Hà Tĩnh: Mưa lớn gây sạt lở đất lúc rạng sáng, hai trẻ nhỏ bị thương

Sáng nay (25/9), thông tin từ lãnh đạo xã Sơn Hàm, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết, do mưa lớn kéo dài trong suốt 2 ngày qua, trên địa bàn đã xảy ra sự cố sạt lở đất trong đêm, khiến 2 cháu nhỏ bị thương.

Theo đó, vụ việc sạt lở đất xảy ra vào khoảng 3h30 rạng sáng nay (25/9), tại nhà anh Nguyễn Đình Đức (thôn Tượng Sơn, xã Sơn Hàm, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh).

Nhà 1 hộ dân ở thôn Trung Bằng, xã Sơn Bằng (huyện Hương Sơn) bị cô lập

Trong lúc gia đình đang ngủ say, một phần của ngọn đồi phía sau bị sạt lở, lượng lớn đất đá tràn vào nhà khiến hai người con của anh Đức bị thương phải nhập viện, trong đó 1 cháu bị gãy xương cổ đùi.

Mưa lớn cũng khiến một số tuyến đường dân sinh tại các xã Kim Hoa, Sơn Bằng, An Hòa Thịnh (huyện Hương Sơn) bị ngập lụt, chia cắt cục bộ. Chính quyền địa phương các xã phải cắm biển cảnh báo nguy hiểm, cấm người dân qua lại.

Một số tuyến đường tại xã Kim Hoa ngập, chia cắt giao thông cục bộ

Mưa lớn kèm theo dông lốc cũng khiến một phần mái thuộc dãy nhà học 3 tầng của Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) bất ngờ đổ sập. Một lượng lớn gạch, vữa rơi xuống trúng phần đầu một xe ô tô, khiến phương tiện bị hư hỏng nặng. Rất may sự việc xảy ra trong giờ học nên không gây thiệt hại về người.

Tốc mái nhà trường khiến một lượng lớn gạch, vữa rơi xuống trúng phần đầu một xe ô tô bị hư hỏng nặng

Do ảnh hưởng của áp cao cận nhiệt đới lấn về phía Tây, kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên hôm nay (25/9), ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến 70mm - 120mm, có nơi trên 150mm.

