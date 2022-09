15 phụ nữ đẹp nhất thế giới

15. Nina Dobrev

Nina Dobrev là nữ diễn viên người Bulgaria được biết đến với vai Elena Gilbert trong Nhật ký ma cà rồng. Cô sinh ngày 9 tháng 1 năm 1989, tại Sofia, Bulgaria. Cô có một anh trai và một em gái.

Dobrev chuyển đến Canada cùng gia đình khi cô ba tuổi và bắt đầu diễn lúc 6 tuổi sau khi được chọn đóng vai Cosette trong phim Les Misérables tại Trường Sân khấu Diễn xuất, nơi cô đã dành phần lớn thời gian đào tạo trong thời thơ ấu của mình.

Lần đầu tiên cô xuất hiện trong phim điện ảnh là ở tuổi 12 trong bộ phim Stay Alive năm 2006 cùng với Jon Foster và Shannyn Sossamon.

Nina kết hôn với nhà quay phim Ian Sander chỉ vài tháng sau khi họ bắt đầu hẹn hò vào ngày 16 tháng 3 năm 2018, trong một buổi lễ thân mật tại nhà riêng của họ với bạn bè thân thiết và các thành viên gia đình.

14. Emmanuelle Chriqui

Emmanuelle Chriqui là một nữ diễn viên, ca sĩ và người mẫu người Canada. Tên thật là Emmanuelle Josée D'Alessandro ở Montreal, Quebec, với cha là người Maroc và mẹ là người Italy, tạp chí Grazia gọi cô là “Cô gái xinh đẹp nhất thế giới” vào năm 2008.

Cô nổi tiếng với các vai Dalia trong Entourage và Fiona trong The Big Bang Theory.

13. Jessica Alba

Jessica Alba sinh ngày 28 tháng 4 năm 1981 tại Pomona, California. Jessica có mái tóc đen dài và đôi mắt nâu. Cô bắt đầu sự nghiệp diễn viên ở tuổi 13 trong loạt phim truyền hình dành cho trẻ em "Camp Wilder" (1993).

12. Dianna Agron

Dianna Agron là một nữ diễn viên, ca sĩ và vũ công người Mỹ gốc Ba Lan. Cô được biết đến với vai diễn Quinn Fabray trong bộ phim truyền hình ca nhạc kịch hài Glee (2009–2015) của đài Fox. Năm 2011, cô ra mắt phim điện ảnh I Am Number Four (2011), tiếp theo là That My Boy (2012) và The Family (2013).

Agron sinh ra ở Gdańsk, Ba Lan. Mẹ cô là một nhà sử học nghệ thuật; bố cô là một kiến ​​trúc sư. Bố mẹ cô ly hôn khi cô mới 5 tuổi. Agron có ba người anh trai: Alexi, Benjamin và Nicholas.

11. Monica Bellucci

Monica Bellucci là một nữ diễn viên và người mẫu người Italia. Cô sinh ra ở Cesenatico, Emilia-Romagna, Italia. Cô được biết đến với vai diễn trong loạt phim Ma trận Malena và The Passion of the Christ. Năm 2012, cô được tạp chí People bình chọn là một trong những “phụ nữ đẹp nhất thế giới”.

Cô cũng được tạp chí Empire của Mỹ vinh danh là “người phụ nữ đẹp nhất thế giới” vào năm 2015. Cô đã kết hôn với nam diễn viên Vincent Cassel.

Cô xuất hiện trong một số bộ phim của Italia như Nụ hôn cuối cùng, Tình yêu ở Venice, Căn hộ. Năm 1999, cô đã giành được Giải BAFTA cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với vai diễn chính cho vai diễn Amélie trong phim Amélie.

10. Olivia Wilde

Olivia Wilde là một nữ diễn viên, người mẫu, nhà sản xuất và đạo diễn người Mỹ với những nét đẹp hoàn hảo. Wilde sinh ra và lớn lên ở San Francisco, California. Mẹ cô, Leslie Cockburn (nhũ danh Leslie Corkill Redlich), là một nhà báo và nhà sản xuất 60 Minutes sinh ra tại Mỹ. Cha của cô, Andrew Cockburn, là một nhà báo người Anh đã viết cho tờ The Independent.

Lần đầu tiên cô được công nhận với vai bác sĩ Remy “Thirteen” Hadley trong bộ phim truyền hình về y khoa House, bộ phim mà cô đã được đề cử cho hai giải Emmy. Cô cũng đã có các vai diễn trong các bộ phim, bao gồm Tron: Legacy (2010), Cowboys & Aliens (2011), Her (2013), The Change-Up (2011) và Rush (2013).

9. Scarlett Johansson

Scarlett Johansson là một nữ diễn viên, người mẫu và ca sĩ xinh đẹp người Mỹ. Cô được biết đến với vai diễn trong các bộ phim như Lost in Translation, The Avengers và Match Point. Theo danh sách những người nổi tiếng quyền lực nhất năm 2019 của tạp chí Forbes, cô đứng thứ 3 sau Taylor Swift và Beyonce Knowles.

8. Penelope Cruze

Penelope Cruz là một nữ diễn viên, người mẫu và ca sĩ người Tây Ban Nha. Sinh năm 1974 tại Tây Ban Nha, cô là con gái của hai diễn viên Tây Ban Nha Conchita Cintron và Rafael Nadal.

