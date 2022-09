Ngày 20/9, Công an huyện Bình Liêu (tỉnh Quảng Ninh) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Hồng Quân (SN 1971, ở phố Thống Nhất, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi", đồng thời thực hiện lệnh tạm giam 4 tháng đối với Quân để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Quân và chiếc xe tại nơi hiện trường xảy ra vụ việc. (Ảnh công an cung cấp)

Trước đó, vào ngày 9/9, Công an huyện Bình Liêu tiếp nhận tin báo do Công an huyện Tiên Yên chuyển đến về việc cháu T. (13 tuổi, trú tại Quảng Ninh) đến Công an huyện Tiên Yên trình báo về việc bị một tài xế taxi hiếp dâm.

Theo đó, tối 8/9, cháu T. thuê xe taxi đi từ huyện Tiên Yên đến huyện Bình Liêu. Khi xe đi đến khu vực ngã ba giao với quốc lộ 18C cũ (đoạn thuộc xã Vô Ngại, huyện Bình Liêu) thì tài xế taxi bất ngờ điều khiển xe rẽ vào quốc lộ 18C cũ và dừng đỗ xe bên đường.

Tại đây, tài xế này đã thực hiện hành vi xâm hại tình dục cháu T. ngay trên xe ô tô. Sau khi thực hiện hành vi đồi bại, đối tượng tiếp tục chở cháu về nhà. Cháu T. đã được mẹ đẻ đưa đến cơ quan công an tố giác tội phạm.

Tiếp nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Liêu đã điều tra, đưa cháu T. đi giám định, đồng thời xác minh, truy tìm đối tượng gây án. Sáng 10/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Liêu đã xác định nghi phạm là Vũ Hồng Quân.

Tại cơ quan điều tra, Vũ Hồng Quân đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và xin được thành khẩn khai báo để hưởng khoan hồng.

Trao đổi với PV Infonet về vụ án, luật sư Hoàng Tùng (Trưởng VPLS Trung Hòa, Hà Nội) phân tích: “Hiếp dâm là hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác để giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác trái với ý muốn của nạn nhân.

Theo thông tin từ cơ quan công an, với tội danh bị khởi tố, bị can có thể bị phạt tù từ 7 -15 năm. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra nếu phát hiện thêm các tình tiết tăng nặng như gây thương tích, gây rối loạn tâm thần cho nạn nhân, hoặc làm nạn nhân có thai thì hình phạt tù có thể nâng lên 20 năm tù”.

Chia sẻ thêm với PVvề tình trạng trẻ em bị xâm hại, luật sư Hoàng Tùng nêu quan điểm: 'Pháp luật Việt Nam đã có những chế tài khắt khe đối với tội danh này.

Trẻ em luôn là đối tượng được quan tâm và bảo vệ. Những hành vi xâm hại đến quyền được bảo vệ thân thể, nhân phẩm danh dự của trẻ em đều phải bị trừng phạt thích đáng.

Bởi sự nhạy cảm, phức tạp và tính hủy diệt của việc bị xâm hại tình dục, nạn nhân thường khó có thể chia sẻ.

Trẻ bị xâm hại tình dục thường chọn cách im lặng, giấu diếm, hoặc chỉ chia sẻ câu chuyện một thời gian rất lâu sau đó Ở nhiều nước, thời gian tố cáo cũng không còn giới hạn.

Với Việt Nam, sau 20 năm thì nạn nhân không thể kiện kẻ thủ ác ra tòa. Tội phạm vẫn tiếp tục nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật và có thể tiếp tục thực hiện thêm nhiều hành vi đồi bại, trong khi đó nạn nhân phải chịu những tổn thương suốt đời không thể chữa lành'.

Qua vụ việc, Trưởng VPLS Trung Hòa cũng khuyến cáo: “Phụ huynh cần đưa ra những cảnh báo cho con cái đang ở độ tuổi dễ bị xâm hại và lợi dụng.

Trang bị cho con những kiến thức, kỹ năng về phòng chống xâm hại tình dục ở trẻ em chính là một giải pháp dài hơi để phòng tránh tối đa các trường hợp đáng tiếc”.

Sông Yên