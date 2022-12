Trao giải Vô lăng vàng lần thứ 10 cho 20 tập thể và 50 cá nhân

Thượng tá Phạm Việt Công, Phó Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an), Phó Chánh Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia cho hay, "Vô lăng vàng" là giải thưởng thường niên của Ủy ban ATGT Quốc gia nhằm động viên, khen ngợi những đơn vị kinh doanh vận tải, lái xe có nhiều đóng góp trong công tác đảm bảo trật tự ATGT, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của toàn dân nói chung và đội ngũ lái xe nói riêng trong việc chấp hành pháp luật trật tự ATGT, phòng tránh TNGT.

Ban Tổ chức chụp ảnh kỷ niệm cùng các cá nhân, tập thể được nhận giải "Vô lăng vàng 2022 – Hành trình 10 năm".

Để đạt được giải thưởng Vô lăng vàng 2022, lái xe phải đáp ứng nhiều tiêu chí như: Không gây TNGT trong năm xét thưởng 2022 (năm xét thưởng 2022 tính từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 01/11/2022). Không gây TNGT từ nghiêm trọng trở lên (trong 3 năm: 2020, 2021, 2022). Chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông, không bị các lực lượng chức năng xử lý vi phạm hành chính dưới bất kỳ hình thức nào trong năm 2022.

Ngoài ra, đảm bảo số km an toàn tối thiểu trong năm 2022 như sau:

Đối với vận tải hành khách: 20.000km; Đối với vận tải hàng hóa: 30.000km; Đối với vận tải hành khách bằng xe buýt chạy trong các tuyến đường nội thị: 12.000 km. Số km an toàn của các loại hình vận tải được trích xuất từ hệ thống dữ liệu giám sát hành trình của đơn vị, có kết quả trích xuất dữ liệu kèm theo.

Cùng đó, lái xe có nghĩa cử, hành động cao đẹp, đạo đức nghề nghiệp: Có nghĩa cử, hành động cao đẹp, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp (tham gia cứu nạn người bị tai nạn giao thông, giúp đỡ hành khách trong trường hợp đặc biệt...), có uy tín và sức lan tỏa trong đội ngũ lái xe, gương mẫu và tích cực tuyên truyền vận động đồng nghiệp, người thân, cộng đồng chấp hành các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Đối với doanh nghiệp, số lượng xe của đơn vị ít nhất là 20 xe, 50% lái xe của đơn vị được ký hợp đồng từ 1 năm trở lên, 100% lái xe được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định. Trong năm 2022, đơn vị không có xe gây tai nạn giao thông nghiêm trọng trở lên. 100% số xe của đơn vị lắp đặt, khai thác hiệu quả thiết bị giám sát hành trình. Trong đơn vị có bộ phận theo dõi công tác ATGT theo quy định, thường xuyên kiểm tra giám sát hành trình của người lái xe khi người lái xe làm nhiệm vụ.

Trong năm 2022, đơn vị không có xe bị xử phạt do vi phạm về chở quá tải trọng, chở quá số lượng hành khách; số lượng phương tiện bị Sở GTVT xử lý thu hồi phù hiệu phải dưới 20% trên tổng số phương tiện của đơn vị.

Ngoài ra, đối với những đơn vị kinh doanh vận tải có số lượng xe lớn, tần suất và quy mô hoạt động rộng; doanh nghiệp vận tải công cộng đóng góp lớn trong công tác bảo đảm TTATGT, giảm ùn tắc giao thông tại các đô thị nhưng trong năm xét thưởng để xảy ra vụ việc đáng tiếc về ATGT, được Hội đồng bình chọn xem xét và quyết định đảm bảo công bằng, minh bạch.

Ở giải thưởng "Vô lăng vàng" lần thứ 10 năm 2022, Văn phòng Uỷ ban ATGT Quốc gia đã nhận được hồ sơ tham dự của 32 đơn vị kinh doanh vận tải và 161 lái xe. Hội đồng bình xét đã lựa chọn được 20 tập thể đạt giải "Vô lăng vàng" dành cho doanh nghiệp, 50 cá nhân đạt giải "Vô lăng vàng" dành cho lái xe, 05 tập thể đạt giải "Văn hóa giao thông", 10 cá nhân đạt giải "Văn hóa giao thông".

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, giải thưởng Vô lăng vàng ghi nhận đóng góp của những đơn vị kinh doanh vận tải, các lái xe. Chúng ta trân trọng tôn vinh những đơn vị vận tải bảo đảm tuyệt đối an toàn giao thông trong năm và cũng luôn đi đầu trong công tác xã hội; những tấm gương lái xe an toàn tuyệt đối trên hàng vạn ki lô mét sau tay lái; đồng thời luôn sẵn lòng hào hiệp đưa người già, trẻ nhỏ bị lạc về với gia đình; trả lại tiền, tư trang cho hành khách bỏ quên; không quản ngày đêm chở bệnh nhân cấp cứu mà sinh mạng của họ được tính từng giờ.

"Chúng ta cũng trân trọng cảm ơn đối với những đóng góp của họ cho sự phát triển của đất nước và cho sự nghiệp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, an toàn sinh mạng cho người dân. Điều đó đã khẳng định đội ngũ lái xe nói chung và các tấm gương được tôn vinh ngày hôm nay luôn cố gắng, nỗ lực trong công việc, để đảm bảo an toàn, không chỉ cho mình mà còn cho hành khách và người tham gia giao thông", ông Khuất Việt Hùng nói.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia.

Ông Khuất Việt Hùng thông tin thêm, Uỷ ban ATGT Quốc gia lựa chọn chủ đề năm an toàn giao thông 2023 là thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hoá giao thông an toàn. Tiếp tục duy trì mục tiêu giảm TNGT từ 5-10% cả về số vụ, số người bị chết và số người bị thương so với năm 2023.

Nhân dịp này, ông Khuất Việt Hùng chính thức phát động cuộc thi xây dựng doanh nghiệp vận tải, lái xe an toàn năm 2023 và giải thưởng Vô lăng vàng lần thứ XI, đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải và đội ngũ lái xe chuyên nghiệp trong cả nước tham gia.

Bảo Khánh