Chủ tịch quận Cầu Giấy: 'Lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ'

Tại Hội nghị gặp mặt, biểu dương các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu trên địa bàn, ông Bùi Tuấn Anh cho biết: UBND quận Cầu Giấy luôn “lấy người dân và doanh nghiệp (DN) làm trung tâm phục vụ”, không ngừng cải cách hành chính, đáp ứng tối đa nhất nhu cầu của DN; tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đảm bảo môi trường lành mạnh, an toàn cho người dân và DN sản xuất kinh doanh, sinh sống trên địa bàn; thời gian qua, quận Cầu Giấy đã tạo điều kiện thuận lợi nhất để DN trên địa bàn không ngừng phát triển.

Ông Bùi Tuấn Anh phát biểu tại Hội nghị.

Nếu như năm 1998 trên địa bàn quận chỉ có 95 DN thì sau 25 năm phát triển, số DN đã tăng 234 lần với 22.228 DN và 8.911 hộ kinh doanh cá thể đang hoạt động, dẫn đầu TP Hà Nội về số lượng các DN, xếp thứ 7/30 quận, huyện về số hộ kinh doanh trên địa bàn.

Hàng năm, các DN trên địa bàn đã đóng góp khoảng 70% ngân sách quận với số tiền 6.400 tỷ đồng mỗi năm; tạo công ăn việc làm cho hàng vạn người lao động.

Với sự đóng góp tích cực của đội ngũ DN, doanh nhân, 9 tháng đầu năm 2022, kinh tế - xã hội quận tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực, giá trị sản xuất trên địa bàn đạt 145.218 tỷ đồng, tăng 9,5% so với cùng kỳ. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng đạt 58.602 tỷ đồng, tăng 8,35% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất ngành thương mại – dịch vụ đạt 86.616 tỷ đồng, tăng 10,29% so với cùng kỳ năm 2021.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Hội nghị.

Cộng đồng DN, doanh nhân trên địa bàn quận đã tích cực sát cánh, đồng hành cùng chính quyền thực hiện tốt các chủ trương, chính sách về thuế. Theo đó, 97% DN thực hiện nộp thuế điện tử, 100% DN thực hiện hoàn thuế điện tử, 99,95% DN và hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử, biên lai điện tử.

Mục tiêu phấn đấu của quận năm 2022 thu ngân sách Nhà nước đạt trên 10.000 tỷ đồng, nằm trong nhóm đầu TP Hà Nội về thu ngân sách Nhà nước.

Cũng trong Hội nghị này, ông Bùi Tuấn Anh - Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy nhấn mạnh, trong bối cảnh cả nước đang quyết tâm đổi mới mạnh mẽ, vượt khó khăn, thách thức đưa đất nước ngày một phát triển, việc xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh cả về số lượng, chất lượng, có năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức, ý thức công dân, trách nhiệm xã hội, hoạt động hiệu quả, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Từ đó, ông Bùi Tuấn Anh cũng mong muốn các DN và đội ngũ doanh nhân tiếp tục áp dụng khoa học kĩ thuật trong sản xuất, không ngừng nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu mạnh, hiệu quả kinh tế cao; tạo dựng thương hiệu doanh nhân Cầu Giấy "năng động, sáng tạo, bền vững và hiệu quả".

Bên cạnh phát triển kinh doanh, tích cực tham gia các hoạt động xã hội hóa y tế, giáo dục, bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ về vật chất và tinh thần cho thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận.

Đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Cầu Giấy, xây dựng quận Cầu Giấy ngày càng giàu, đẹp, văn minh, trở thành nơi thu hút đầu tư, làm điểm đến cho cộng đồng DN, doanh nhân.

Tiến Anh