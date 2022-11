Vụ 3 con gái đốt nhà mẹ đẻ: Con rể vô cùng sửng sốt, con gái phóng hỏa hối hận khóc lóc

Sáng 11/11, trao đổi với PV Infonet, anh Nguyễn Văn T. (36 tuổi, chồng Đỗ Thị Điểm – người được cho là phóng hỏa đốt nhà mẹ) cho biết: “Trước tiên tôi chỉ mong dư luận và mọi người thông cảm cho vợ tôi. Vợ tôi không phải là người muốn giết mẹ mình…”.

Bà Đều đang điều trị tại bệnh viện với tình trạng bỏng nặng, thương tích tới 80%.

Nói về vợ, anh Nguyễn Văn T. trải lòng: “Vợ tôi là người hiền lành, sống rất hòa nhã với mọi người xung quanh. Vợ tôi tốt nghiệp loại giỏi một trường đại học có danh tiếng ở Hà Nội và cũng có bằng kế toán trưởng rồi. Trước khi xảy ra vụ việc, vợ tôi đang làm kế toán cho một công ty trên địa bàn tỉnh, lương tháng 13-14 triệu đồng, không phải khó khăn gì.

Hình như vợ tôi cũng có tiền mua được một mảnh đất rồi thì phải. Vợ chồng tôi có với nhau 2 người con. Việc con cái do tôi chăm lo và chu cấp hết, vợ không phải lo điều gì cả. Tôi làm cán bộ quản lý kỹ thuật của một công ty ở Hưng Yên nên kinh tế gia đình tôi cũng khá ổn định.

Tuy nhiên, tôi và vợ tôi đã ly thân, không còn sống với nhau đã 6 năm nay rồi nhưng chúng tôi chưa ra tòa ly hôn. Thi thoảng chúng tôi vẫn tiếp xúc qua lại, nhưng chủ yếu vì các vấn đề liên quan đến con cái. Tôi cũng chưa nghĩ đến chuyện lấy vợ khác, trước mắt là nuôi con, sau rồi tính tiếp”.

Khu vực hiện trường xảy ra vụ phóng hỏa (Ảnh Khải Phong).

Quay trở lại câu chuyện 3 con gái mang xăng đốt nhà mẹ đẻ, anh Nguyễn Văn T. tâm sự: “Vụ việc xảy ra tôi không hề biết gì và cũng không nghĩ các chị em trong nhà lại có thể hành động dại dột để rồi xảy ra hậu quả nghiêm trọng như bây giờ.

Việc gia đình vợ tranh chấp đất cát tôi không hề hay biết chuyện. Thậm chí, 2 người cùng làm rể như tôi cũng không biết về chuyện đó. Đến mẹ vợ tôi xây nhà mới từ năm 2020 tôi cũng không biết, chuyện tranh chấp đất tôi lại càng không biết. Nhưng sau khi xảy ra vụ việc thì tôi mới biết mâu thuẫn tranh chấp này đã xảy ra suốt 3 năm nay rồi.

Ngày 30/10, tôi đi làm. Sự việc xảy ra từ 9h sáng nhưng đến chiều xem qua facebook tôi mới ngỡ ngàng. Nhìn thấy hình ảnh một người bỏng nặng, nhận ra đó là mẹ vợ mình, rồi đọc thông tin 3 con gái đốt nhà mẹ tôi liền nghĩ ''thôi chết dở rồi", anh T. nhớ lại.

Chững lại một lúc, anh T. kể tiếp, anh cố xem các hình ảnh thì thấy một người bị cuốn chăn, anh không biết đó có phải vợ mình hay không. Ngay sau đó, anh T. xin nghỉ việc về qua nhà vợ thì lúc này mọi người cho biết các nạn nhân đều đã được chuyển thẳng lên Viện bỏng Quốc gia. Anh T. cùng hai người anh và em rể bắt ô tô lên sau.

