến đảo để kiếm thức ăn.

Những con cua dừa trưởng thành có khi dài đến một mét, nặng hơn 5 kg. Trong video ghi lại tại sân golf cho thấy người đàn ông đã cố gắng giật chiếc gậy khỏi sự kìm kẹp của con cua nhưng cuối cùng nó đã dùng móng vuốt để cắt ngay trục chiếc gậy.

Cua dừa khổng lồ tấn công người chơi golf trên đảo Christmas

Paul Buhner cho biết con cua đã bỏ đi để lại chiếc gậy bị gãy. Theo Paul Buhner, con cua dừa bị thu hút bởi thức ăn trong túi đồ của bạn anh nhưng không rõ vì lý do gì nó đã bị nhầm và lao vào tấn công chiếc gậy.

Đảo Christmas, một vùng lãnh thổ của Australia nằm ở Ấn Độ Dương, cách đất liền khoảng 1.500 km về phía tây, nổi tiếng với loài cua đỏ đặc hữu phủ khắp đường phố trong cuộc di cư hàng năm.

Nhưng hòn đảo này cũng là quê hương của loài cua dừa, loài động vật chân đốt sống trên cạn lớn nhất thế giới, có xu hướng hung dữ, ăn trộm bất cứ thứ gì chúng có thể lấy được.

Người đàn ông vật lộn đối phó với cua dừa trên đảo Christmas

Loài cua này nổi tiếng giỏi leo cây, dùng đôi càng khỏe để bóp vỡ quả dừa để ăn và săn bắt cả những con mồi lớn hơn chúng như chim. Tên gọi của chúng bắt nguồn từ việc loài này thường liên quan đến dừa, chúng leo lên cây dừa và ăn quả dừa bằng cách bổ vỏ và ăn cơm dừa.

Hiện tại, trên đảo Chrismas có hơn 1 triệu con cua dừa sinh sống, chính quyền địa phương bảo hộ loài này, bắt và ăn cua dừa đều là hành động trái pháp luật.

Năm 2020, đàn cua dừa khổng lồ xâm nhập cướp đồ ăn khiến chuyến dã ngoại của gia đình ở hòn đảo Christmas biến thành thảm họa. Sự việc đáng sợ xảy ra khi mọi người đang tận hưởng chuyến nghỉ dưỡng và tổ chức bữa tiệc nướng ngoài vườn trên đảo Christmas.

Amy Luetich cùng gia đình đang cắm trại với một số người bạn ở Grants Well, trong khu rừng rậm trên đảo. Hàng chục con cua to lớn hơn bình thường rất nhiều đã nhanh chóng bao vây họ và cướp đồ ăn. Amy Luetich cho biết con trai cô đếm được 52 con. Những người tham gia chuyến dã ngoại vừa lo sự vừa cố ăn nốt bữa rồi di chuyển. May mắn không ai bị thương, họ bị mất nhiều thức ăn và vài đôi giày thể thao vì những con cua dừa phá đám này.

Hoàng Dung (lược dịch)