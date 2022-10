Hiếp dâm hướng dẫn viên du lịch, Triệu Tạ Mềnh phải chịu mức án nào?

Sáng 30/9, Công an huyện Hoàng Su Phì (tỉnh Hà Giang) cho biết đã khởi tố Triệu Tạ Mềnh (31 tuổi, ở xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì) để điều tra về hành vi hiếp dâm nữ hướng dẫn viên du lịch.

Bị can Triệu Tạ Mềnh.

Theo đó, ngày 29/9, cơ quan công an đã tiến hành khởi tố bị can, khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam đối với Triệu Tạ Mềnh.

Trao đổi với PV Infonet về vụ án nêu trên, luật sư Hoàng Tùng – Trưởng VPLS Trung Hòa (Hà Nội) cho biết: “Trong trường hợp này, cơ quan điều tra có trách nhiệm chứng minh để xác định sự thật khách quan, làm căn cứ giải quyết là có hành vi quan hệ tình dục diễn ra hay không và hành vi quan hệ tình dục là trái ý muốn hay tự nguyện.

Đồng thời, cần làm rõ hai bên có tình cảm với nhau hay không và việc nạn nhân không khóa cửa là vô tình hay cố ý để xác định ý thức chủ quan và hành vi khách quan của hai bên.

Nếu kết quả chứng minh cho thấy Triệu Tạ Mềnh đã dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác trái với ý muốn của nạn nhân thì đối tượng này sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về Tội hiếp dâm theo quy định tại khoản 1, Điều 141, BLHS 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) với khung hình phạt tù từ 2 -7 năm.

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1- 5 năm”.

Luật sư Hoàng Tùng, Trưởng VPLS Trung Hòa (Hà Nội).

Luật sư Hoàng Tùng cũng khuyến cáo: “Các chủ homestay đang kinh doanh dịch vụ cần có các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn cho khách hàng, đó là thực hiện tuần tra, có hệ thống camera an ninh để theo dõi, kịp thời phát hiện sự việc bất thường xung quanh khu vực có homestay.

Nên lắp đặt hệ thống điện thoại cố định hoặc chuông báo khẩn cấp đối với mỗi phòng; xây dựng hệ thống nội quy, quy tắc ứng xử, Kiểm soát được đối tượng khách lưu trú, đặt phòng”.

Như Infonet đã đưa tin, theo cơ quan công an, khoảng 1h30 ngày 18/9, tại homestay Hoàng Su Phì Bungalow (thôn Nậm Hồng, xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang), Triệu Tạ Mềnh đã lẻn vào phòng ngủ của chị T.N.L. khống chế và thực hiện hành vi hiếp dâm chị L.. Sau đó nạn nhân đã tố giác tội phạm tới cơ quan công an.

Theo thông tin ban đầu, nam thanh niên 31 tuổi này có quan hệ họ hàng với chủ cơ sở homestay Hoàng Su Phì Bungalow. Buổi tối trước khi xảy ra sự việc, Mềnh ăn cơm tại Bungalow và có giao lưu với đoàn của nữ hướng dẫn viên trong lúc ăn tối.

Ngay sau khi nhận được đơn tố giác, Công an huyện Hoàng Su Phì đã vào cuộc xác minh điều tra. Quá trình đấu tranh, bước đầu nghi phạm đã thừa nhận hành vi hiếp dâm nữ hướng dẫn viên du lịch.

