Xem đặc nhiệm Italia giải cứu con tin khỏi ‘hải tặc’

“Tàu chở hàng Galata Seaways của Thổ Nhĩ Kỳ đang trên đường tới Pháp, thì bị một nhóm gồm 15 người nhập cư đột nhập. Đám người đó hành động như hải tặc vậy. Do vậy, chúng tôi đã điều lính thủy đánh bộ thuộc tiểu đoàn San Marco tới can thiệp”, Bộ trưởng Quốc phòng Italia Guido Crosetto nói với tờ The Guardian hôm 10/6.

Nhóm đặc nhiệm Italia di chuyển trên boong tàu. Ảnh: Tổng cục hàng hải Thổ Nhĩ Kỳ/ Twitter

“Những kẻ quá khích đã sử dụng nhiều thứ vũ khí giống như dao, để đe dọa các thuyền viên. Một số thuyền viên đã bị nhóm người trên bắt giữ, sau khi họ phát hiện nhóm người nhập cư lén lút trốn trên tàu. Thậm chí, có 4-5 người nhập cư được trang bị dao đã chiếm tháp kiểm soát. Trước khi bị khống chế, viên thuyền trưởng đã kịp phát tín hiệu cầu cứu”, ông Crosetto nói thêm.

Ảnh: Tổng cục hàng hải Thổ Nhĩ Kỳ/ Twitter

Theo Bộ Quốc phòng Italia, chiến dịch giải cứu con tin kéo dài 7 giờ đồng hồ sau đó với sự tham gia của các lực lượng đặc nhiệm, cảnh sát và tuần duyên đã “thành công tốt đẹp, khi cơ quan an ninh Italia chiếm lại quyền kiểm soát tàu và toàn bộ 22 thuyền viên được an toàn”.

