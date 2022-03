Cặp vợ chồng ở New Jersey bất ngờ phát hiện viên ngọc trai đắt tiền khi ăn món khai vị tại một nhà hàng họ thường xuyên ghé thăm.

Maria và Michael Spressler sinh sống ở New Jersey, Mỹ đã đến cửa hàng The Lobster House ở Cape May mở cửa từ năm 1987 dùng bữa.

Maria và Michael Spressler đến dùng bữa tại nhà hàng

Tuy nhiên điều khác biệt đã xảy ra mà chính vợ chồng ông cũng không thể ngờ tới. Khi ông Michael đang thưởng thức món khai vị làm từ con trai thì cảm thấy có thứ gì đó cưng cứng trong miệng.

Michael cho biết: "Tôi bắt đầu ăn và nhận thấy có thứ gì đó cứng trong miệng mình. Khi đó tôi nghĩ rằng một chiếc răng hàm của mình bị gãy. Sự thật khiến tôi vô cùng bất ngờ".

Ông Michael đã cắn trúng một viên ngọc trai có kích thước khoảng 8,8 mm, ước tính có giá trị hàng nghìn USD.

"Tôi đã ăn khoảng 12 con và viên ngọc trai xuất hiện ở con cuối cùng. Tôi đặt nó lên đĩa, trông khá nặng. Tôi chưa bao giờ gặp phải tình huống thú vị như thế này".

Ăn món khai vị bất ngờ phát hiện viên ngọc trai đắt giá

Cặp đôi không có kế hoạch bán viên ngọc trai quý và định giữ nó để làm thành một món đồ trang sức.

Maria Spressler nói: "Tôi muốn biến viên ngọc trai thành một món đồ trang sức đẹp. Đó là một kỷ niệm đẹp của hai chúng tôi".

Sarah Stadnicar là nhân viên tại The Lobster House khẳng định phát hiện này là cực kỳ hiếm. Sarah Stadnicarcho biết: "Tôi đã làm việc ở đây khoảng 10 năm. Tôi chưa bao giờ nghe nói ai đó tìm thấy ngọc trai trong những nguyên liệu làm món ăn của chúng tôi".

Thông thường ngọc trai xuất hiện trong các loài nhuyễn thể như hàu, trai. Hầu hết ngọc trai trên thị trường là ngọc trai nuôi, gieo bằng tay với số lượng lớn. Ngọc trai nuôi có giá trị thấp hơn nhiều so với ngọc trai tự nhiên. Giá trị viên ngọc trai cũng phụ thuộc vào kích thước, hình dạng, màu sắc, độ bóng...

Hoàng Dung (lược dịch)