Thầy giáo khởi nghiệp trồng dưa lưới, lãi hơn trăm triệu đồng/năm

Sau nhiều công việc không được suôn sẻ, thầy giáo Nguyễn Hoàng Trang đã đầu tư xây dựng nhà màng với tổng chi phí 800 triệu đồng

Thầy giáo Nguyễn Hoàng Trang (SN 1977, trú tại thôn Đồng Hòa, xã Tân Dân, huyện Đức Thọ), hiện là giáo viên mỹ thuật, đang dạy học tại Trường THCS Lê Ninh (Đức Thọ).

Ngoài thời gian dạy học, thầy Nguyễn Hoàng Trang đã từng làm rất nhiều công việc để kiếm thêm thu nhập. Gần đây, nhận thấy dưa lưới được nhiều người ưa chuộng, tiêu thụ nhanh, thầy Trang đã mạnh dạn chuyển sang đầu tư làm nhà màng, với hy vọng khởi đầu một hướng ổn định, đem lại thu nguồn nhập cao.

Do chăm sóc đúng kỹ thuật nên vườn dưa phát triển nhanh, lên tươi tốt.

Nghĩ là làm, đầu năm 2020, thầy Trang mua lại 1.500m2 đất trồng hoa màu của người dân tại thôn Tân Mỹ, đổ đất nâng vườn, xây dựng nhà màng, mua giá thể, cây giống, hệ thống tưới nhỏ giọt theo công nghệ Israel... với tổng chi phí toàn bộ hết 800 triệu đồng.

Tháng 3/2021, thầy trồng vụ dưa đầu tiên. Sau gần 3 tháng chăm bón, lúc thu hoạch, trừ mọi chi phí, vụ dưa đầu tay thầy Trang thu được 70 triệu đồng.

Sau hơn 2 tháng chăm bón, những quả dưa kim hoàng hậu đã căng tròn, vàng óng

Như một “lão nông” chính hiệu, thầy giáo Nguyễn Hoàng Trang dẫn PV vào vườn dưa trong nhà màng. Vừa chỉ những luống dưa đang trĩu quả vàng óng chuẩn bị cho thu hoạch, thầy Trang giới thiệu: “Đây là vụ dưa thứ 2 với tổng số 3.000 gốc. Năm nay ngoài dưa lưới xanh, dưa lưới vàng thì tôi có trồng thêm giống dưa kim hoàng hậu. Hiện đã được 9 tuần nên chuyển sang giai đoạn hạn chế tưới nước để cho quả ngọt dần. Khoảng 10 ngày tới thu hoạch, mỗi quả sẽ có trọng lượng từ 1,2 đến 1,8 kg”.

Theo dự kiến, vụ dưa này sẽ cho khoảng 4,5 tấn, trừ tất cả chi phí, còn lại thu nhập khoảng 90 triệu đồng

Thầy Trang cho biết để dưa đạt chất lượng cao, quá trình sinh trưởng, mỗi cây chỉ giữ lại 1 quả to, tròn, đẹp nhất, còn lại thì cắt bỏ. Theo dự kiến, vụ dưa này sẽ cho khoảng 4,5 tấn, sau khi trừ tất cả chi phí, ước tính thu nhập khoảng 90 triệu đồng. Tính chung, hai vụ dưa mang lại lợi nhuận khoảng 160 triệu đồng.

Cũng theo thầy Trang, những quả non bị cắt bỏ ăn rất giòn, hiện chưa được sử dụng nên rất lãng phí. Do vườn trồng số lượng rất lớn nên sắp tới thầy Trang dự kiến sẽ muối dưa non để tăng thêm thu nhập.

Theo thầy Trang, do dưa lưới chỉ ưa nhiệt độ cao nên thường chỉ trồng 2 vụ vào mùa nắng nóng. Thời gian còn lại mưa rét nên sẽ chuyển sang trồng dưa chuột, bí xanh, cà chua, ớt cay và một số cây ăn quả ngắn ngày khác.

Để dưa đạt chất lượng cao, quá trình sinh trưởng, mỗi cây chỉ giữ lại 1 quả.

Theo thầy Trang, ngoài số tiền mà Trung tâm ứng dụng chuyển giao KHCN huyện Đức Thọ hỗ trợ cộng với 1 ít vốn được thầy tích lũy, hiện tại vợ chồng thầy Trang còn đang vay nợ ngân hàng 200 triệu đồng vốn đầu tư vườn dưa. Nếu vườn tiếp tục cho thu nhập ổn định như hiện nay thì số nợ không phải số tiền lớn, có thể trả hết trong vài năm.

Thầy giáo mở hướng dùng bèo tây làm đồ mỹ nghệ Bèo tây phủ kín mặt sông, tràn lên đồng ruộng, gây bao phiền lụy cho người dân, khiến thầy giáo Nguyễn Quốc Hiệp (Hà Tĩnh) hết sức trăn trở.

Trần Hoàn