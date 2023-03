Xử phạt tài xế xe khách đánh võng trên cao tốc Pháp Vân-Ninh Bình

Chiều 28/2, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 ( Đội 3, Cục CSGT) đã lập biên bản xử phạt đối với tài xế N.N.C. (SN 1985, quê ở Sơn Dương, Tuyên Quang).

Cảnh sát xác định, vào đêm 22/2, anh C. cầm lái xe khách loại 42 chỗ biển số 29B- 200.XX đi trên cao tốc Pháp Vân-Ninh Bình. Quá trình cầm lái, nam tài xế liên tục chuyển làn, lạng lách, đánh võng để vượt lên các phương tiện khác. Toàn bộ hình ảnh được camera của một tài xế trên đường ghi lại.

Xe giường nằm liên tục tạt đầu ô tô khác trên cao tốc (Ảnh chụp màn hình)

Đơn vị chức năng xác định lái xe vi phạm lỗi: Điều khiển xe chạy ở làn dừng xe khẩn cấp của cao tốc (mức phạt 4-6 triệu đồng, tước bằng lái 1-3 tháng) và chuyển làn đường không có tín hiệu báo trước khi chạy trên đường cao tốc (mức phạt 4-6 triệu đồng, tước bằng lái 1-3 tháng).

Tại trụ sở công an, nam tài xế thừa nhận hành vi và cam kết không tái phạm.

Theo đại diện Đội 3, hành vi của tài xế C. là rất nguy hiểm. Bởi trên cao tốc các phương tiện di chuyển ở tốc độ cao, hành vi liên tục lạng lách chuyển làn của tài xế C. khiến các phương tiện khác không xử lý kịp sẽ xảy ra tai nạn. Thêm vào đó, ô tô mà tài xế C. điều khiển là ô tô khách, đang chở theo nhiều người nên nếu xảy ra tai nạn hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Đình Hiếu