Hà Tĩnh: Đã tìm thấy 5 ngư dân trên tàu cá gặp sự cố lúc biển động mạnh

Trưa 9/8, trao đổi với PV Infonet, ông Lê Đình Sương, Bí thư Đảng uỷ xã Thạch Kim (Lộc Hà, Hà Tĩnh) cho biết đã tìm thấy 5 ngư dân đi đánh cá bị chết máy trên biển lúc sóng to gió lớn, mọi người vẫn bình an mạnh khoẻ.

Mỗi khi biển động, lực lượng cứu nạn cứu hộ thông báo từ sớm để ngư dân vào các âu thuyền trú tránh. (Ảnh minh họa)

Sáng nay, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã điều động tàu có công suất 3000 mã lực cùng 9 cán bộ chiến sĩ thuộc Hải đội 2, xuất phát từ cảng Sơn Dương (thị xã Kỳ Anh) tiếp tục ra khu vực biển có 5 ngư dân mất liên lạc để tìm kiếm.

Đến khoảng 10h30 cùng ngày, lực lượng tìm kiếm phát hiện được thuyền của ông Hải đang neo đậu tại vị trí lúc thuyền bị hỏng máy. Khi tiếp cận lại gần thì thấy 5 ngư dân vẫn trong tình trạng khoẻ mạnh, an toàn. Hiện lực lượng cứu hộ đang tiến hành lai dắt chiếc thuyền cùng 5 ngư dân vào bờ, dự kiến khoảng 4 giờ sau sẽ cập cảng.

Trước đó, vào khoảng 16h ngày 8/8, Đồn biên phòng Cửa Sót nhận được tin báo chiếc thuyền cá số hiệu HT-20408TS do ông Nguyễn Văn Hải (trú xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) làm chủ, bị chết máy cách vùng biển Hà Tĩnh khoảng 20 hải lý. Đến hơn 17h cùng ngày thì mất liên lạc hoàn toàn.

Thời điểm chiếc thuyền gặp sự cố, do anh hưởng của rãnh áp thấp nhiệt đới nên vùng biển này có sóng to, gió lớn. Trên thuyền có 4 đàn ông và 1 phụ nữ ra biển đánh cá từ ngày 1/8.

Các ngư dân gặp nạn trên biển gồm: anh Nguyễn Văn Hải (SN 1982, chủ phương tiện), ông Nguyễn Văn Hà (SN 1977, anh trai chủ phương tiện), bà Phạm Thị Hồng (SN 1955), cùng trú tại thôn Xuân Phượng; anh Hoàng Công Phương (SN 1983, trú thôn Hoa Thành) và anh Nguyễn Văn Sỹ (SN 1981, trú thôn Giang Hà), tất cả ở cùng xã Thạch Kim.

Nhận được tin báo, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh đã điều động tàu của Hải đội 2 ra biển để ứng cứu. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, biển động mạnh nên tàu cứu hộ không thể ra khơi.

Mặt khác, lực lượng Biên phòng Cửa Sót cũng thông báo với các tàu thuyền ở khu vực lân cận với chiếc thuyền gặp nạn để đến ứng cứu nhưng không liên lạc được. Hơn nữa, do chiếc thuyền gặp sự cố là loại phương tiện không quy định lắp thiết bị giám sát hành trình (chiều dài dưới 15m) nên khó xác định chính xác tọa độ trên biển.

Để đảm bảo an toàn cho ngư dân, Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh, Tiểu ban an toàn nghề cá trên biển đã phối hợp với các địa phương ven biển thông báo cho 3.384 tàu cá các loại (116 tàu đánh hoạt động vùng khơi, 579 tàu hoạt động vùng lộng và 3.268 hoạt động ven bờ) với 14.436 ngư dân, hướng dẫn họ vào nơi tránh trú an toàn.

Trần Hoàn