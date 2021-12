Nợ gốc ngân hàng chỉ còn 1.000 đồng, doanh nghiệp nợ lãi tiền tỷ

Agribank mới đây thông báo bán hai khoản nợ của Công ty TNHH MTV Tập đoàn An Thái (Công ty An Thái), tỉnh Hòa Bình. Tổng số dư nợ của hai khoản vay đến thời điểm này là 7.710.533.207 đồng trong đó dư nợ gốc còn lại 5.000 đồng

Hai khoản nợ của Công ty An Thái hình thành sau khi công ty ký kết hai hợp đồng tín dụng vào năm 2010 và 2012 với Agribank nhằm mục đích mua lại Nhà máy gạch Lương Sơn; trả tiền vật tư, nguyên vật liệu, trả lương nhân viên và các chi phí khác trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tổng số dư nợ của hai khoản vay đến thời điểm này là 7.710.533.207 đồng. Trong đó, dư nợ gốc là… 5.000 đồng (năm nghìn đồng chẵn); nợ lãi là 7.710.528.207 đồng.

Cụ thể, khoản vay năm 2012 với hạn mức 6 tỷ đồng, tổng dư nợ đến 30/09/2021 là 1.366.547.241 đồng. Trong đó, dư nợ gốc là… 4.000 đồng, dư nợ lãi 1.366.543.241 đồng.

Khoản vay còn lại được thực hiện năm 2010 với hạn mức lên đến 20 tỷ đồng. Tổng dư nợ đến 30/9/2021 là 6.343.985.966 đồng. Trong đó, dư nợ gốc là 1.000 đồng và dư nợ lãi là 6.343.984.966 đồng.

Agribank cho biết giá khởi điểm đấu giá hai khoản nợ trên là 6,939 tỷ đồng. Thời gian đấu giá được ấn định là ngày 7/12/2021.

Được biết, Công Ty An Thái do ông Nguyễn Trọng Bồi là chủ sở hữu và là Tổng Giám đốc. Doanh nghiệp tạm dừng hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động từ ngày 7/7/2016.

Tuy nhiên, An Thái là một trong số những doanh nghiệp nợ xấu hiếm hoi đã trả gần như hết sạch nợ gốc. Điều đáng chú ý là công ty đã không trả hết 100% nợ gốc mà lại để tồn tại khoản nợ gốc là 1.000 đồng và 4.000 đồng.

Theo quy định của ngân hàng, khoản nợ lãi sẽ tiếp tục phát sinh cho đến khi khách hàng trả hết toàn bộ nợ gốc.

Như trường hợp của “siêu lừa” Đinh Hồng Hải, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Thương mại – Xây dựng – Kinh doanh Tân Hồng Uy, người có khoản nợ xấu tại Agribank và cũng đang được ngân hàng này rao bán khoản nợ.

Khoản nợ của ông Đinh Hồng Hải được Agribank rao bán có giá trị tạm tính gồm 7,89 tỷ đồng nợ gốc và 11,80 tỷ đồng nợ lãi. Tiền lãi nêu trên tiếp tục phát sinh cho đến khi thanh toán hết nợ gốc tiền vay.

Khoản tín dụng này được thực hiện ngày 29/9/2011 ký giữa ông Đinh Hồng Hải với Agribank Chi nhánh Mỹ Thành. Giá khởi điểm để đấu giá khoản nợ là 7,944 tỷ đồng và sẽ thực hiện đấu giá ngày 3/12.

Tuy nhiên, khả năng thành công trong việc đấu giá những khoản nợ như trên là rất thấp. Được biết, ông Đinh Hồng Hải đã bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an bắt giữ vào ngày 6/6/2020 về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại điều 174, Bộ luật hình sự 2015.

Cơ quan điều tra xác định có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Tân Hồng Uy, Công ty cổ phần Otran miền Nam, Ngân hàng BIDV chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Cơ quan điều tra xác định Đinh Hồng Hải có hành vi sử dụng 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bán cho 13 hộ dân làm tài sản bảo đảm cho hợp đồng tín dụng của Công ty cổ phần Otran miền Nam vay tại Ngân hàng BIDV, chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa, chiếm đoạt trên 80 tỷ đồng.

Vụ án vẫn chưa được đưa ra xét xử, trong khi đó Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị UBND TP.HCM cung cấp hồ sơ liên quan đến chủ đầu tư, việc lập dự án, việc cấp giấy chứng nhận đầu tư, việc cấp phép xây dựng, việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, quyền sở hữu căn hộ tại các dự án sau: Dự án chung cư Tân Hồng Ngọc (The Ruby Land), địa chỉ số 4 đường Lê Quát, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP.HCM; Dự án chung cư Vườn Hồng Ngọc (The Ruby Garden), địa chỉ số 2A Nguyễn Sĩ Sách, phường 15, quận Tân Bình, TP.HCM; Dự án Khu nhà ở ven sông phường Bình An, quận 2, TP.HCM.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an nhấn mạnh việc chuyển nhượng sở hữu liên quan đến các cá nhân, doanh nghiệp nói trên chỉ được thực hiện khi có ý kiến của đơn vị này.

PV