VietinBank rao bán khoản nợ của công ty liên quan đại gia "Thắng Tam Bạc"

Nhà máy sửa chữa tàu biển Nosco Vinalines.

Khoản nợ của Công ty cổ phần Nosco Shipyard (Dự án Nhà máy sửa chữa tàu biển Nosco Vinalines tại địa chỉ: Thôn 4, xã Tiền Phong, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh).

Thời gian nộp hồ sơ đăng ký thẩm định giá từ ngày 15/11/2022 đến 17/11/2022.

Tuy nhiên, VietinBank không công bố chi tiết khoản nợ xấu của Nosco Shipyard tại ngân hàng này.

Nosco Shipyard được thành lập từ năm 2009, hoạt động trong lĩnh vực đóng tàu, sửa chữa tàu và chế tạo kết cấu thép. Nhà máy đóng tàu cảu Công ty được xây dựng tại vùng biển nước sâu thuộc địa phận thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh, trên diện tích hơn 100ha.

Nhóm cổ đông lớn của Nosco Shipyard bao gồm: Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông nắm giữ 11.227.508 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ 21,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty cổ phần Nosco Shipyard; và Công ty TNHH Sơn Trường, cổ đông sở hữu 4.800.000 cổ phần phổ thông, chiếm tỷ lệ: 9,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong số hai cổ đông lớn nói trên, Công ty cổ phần Vận tải biển và Thương mại Phương Đông (Công ty Phương Đông) tiền thân là Công ty Vận tải Thủy Bắc, thuộc Cục Đường sông Việt Nam. Ngành nghề kinh doanh: vận tải hàng hóa, xăng dầu, container bằng đường biển, đường sông, đường bộ; vận tải hành khách...

Công ty Phương Đông niêm yết cổ phiếu trên sàn UpCom với mã NOS. Tuy nhiên, cổ phiếu bị đưa vào diện hạn chế giao dịch từ năm 2015 đến nay do vốn chủ sở hữu âm. Hiện cổ phiếu này đang được giao dịch tại mức giá 1.000 đồng/cp.

Cổ đông lớn thứ hai tại Nosco Shipyard, Công ty TNHH Sơn Trường, là doanh nghiệp tư nhân thuộc sở hữu của ông Tạ Quyết Thắng (SN 1953), là một doanh nhân có tiếng tại Hải Phòng. Năm 2017 ông này từng xây tặng TP Hải Phòng cầu Tam Bạc với tổng kinh phí đầu tư gần 80 tỷ đồng.

Ông Tạ Quyết Thắng, Giám đốc Công ty Sơn Trường.

Ông Thắng được nhắc đến rộng rãi nhất sau khi bị Cơ quan CSĐT Công an quận Hồng Bàng (TP Hải Phòng) ra quyết định khởi tố bị can do liên quan đến vụ việc xảy ra tại Bến xe Thượng Lý (thuộc quản lý của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim khí Hải Phòng) vào ngày 10/10/2021.

Ông Tạ Quyết Thắng cũng từng được biết đến với những biệt danh như: “Vua bê tông”, “Đại gia đất Cảng”, “Một trong năm trăm doanh nghiệp có tiềm lực mạnh nhất quốc gia”, “Ông Thắng Tam Bạc”,…

Giám đốc Công ty Sơn Trường từng chi tiền xây dựng Trường Tiểu học Nam Sơn, xã Nam Sơn, huyện An Dương, Hải Phòng. Ngôi trường được công nhận danh hiệu kỷ lục Guiness Việt Nam về tiến độ thi công nhanh nhất (30 ngày).

Ngân Giang