Thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), sau một tháng thực hiện đợt cao điểm dịp cuối năm 2022 và Tết Quý Mão, Cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện, xử lý 266.002 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền gần 500 tỷ đồng, tước 46.661 bằng lái xe. So với cùng thời gian trước liền kề, số vi phạm tăng 16.888 trường hợp, tiền phạt tăng gần 50 tỷ đồng.

Xử phạt hơn 40 nghìn tài xế vi phạm nồng độ cồn trong 1 tháng.

Ở lĩnh vực giao thông đường bộ, xử lý 259.624 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ, phạt tiền hơn 475 tỷ đồng; tước quyền sử dụng GPLX 46.638 trường hợp; tạm giữ 3.479 ô tô, 66.709 mô tô.

Phát hiện và xử lý 42.962 trường hợp vi phạm tốc độ, so với cùng thời gian trước liền kề tăng 6.523 trường hợp.

Lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý hơn 40.079 tài xế vi phạm nồng độ cồn, tăng 2.771 trường hợp so với thời gian cùng kỳ trước đó. Đồng thời, có hơn 220 trường hợp người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy.

Ở lĩnh vực đường sắt, xử lý 255 trường hợp, phạt tiền hơn 200 triệu đồng.

Với lĩnh vực giao thông đường thuỷ, đã phát hiện, xử lý 6.123 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 7 tỷ đồng.

Về công tác đấu tranh chống các loại tội phạm, các vi phạm pháp luật khác trên các tuyến giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông đã trực tiếp và phối hợp với các lực lượng chức năng khác phát hiện 159 vụ phạm pháp hình sự, kinh tế, ma túy.

Bắt giữ 176 đối tượng, 111 vụ, 49 đối tượng buôn lậu và gian lận thương mại; 11 vụ, 8 đối tượng vận chuyển, tàng trữ trái phép vũ khí, vật liệu nổ; 30 vụ, 35 đối tượng vận chuyển pháo nổ trái phép; 22 vụ, 24 đối tượng khai thác, vận chuyển cát, khoáng sản trái phép; 4 vụ 9 đối tượng nhập cảnh trái phép.

Đại diện Cục CSGT cho hay việc tài xế có nồng độ cồn khi lái xe là vi phạm sẽ được tập trung xử lý trong dịp cuối năm nhằm kéo giảm tai nạn. Vị này cũng nhận định, nồng độ cồn cũng là nguyên nhân dẫn tới hàng loạt vi phạm nguy hiểm khác như chạy quá tốc độ, lấn làn... Trước diễn biến phức tạp của vi phạm này, mỗi ngày Cục CSGT sẽ có tổ kiểm tra, đôn đốc việc xử lý, đặc biệt tại các thành phố lớn trong thời điểm cuối năm.

Theo thống kê từ 1/1 đến hết ngày 15/12/2022, có 350 vụ tai nạn giao thông có nguyên nhân liên quan nồng độ cồn đã xảy ra trên cả nước khiến 214 người tử vong và 268 nạn nhân bị thương.

Riêng TP Hà Nội, có 22 người tử vong, 32 người bị thương do TNGT có liên quan tới nồng độ cồn trong năm 2022.

Bảo Khánh