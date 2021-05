Mưa lớn ở miền Trung, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở Bình Định - Khánh Hòa và Đắk Lắk

Theo bản tin mới nhất của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trên khu vực các tỉnh Bình Định đến Khánh Hòa và Đắk Lắk đã có mưa, mưa vừa có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa trong 04 giờ vừa qua (từ 23h/05-02h/06) tại trạm Xã Canh Hòa 98,4mm (Bình Định), Xuân Lâm 59,6mm (Phú Yên), Đập đầu mối Am Chúa 108,4mm, Diên Điền 60,6mm (Khánh Hòa), Yang Mao (Đắk Lắk) 44,8mm…

Cảnh báo, trong khoảng 3-6 giờ tới (sáng 6/5), trên khu vực các tỉnh từ Bình Định đến Khánh Hòa và Đắk Lắk tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 20-60mm, có nơi trên 80mm.

Lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ xảy ra tại các tỉnh từ Bình Định đến Khánh Hòa và Đắk Lắk.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở Bình Định - Khánh Hòa và Đắk Lắk. (Ảnh minh họa)

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ cao tại huyện: Vân Canh (Bình Định); Đồng Xuân, Sông Cầu (Phú Yên); Khánh Sơn, Diên Khánh, Cam Ranh, Ninh Hòa (Khánh Hòa); Krông Bông (Đắk Lắk).

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ trung bình tại huyện: Tây Sơn, Hoài Ân (Bình Định); Sơn Hòa, sông Hinh (Phú Yên); Vạn Ninh, Cam Lâm, Khánh Vĩnh (Khánh Hòa); M’ Đrắk, Lắk, Cư Kuin (Đắk Lắk).

Hôm qua (5/5), ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa vừa, mưa to và dông, một số nơi có mưa rất to (lượng mưa tính từ 19h ngày 04/5 đến 19h ngày 05/5) như: Bắc Quang (Hà Giang) 208mm, Ngân Sơn (Bắc Kạn) 64mm, Thái Nguyên 80mm, Thất Khê (Lạng Sơn) 98mm, Thành phố Nam Định 91mm, Phủ Lý (Hà Nam) 86mm, Hoài Đức (Hà Nội) 78mm; Con Cuông (Nghệ An) 101mm, Hương Sơn (Hà Tĩnh) 77mm,... Một số nơi đã xảy ra ngập úng. Theo ghi nhận của PV Infonet, nhiều tuyến đường chính ở trung tâm thành phố Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) ngập sâu, hàng loạt phương tiện chết máy, không thể di chuyển.

Thanh Hóa: Mưa lớn, nhiều tuyến đường giữa thành phố ngập nặng, ô tô chết máy trong biển nước Mưa lớn kéo dài khiến cho nhiều tuyến đường chính ở TP Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) ngập sâu trong nước, nhiều phương tiện lưu thông gặp nhiều khó khăn.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm nay (6/5) như sau:

Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc đến đông, đêm chuyển gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa rào và dông rải rác, sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông, đêm chuyển gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, phía Nam có nơi trên 33 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mây, có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, phía Bắc có nơi trên 33 độ.

Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

