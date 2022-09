Vụ hướng dẫn viên du lịch bị hiếp dâm ở Hà Giang: Khởi tố Triệu Tạ Mềnh

Nguồn tin cho hay, cơ quan công an đã tiến hành khởi tố bị can, khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam đối với Triệu Tạ Mềnh (31 tuổi, ở xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì) vào ngày 29/9.

Triệu Tạ Mềnh đã bị cơ quan công an khởi tố.

Trao đổi với PV Infonet sáng nay, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng VPLS Nguyễn Anh, Hà Nội) – người bảo vệ quyền lợi cho bị hại chia sẻ: “Ngày 29/9, cơ quan Công an huyện Hoàng Su Phì có mời luật sư và bị hại đến hiện trường homestay Hoàng Su Phì bungalow nơi xảy ra vụ việc để thực nghiệm điều tra. Tuy nhiên, luật sư và bị hại không đến.

Sau khi thực nghiệm điều tra thì cơ quan công an có hỏi luật sư và bị hại có khởi tố không, bị hại và luật sư đều khẳng định "có" và không thay đổi ý kiến”.

Lý do bị hại và luật sư không đến, luật sư Nguyễn Anh Thơm cho biết: “Luật sư và bị hại nhận thấy việc lên đó là không cần thiết vì đã có kết quả giám định rồi. Trên cơ sở ý kiến của luật sư và bị hại, cơ quan công an đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời bắt tạm giam 3 tháng đối với Triệu Tạ Mềnh vì hành vi phạm tội nghiêm trọng”.

Luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị hại chia sẻ thêm: "Có thông tin dư luận cho rằng bị hại cài bẫy đối tượng Mềnh để làm ảnh hưởng đến du lịch của cơ sở lưu trú, địa phương; nhưng vụ việc đã rõ ràng như vậy thì ai cày bẫy ai, đến lúc này đã rõ và không bàn luận thêm về dư luận đó".

Sông Yên