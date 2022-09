Ứng phó với bão Noru, hàng nghìn lồng cá trên sông Bồ được chằng thêm dây níu

Trong sáng nay, mặc dù trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế chưa xảy ra mưa lớn nhưng các ngành chức năng tỉnh này cùng người dân đã khẩn trương triển khai các biện pháp phòng tránh, sẵn sàng ứng phó trước bão Noru (cơn bão số 4) có sức gió mạnh đang di chuyển nhanh trên biển đông vào đất liền.

Để hạn chế thiệt hại trước thiên tai, người dân nuôi cá lồng dọc sông Bồ đã và đang khẩn trương chằng dây thêm, tăng cường thức ăn dự trữ dài ngày, đồng thời theo dõi sát sao diễn biến di chuyển của cơn bão số 4.

Người dân Thừa Thiên – Huế nuôi cá lồng trên sông Bồ.

Ghi nhận của PV Infonet dọc sông Bồ, đoạn qua thị trấn Tứ Hạ (thị xã Hương Trà) và xã Quảng Thọ (huyện Quảng Điền) cho thấy, sau khi nhận được thông báo từ chính quyền địa phương về việc xuất hiện cơn bão Noru đang di chuyển vào đất liền ở các tỉnh miền Trung, các hộ dân chuyên nuôi cá lồng ở Thừa Thiên – Huế đã ra bờ sông tăng cường thêm các dây và cột níu vào các gốc cây to, phát quang xung quanh để tiện di chuyển lồng bè khi nước dâng cao và chảy xiết. Đặc biệt, tranh thủ trời chưa mưa to đi cắt cỏ để dữ trữ thức ăn cho cá... trong những ngày mưa sắp tới.

Các lồng bè cá dọc sông Bồ đã được chằng thêm dây để tránh nước chảy xiết và dâng cao.

Ông Cao Quang Bi (47 tuổi, trú ở thôn Phước Yên, xã Quảng Thọ) mới đi cắt 4 bao cỏ về cho cá ăn. Ông Bi chia sẻ: ''Qua các kênh thông tin tôi biết được có bão Noru đang di chuyển vào đất liền và sợ mưa to gây ngập úng nên tranh thủ đi cắt cỏ về dữ trữ thức ăn cho cá. Tôi nuôi 2 lồng cá trắm với trên 500 con và nặng khoảng 3kg, sẽ cho thu hoạch vào dịp Tết tới, nhưng hiện đang sợ nước sông Bồ đang cao chảy xiết nên phải tăng thêm hai dây kéo buộc vào ở gốc cây to”.

Ông Cao Quang Bi đang chằng thêm dây cho lồng cá của mình trên sông Bồ.

Anh Hoàng - một người nuôi cá lồng khác ở xã Quảng Thọ nói thêm: ''Khi mưa to nước chạy xiết nên ngoài việc tăng cường thêm dây níu buộc thì chúng tôi còn phải tách lồng ra với khoảng cách đủ để khi nước dâng sẽ kéo lồng vào sát bờ dễ do giữa dòng nước to, chảy xiết”.

Tại các lồng cá ở sông Bồ đoạn qua thị trấn Tứ Hạ (thị xã Hương Trà) có một số lồng chủ yếu nuôi cá diêu hồng đã và đang được người dân thu hoạch bán cho thương lái. Bên cạnh đó, do các lồng cá to nên người dân chằng thêm nhiều dây níu lồng và trực sẵn khi có nước to sẽ di chuyển lồng cá vào nơi an toàn.

Người dân kéo lồng cá vào sát bờ để ứng phó với bão Noru.

Theo thống kê từ ngành nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên – Huế, tổng số lồng thả nuôi toàn tỉnh là 9.215 lồng; đến ngày 25/9 còn khoảng 3.200 ha nuôi ao cùng 3.519 lồng bè nuôi trên sông, hồ chứa, đầm phá chưa thu hoạch hết hoặc đang nuôi thủy sản chưa đến kỳ thu hoạch.

Sở NN-PTNT tỉnh Thừa Thiên - Huế đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương thu hoạch thủy sản thương phẩm và ứng phó với mưa bão, lũ lụt trong nuôi trồng thủy sản năm 2022.

Các lồng bè cá sẽ được tăng cường thêm dây trước khi bão Noru vào đất liền.

Hình ảnh người dân nuôi cá ở thị trấn Tứ Hạ (thị xã Hương Trà) thu hoạch các diêu hồng.

Hà Oai