Cô bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là một người mẫu nhí nhưng sau đó chuyển sang diễn xuất để theo đuổi ước mơ trở thành diễn viên. Vai diễn đầu tiên của cô là trong Bigas Luna's Jamon, Jamon (1992).

Cô đã xuất hiện trong hơn 35 bộ phim kể từ đó, bao gồm Woman on Top (2000), Blow (2001), Vanilla Sky (2001) và All About My Mother (1999). Cô cũng có một vai chính trong Vicky Cristina Barcelona với Javier Bardem.

Bộ phim này sau đó đã được đề cử cho bốn giải Oscar, bao gồm cả Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho Cruz. Penelope hiện đang sống với chồng Javier Bardem cùng với các con của họ là Leo & Luna Cruz-Bardem.

7. Hayden Panettiere

Hayden Panettiere là một nữ diễn viên, người mẫu và ca sĩ người Mỹ. Cô được biết đến với vai diễn Claire Bennet trong bộ phim khoa học viễn tưởng Heroes của đài NBC được giới phê bình đánh giá cao.

Năm 2011, cô được vinh danh là một trong 100 người có ảnh hưởng nhất của tạp chí Time trong danh sách hàng năm của họ. Cô cũng đã xuất hiện trong các bộ phim như Remember the Titans, Remember Me, và Get Low.

6. Angelina Jolie

Angelina Jolie có kiểu hấp dẫn đặc biệt. Sự hiện diện của cô làm bừng sáng bất kỳ căn phòng nào cô bước vào và khiến những người đàn ông và cả phụ nữ nhìn với sự ngạc nhiên và ngưỡng mộ. Đôi mắt xanh lục tuyệt đẹp của cô thu hút bạn ngay lập tức.

5. Charlize Theron

Charlize Theron là một nữ diễn viên, nhà sản xuất và cựu người mẫu Nam Phi và Mỹ. Cô nổi tiếng vào cuối những năm 1990 sau các vai diễn trong The Devil's Advocate (1997), Mighty Joe Young (1998) và The Cider House Rules (1999).

Theron đã nhận được sự tán thưởng của giới phê bình nhờ vai diễn kẻ giết người hàng loạt Aileen Wuornos trong Monster (2003), nhờ đó cô đã giành được Giải Oscar cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, cùng các giải thưởng khác.

4. Meryem Uzerli

Meryem Uzerli là một nữ diễn viên, người mẫu và người đẹp Thổ Nhĩ Kỳ, sinh ra ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Cô đã đăng quang Hoa hậu Thổ Nhĩ Kỳ năm 2004 và đại diện cho đất nước của mình tại Hoa hậu Hoàn vũ 2004.

Cô lọt vào top 10 chung cuộc. Cô đã tham gia bộ phim truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ Karadayi được phát sóng từ năm 2011 trên kênh Kanal D.

3. Keira Knightley

Keira Knightley là một nữ diễn viên và nhà sản xuất người Anh. Sinh ra ở Teddington, London, cô bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là một diễn viên nhí trong các quảng cáo truyền hình trước khi tạo nên bước đột phá với bộ phim Bend It Like Beckham năm 2002.

Cô đã xuất hiện trong một số bộ phim của Hollywood, bao gồm Cướp biển vùng Caribe: Lời nguyền của Ngọc trai đen (2003), Cướp biển vùng Caribê: Chiếc ngực của người chết (2006), Cướp biển vùng Caribe: At World's End (2007) và Cướp biển vùng Caribbean: On Stranger Tides (2011).

Cô cũng đã tham gia những vai diễn kịch tính hơn với The Jacket (2005), cô được đề cử giải Quả cầu vàng cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất - Phim truyền hình điện ảnh; Kiêu hãnh & Định kiến ​​(2005); Atonement (2007); Anna Karenina (2012) và Suite Française (2015).

2. Olga Kurylenko

Một trong những phụ nữ đẹp nhất thế giới, Olga Kurylenko, sinh ra ở Ukraine nhưng lớn lên ở Pháp. Cô bắt đầu làm người mẫu từ năm 17 tuổi và kể từ đó đã xuất hiện trên hàng chục trang bìa tạp chí cũng như trong một số bộ phim, bao gồm Quantum of Solace, Hitman và Oblivion.

Làn da được chăm sóc chuyên nghiệp và gò má cao của Kurylenko là điều khiến cô nổi bật hơn những người mẫu khác, nhưng ở cô ấy còn nhiều điều thú vị hơn là ngoại hình đẹp. Cô cũng nói thông thạo tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Nga và tiếng Đức.

1. Anne Hathaway

Anne Hathaway là một nữ diễn viên và ca sĩ người Mỹ. Mọi phụ nữ đều mơ ước có vẻ đẹp như cô. Trong sự nghiệp của mình, cô đã giành được nhiều giải thưởng và danh hiệu, bao gồm Giải Oscar cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất năm 2012 cho phim Les Misérables và Giải Quả cầu vàng cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất năm 2011 cho vai Fantine trong cùng một bộ phim.

Cô cũng đóng vai chính trong bộ phim hài lãng mạn thành công về mặt thương mại The Princess Diaries (2001), phần tiếp theo của nó The Princess Diaries 2: Royal Engagement (2004) và bộ phim truyền hình Becoming Jane năm 2006 về nhà văn người Anh Jane Austen.

Hạ Thảo