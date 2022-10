VKC Holdings sau thời Đỗ Thành Nhân: 'Siêu bom' nợ, cổ phiếu rẻ hơn ly trà đá

Sau loạt vụ án liên quan đến phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) không đúng quy định của pháp luật tại Tân Hoàng Minh và Tập đoàn Đầu tư An Đông, mới đây việc Công ty cổ phần VKC Holdings chậm trả lãi trái phiếu cũng đã ảnh hưởng tiêu cực tới tâm lý nhà đầu tư hiện đang sở hữu trái phiếu cũng như nhu cầu đầu tư vào kênh này.

VKC Holdings trước đây có tên gọi là Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh (mã chứng khoán VKC), được thành lập từ năm 1993, là thương hiệu thuộc top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất tại Việt Nam từ năm 2008.

Tuy nhiên, sau khi về tay ông Đỗ Thành Nhân (Chủ tịch Louis Holdings) thì được đổi tên thành VKC Holdings. Đây là chiêu thức quen thuộc được ông Đỗ Thành Nhân từng làm với một loạt doanh nghiệp khi đổi tên họ sang “họ” nhà Louis (Louis Land, Louis Holdings, Louis Rice,…). Cùng với đó là một loạt nhân sự của Louis Holdings sang tiếp quản VKC.

Sau khi ông Đỗ Thành Nhân bị bắt tạm giam để điều tra hành vi “thổi giá” cổ phiếu, những bất ổn bên trong các doanh nghiệp từng được Đỗ Thành Nhân thâu tóm mới được hé lộ, trong đó có VKC Holdings.

Một loạt tài sản gồm bất động sản, siêu xe của ông Đỗ Thành Nhân cũng đã bị ngân hàng SHB thu giữ để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ.

Doanh nghiệp này vừa mới công bố thông tin bất thường giải trình về nguyên nhân mất khả năng thanh toán đối với các chủ nợ của lô trái phiếu 200 tỷ đồng.

Theo VKC Holdings, ngày 9/9/2022 là ngày đến hạn thanh toán lãi của lô trái phiếu VKCH2123001 cho trái chủ, VKC đã cố gắng thu xếp tài chính để thanh toán cho trái chủ nhưng đến ngày 29/9/2022 công ty vẫn chưa thu xếp được tài chính và ra thông báo tạm hoãn thanh toán lãi cho trái chủ.

Nguyên nhân chính được VKC Holdings đưa ra là sau khi ông Đỗ Thành Nhân bị bắt, các ngân hàng đang có quan hệ tín dụng đánh giá rủi ro của lô trái phiếu trên là “rất cao” nên các ngân hàng này đã ngưng cung cấp nguồn vốn tín dụng cho VKC, làm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của VKC.

Doanh thu quý 2/2022 VKC ghi nhận 46,8 tỷ đồng, giảm 80% so với cùng kỳ năm 2021. Công ty chưa công bố chính thức doanh thu quý 3 nhưng dự kiến sẽ giảm 92% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 63% so với quý trước, đạt 17,2 tỷ đồng.

Về lợi nhuận sau thuế, luỹ kế 6 tháng đầu năm công ty lỗ sau thuế 191 tỷ đồng do chi phí lãi, chi phí quản lý doanh nghiệp, và chi phí khác (do xử lý hàng tồn kho thiếu không xác định được nguyên nhân) tăng cao so với cùng kỳ.

Báo cáo soát xét bán niên của VKC ghi nhận mức lỗ hơn 191 tỷ đồng, chủ yếu do gánh nặng chi phí lãi vay 19 tỷ đồng/tháng. VKC đã phải gánh khoản lãi “khủng” này trong suốt 6 tháng đầu năm khi đang nợ các ngân hàng và các trái chủ 378 tỷ đồng.

Sau “sự kiện” Đỗ Thành Nhân, một loạt nhân sự trong HĐQT, Ban điều hành và BKS cũng đã phải rời đi. Ban điều hành mới sau khi tiếp quản đã rà soát và phát hiện nhiều điều bất thường như: Giá trị hàng tồn kho thiếu chưa rõ nguyên nhân và đã ghi nhận trên báo cáo tài chính là 102 tỷ đồng; các khoản phải thu khách hàng lên đến 163 tỷ đồng, trong đó không có khả năng thu hồi 84 tỷ đồng, trong khi công ty đã trích lập dự phòng 65 tỷ đồng.

Hiện nay ban lãnh đạo mới của VKC vẫn tiếp tục đánh giá lại các khoản phải thu trên, nhiều khả năng số tiền không có khả năng thu hồi còn lớn hơn con số 84 tỷ đồng.

Trong khi đó, việc phát hành lô trái phiếu 200 tỷ đồng với mục đích sử dụng vốn ban đầu mua lại 85 tỷ đồng vốn góp của Louis Land (BII) tại Công ty TNHH Tocco, nhưng trên thực tế số tiền lại được sử dụng để mua và tăng vốn Tocco gần 165 tỷ đồng (báo cáo tài chính VKC ghi nhận là tạm ứng mua phần vốn và góp vốn). Trên thực tế, số tiền đầu tư vào Tocco đã không mang lại bất kỳ lợi ích kinh tế cho VKC.

Để có tiền trả nợ, tháng 6/2022 VKC đã phải rao bán đấu giá tài sản là bất động sản gồm 2.366m2 đất tại TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương với giá khởi điểm 30 tỷ đồng, và 6.475m2 đất cũng tại Dĩ An với giá khởi điểm 84 tỷ đồng. Phiên đấu giá diễn ra vào 2/7 vừa qua, nhưng đến nay công ty không công bố thông tin về kết quả đấu giá.

Quá trình “thay máu” nhân sự chủ chốt tại VKC thời hậu Đỗ Thành Nhân vẫn chưa kết thúc khi mới đây công ty đã miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với bà Trần Thị Mỹ Hạnh (SN 1976), đồng thời bổ nhiệm bà Trần Thị Mơ (SN 1986) vào vị trí này kể từ ngày 3/10/2022.

Trước đó, Chủ tịch HĐQT Trịnh Văn Bảo cùng 4 thành viên HĐQT đã bị miễn nhiệm từ 20/7/2022. Chủ tịch HĐQT hiện tại là ông Phạm Hoàng Sinh (SN 1981). Các vị trí Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc cũng lần lượt được thay mới kể từ tháng 4/2022. Kể từ tháng 7/2022 đến nay, ông Nguyễn Văn Thái (SN 1972) được chọn làm Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của VKC thay cho ông Trần Lý Lạc Long Giang.

Ông Nguyễn Văn Thái đồng thời là người đại diện cho phần vốn góp của VKC tại các công ty con gồm: Công ty TNHH Vật liệu xây dựng và nội thất Vĩnh Khánh, Công ty TNHH Vĩnh Khánh Plastic, và Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại Vĩnh Khánh.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VKC đang nằm trong diện cảnh báo từ 4/6/2022 do Tổ chức kiếm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với BCTC năm 2021 của công ty. Giá cổ phiếu VKC ở thời điểm hiện tại chỉ còn 2.300 đồng/cp, giảm 82% kể từ đầu năm 2022.

Tuân Nguyễn