"Lúc đó tôi rất sợ vợ mình không qua khỏi vì dù đã ly thân nhiều năm nhưng cô ấy vẫn là mẹ của hai con mình và mình vẫn quan tâm. Cô ấy đã khóc lóc nói hối hận. Việc xảy ra tôi biết rằng cô ấy sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Không chỉ vậy, tội bất hiếu mới là tội lớn nhất của mỗi người con.

Người dân xung quanh bàng hoàng trước sự việc.

Tuy nhiên, chúng tôi cũng đã có khoảng thời gian 6 năm sống cùng nhau nên tôi biết tính của vợ mình. Cô ấy không xấu tính nhưng tâm lý dễ bị kích động, khi ấy hành động sẽ mất kiểm soát. Nếu vợ tôi có dã tâm giết mẹ thì cô ấy không nằm vào xăng dưới sàn nhà làm gì, để mình cũng bị cháy như vậy.

Nếu là người thực sự hư hỏng, có lẽ phải là cả quá trình dài, khó cải tạo. Ở quê cô ấy sống dung dị bình thường, nhưng tính nóng, dễ bị kích động. Chính vì thế mà vợ chồng tôi không thể tiếp tục ở cùng với nhau suốt nhiều năm qua", anh T. chia sẻ.

Chăm vợ ở viện được vài ngày, do bận công việc và chăm sóc các con nên anh T. đã thuê người giúp việc chi phí 600.000 đồng/ngày và thuê một phòng trọ 1,5 triệu đồng/tháng cho người giúp việc ở; còn anh thu xếp lo công việc, chăm con và lo tiền chạy chữa cho chị Điểm.

"Dù gì thì cô ấy vẫn là vợ tôi, là mẹ của hai con tôi nên chi phí điều trị lớn đến mấy tôi cũng cố gắng lo. Nghĩ lại tôi cũng giận cô ấy lắm vì hành động dại dột như vậy, nhưng từng là vợ chồng, với lại mình là đàn ông nên không giận lâu", anh T. nói thêm.

Bên cạnh đó, anh Nguyễn Văn T. cũng bộc bạch: “Dư luận nặng nề về sự việc khiến gia đình càng thêm mệt mỏi''. Anh tâm sự, lỗi lầm của vợ cùng như chị em vợ khiến họ chắc chắn sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, nhưng con trẻ mới là người phải chịu nhiều thương tổn nhất.

"Khổ tâm nhất là con của mình, chúng còn nhỏ, không làm gì sai. Tội lỗi của mẹ nhưng sợ sau này bị người đời chỉ trích. Chắc chắn nhiều năm nữa các con tôi không được mẹ ở bên cạnh, con không đủ tình thương của mẹ và bố, sao vui vẻ bằng đứa trẻ khác.

Người lớn làm sai thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, tôi chỉ mong người đời đừng nói ra nói vào làm tổn thương các cháu thôi", anh Nguyễn Văn T. bày tỏ.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, do mâu thuẫn trong việc tranh chấp tài sản (chia quyền thừa kế đất), khoảng 9 giờ 30 phút ngày 30/10, 3 con gái của bà Vũ Thị Đều (SN 1961, ở thôn Thiên Lộc, xã Trung Hòa) gồm: Đỗ Thị Định (SN 1982, ở thôn Thiên Lộc, xã Trung Hòa); Đỗ Thị Điểm (SN 1988, ở xã Trung Hưng; cùng huyện Yên Mỹ, Hưng Yên) và Đỗ Thị Đưa (SN 1990, ở phường Nhân Hoà, thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên) mang theo 1 can xăng loại 10 lít đến nhà bà Đều, đổ xăng xuống nền nhà rồi châm lửa đốt. Hậu quả, bà Đều và 3 cô con gái bị thương phải đi cấp cứu. Tài sản thiệt hại do vụ cháy khoảng 50.000.000 đồng.

Sông Yên