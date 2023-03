Vinhomes sắp lập 2 công ty con kinh doanh bất động sản

Theo nghị quyết của Hội đồng quản trị VHM, hai công ty con dự kiến được thành lập mới là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Trường Lộc và Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Phát Đạt. Tỷ lệ sở hữu của Vinhomes tại hai đơn vị mới này là 99,9% vốn điều lệ.

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Trường Lộc dự kiến có vốn điều lệ gần 4.425 tỷ đồng, có trụ sở tại dự án Khu đô thị sinh thái Dream City, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Dự án Dream City Hưng Yên có tên thương mại là Vinhomes Ocean Park – The Empire, được khởi công năm 2022. Dự án này do VHM làm chủ đầu tư. Tổng diện tích dự án là 459,8 ha và tổng mức đầu tư khoảng 38.000 tỷ đồng, bao gồm biệt thự đơn lập, biệt thự song lập, nhà liền kề, shophouse, căn hộ.

Dự án khu đô thị của Vinhomes. (Ảnh: VHM)

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Phát Đạt có vốn điều lệ dự kiến hơn 7.008 tỷ đồng và có trụ sở tại Khu đô thị Đại An, cũng thuộc xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, như Công ty Trường Lộc.

Khu đô thị Đại An được biết bến với tên Vinhomes Ocean Park 3 – The Crown. Vinhomes Ocean Park 3 – The Crown có quy mô 293.96 ha, tổng vốn đầu tư hơn 32.000 tỷ đồng. VHM làm chủ đầu tư, khởi công năm 2022. Loại hình bất động sản gồm biệt thự đơn lập, biệt thự song lập, nhà liền kề, shophouse, căn hộ.

Tháng 2/2023, VHM công bố việc chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Đầu tư và Phát triển Làng Vân cho Tập đoàn Vingroup (VIC). VHM cho biết đơn vị này vẫn tiếp tục triển khai dự án Làng Vân tại Đà Nẵng theo kế hoạch trước đó.

Theo báo cáo tài chính, tính tới hết năm 2022, Vinhomes có tổng cộng 34 công ty con, hoạt động chủ yếu ở lĩnh vực bất động sản.

Năm 2022, tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 62.392 tỷ đồng, trong đó nguồn thu phần lớn đến Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire. Tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 38.661 tỷ đồng. Quy mô tổng tài sản của Vinhomes đạt 361,2 nghìn tỷ đồng. Lợi nhuận hợp nhất sau thuế của công ty mẹ gần đạt kế hoạch ở mức 28.628 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, VHM ra mắt dự án Vinhomes Cổ Loa và Golden Avenue trong năm nay, tuỳ theo điều kiện thị trường. Doanh nghiệp cũng đầu tư phân khúc nhà ở xã hội tại một số địa phương.

Duy Anh