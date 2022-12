Bắt kẻ giết người nhặt ve chai ở Bình Dương rồi bỏ trốn về Đắk Lắk

Do thua bài bạc nên đối tượng Thương (trú ở An Giang) đã dùng dao giết người nhặt ve chai ở Bình Dương rồi cướp tài sản. Sau khi thua hết tiền cướp được Thương đã về nhà vợ ở Đắk Lắk lẩn trốn thì bị công an bắt giữ.