Chuyên gia nói gì về đợt bùng phát bệnh hô hấp bất thường ở Trung Quốc?

Ngày 22/11, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã yêu cầu Trung Quốc cung cấp thêm thông tin về tình trạng gia tăng số ca bệnh hô hấp và cụm viêm phổi ở trẻ em tại quốc gia này.

Tuy nhiên, các nhà khoa học cảnh báo “đừng nhấn nút hoảng sợ đại dịch”.

Marion Koopmans, nhà virus học Hà Lan, người đã tư vấn cho WHO về Covid-19, nhận định: “Chúng ta phải cẩn thận. Chúng ta cần thêm dữ liệu, đặc biệt là thông tin chẩn đoán”.

Người dân đeo khẩu trang để ngăn ngừa Covid-19 đi bộ dọc đường phố Bắc Kinh ngày 14/2/2023. Ảnh: Reuters

Mối lo ngại lần đầu tiên dấy lên trên phạm vi quốc tế sau cảnh báo ngày 21/11 của Chương trình Theo dõi các bệnh mới nổi (ProMED). Đơn vị này kêu gọi thêm thông tin về "bệnh viêm phổi chưa được chẩn đoán ở Bắc Kinh, Liêu Ninh (Trung Quốc)".

Các nhà khoa học cho rằng cảnh báo có thể gây ra những lo ngại vô căn cứ một mầm bệnh mới nổi khác có nguy cơ gây ra đại dịch. Họ đánh giá, dựa trên thông tin hiện có, nhiều khả năng đây là sự gia tăng các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp thông thường như cúm như nhiều nơi khác trên thế giới sau khi dỡ bỏ lệnh phong tỏa.

WHO luôn yêu cầu thông tin từ quốc gia có báo cáo về các bệnh chưa được chẩn đoán hoặc chưa biết, điều này xảy ra khá thường xuyên.

Chuyên gia y tế công cộng Brian McCloskey, người từng tư vấn cho WHO về đại dịch, giải thích: "Những gì chúng ta thấy là hệ thống Quy định Y tế Quốc tế của WHO đang hoạt động. Tôi sẽ không nhấn 'nút hoảng sợ đại dịch' dựa trên những đã biết. Nhưng tôi rất quan tâm tới phản ứng của Trung Quốc và đánh giá của WHO sau đó”.

Theo quy định, Trung Quốc có 24 giờ để phản hồi với WHO.

Reuters cho hay gần đây có rất nhiều thông tin về sự gia tăng các bệnh về đường hô hấp, kể cả ở trẻ em tại Trung Quốc. Các nhà chức trách cho rằng nguyên nhân do dỡ bỏ các hạn chế liên quan tới Covid-19 và sự lây lan của các loại virus như cúm, viêm phổi do mycoplasma pneumoniae thường ảnh hưởng đến trẻ nhỏ.

Nhà virus học Tom Peacock (Đại học Hoàng gia London, Anh) đã theo dõi chặt chẽ sự xuất hiện của các biến thể virus corona mới. Ông cho biết hiện có sẵn những thiết bị phát hiện “khá nhanh” bệnh cúm hoặc virus corona mới xuất hiện.

“Tôi nghĩ đó có thể là một thứ gì đó bình thường hoặc kết hợp của nhiều yếu tố như Covid-19, cúm, RSV. Hy vọng chúng ta sẽ sớm biết nhiều hơn”, nhà virus học Peacock nói.