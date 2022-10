Chuyện lạ: Cả thôn bị quy kết vi phạm hành chính vì không biết ai làm đổ vật liệu ra đường

Sáng 26/10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hoàng Minh (SN 1988, phường Cẩm Phô, TP Hội An) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.