Đối tượng hiếp dâm nữ hướng dẫn viên ở Hà Giang khai gì?

Trưa 23/9, trao đổi với Infonet, một lãnh đạo Công an huyện Hoàng Su Phì (tỉnh Hà Giang) cho biết đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vụ việc nữ hướng dẫn viên du lịch T.N.L. (29 tuổi, ở Thạch Thất, Hà Nội) bị hiếp dâm tại homestay Hoàng Su Phì bungalow.

Triệu Tạ Mềnh đang bị cơ quan công an tạm giữ.

Tại cơ quan điều tra, Triệu Tạ Mềnh khai đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo lời khai của Triệu Tạ Mềnh, vào tối 17/9, Mềnh và chị L. có cùng uống rượu tại homestay Hoàng Su Phì bungalow (thôn Nậm Hồng, xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì). Sau khi uống rượu với chị L. xong, Mềnh phát hiện chị đã say xỉn.

Còn Mềnh sau khi uống rượu cũng nổi ham muốn quan hệ tình dục và đến khoảng 1h30 ngày 18/9 đã đột nhập vào phòng của chị L. và thực hiện hành vi đồi bại.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm – Trưởng VPLS Nguyễn Anh – Hà Nội – người bảo vệ quyền lợi cho bị hại chia sẻ: Có lẽ cho đến thời điểm này, mọi người đã hiểu rõ bản chất việc luật sư tham gia trợ giúp pháp lý cho bị hại là xuất phát từ lương tâm, trách nhiệm xã hội nghề luật sư và bị hại lên tiếng tố giác tội phạm, không thỏa hiệp là để đòi lại công lý, công bằng cho bản thân và xã hội.

Luật sự rất cám ơn sự quan tâm và giúp đỡ của cơ quan điều tra đã tạo điều kiện tốt nhất cho luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi cho bị hại.

Theo dự kiến, hết thời hạn tạm giữ hình sự (9 ngày), cơ quan CSĐT sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt tạm giam bị can để phục vụ quá trình điều tra. Sau khi có quyết định khởi tố bị can, luật sư và bị hại sẽ lên cơ quan CSĐT Công an Huyện Hoàng Su Phì để làm việc, nhận các Thông báo quyết định tố tụng liên quan.

Về yêu cầu trách nhiệm bồi thường dân sự, hiện đang trong quá trình điều tra, bị hại chưa yêu cầu. Khi nào vụ án được đưa ra xét xử vấn đề này sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Hình ảnh về nữ hướng dẫn viên du lịch bị hiếp dâm.

Theo cơ quan công an, khoảng 1h30 ngày 18/9, tại homestay Hoàng Su Phì bungalow (thôn Nậm Hồng, xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì), Triệu Tạ Mềnh lẻn vào phòng ngủ của chị T.N.L. (làm hướng dẫn viên du lịch) khống chế và thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau đó nạn nhân đã tố giác tội phạm tới cơ quan công an.

Theo thông tin ban đầu, nam thanh niên 31 tuổi này có quan hệ họ hàng với chủ cơ sở Hoàng Su Phì bungalow. Buổi tối trước khi xảy ra sự việc, Mềnh ăn cơm tại bungalow và có giao lưu với đoàn của nữ hướng dẫn viên trong lúc ăn tối.

“Ngay sau khi nhận được đơn tố giác, Công an huyện Hoàng Su Phì đã vào cuộc xác minh điều tra. Quá trình đấu tranh, bước đầu nghi phạm đã thừa nhận hành vi hiếp dâm nữ hướng dẫn viên du lịch", vị lãnh đạo Công an huyện Hoàng Su Phì nói.

Sông Yên