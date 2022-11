Chạy bộ vì một Việt Nam không có bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái

Sáng 27/11/2022 tại Công viên Yên Sở (quận Hoàng Mai, Hà Nội), hơn 400 người đã tham gia giải chạy "Chạy vì một Việt Nam không có bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái - Run for Zero Violence against Women and Girls in Vietnam".