Xu hướng căn hộ nào sẽ bùng nổ trong vài năm tới?

Với dư địa lên tới hàng chục tỉ USD, nhà thông minh (smart home) đang là xu hướng căn hộ trong tương lai.

Việc phát triển nhà thông minh được các công ty công nghệ toàn cầu hướng tới nhằm kiểm soát tốt hơn việc sử dụng năng lượng và mang lại trải nghiệm tiện lợi cho khách hàng. Báo cáo của Công ty nghiên cứu toàn cầu Statista cho thấy, doanh thu lĩnh vực sản xuất thiết bị nhà thông minh dự kiến đạt 126 tỉ USD trong năm 2022, số gia đình sử dụng thiết bị nhà thông minh tăng trưởng khoảng 600 triệu hộ vào năm 2026.

Sự ưu việt, phù hợp với cuộc sống hiện đại đã khiến nhà thông minh trở thành xu hướng được các công ty tập trung phát triển. Trong đó, các quốc gia phát triển như Mỹ, Anh, Đức, Nhật hiện đang đi đầu xu hướng căn hộ thông minh, với nhiều giải pháp nhằm bảo vệ môi trường. Đây được xem như một hướng đi mới để phát triển đô thị, tiếp cận nhu cầu người dùng đồng thời hạn chế những tác động xấu đến tính bền vững của môi trường.

Tại Việt Nam, thị trường nhà ở đang trong chu kỳ tăng trưởng nhanh nên những xu hướng mang tính đột phá như ngôi nhà thông minh được dự báo là “đích ngắm” của các ông lớn BĐS.

Theo đánh giá của giới chuyên gia, 3-5 năm tới smart home tại Việt Nam sẽ đạt được “độ chín” tăng trưởng. Số liệu từ Statista dành riêng cho thị trường Việt Nam cho hay, doanh thu phân khúc này sẽ đạt khoảng 240 triệu USD trong năm 2022, với mức tăng trưởng hàng năm trong giai đoạn 2022-2026 khoảng 17%, đưa quy mô thị trường lên gần 500 triệu USD trong năm 2026. Sẽ có khoảng gần 5 triệu ngôi nhà thiết lập hệ thống tự động thông minh, đặc biệt tỉ lệ tăng trưởng sẽ tăng từ 12% năm 2022 lên tới 20% vào năm 2026. Điều đó có nghĩa, chỉ cần 4 năm, số lượng căn hộ thông minh tại Việt Nam sẽ đạt độ phủ gần gấp đôi, thuộc nhóm quốc gia tăng trưởng hàng đầu thế giới.

Cũng theo Statista, thị trường nhà thông minh Việt Nam có tiềm năng rất lớn và sẽ tiếp tục bùng nổ trong tương lai. Sự nhạy bén công nghệ của cư dân thành thị là động lực thúc đẩy xu hướng nhà thông minh phát triển. Hơn nữa, Việt Nam đang dẫn đầu thế giới về sự tăng trưởng lưu lượng sử dụng điện thoại smart phone tạo lợi thế của dòng sản phẩm này.

Sự ra đời của smart home cũng đem đến những tiêu chuẩn mới cho thị trường nhà ở, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người sử dụng, đặc biệt là tầng lớp thành đạt và gia đình trẻ yêu thích công nghệ, chuộng phong cách sống tiện dụng. Do đó, các ông lớn BĐS cũng không đứng ngoài cuộc chơi, đặc biệt Vinhomes với nền tảng công nghệ riêng đang tạo ra hệ sinh thái thông minh dựa trên 4 trục cốt lõi: An toàn, an ninh thông minh; Vận hành thông minh; Cộng đồng thông minh và Sản phẩm thông minh.

Tại TP.HCM, đại đô thị Vinhomes Grand Park (TP Thủ Đức) hiện là dự án tiên phong ứng dụng 4 trụ cột thông minh vào phát triển và vận hành. Thông qua ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), cuộc sống thời thượng của cư dân sẽ được nâng lên tầm cao mới. Các thiết bị như hệ thống ánh sáng, thiết bị điện như TV, điều hoà, quạt… được lập trình điều khiển chủ động hoặc thông qua điện thoại mọi lúc, mọi nơi. Đặc biệt, tính năng an ninh như báo động khi có người vào nhà, cửa mở hoặc có chuyển động trong nhà, ghi và lưu hình ảnh…bằng điện thoại được tích hợp khiến cho dù ở bất cứ đâu, cư dân hoàn toàn có thể kiểm tra, kiểm soát và an tâm với tổ ấm của mình.

Với việc thị trường đang trong chu kỳ tăng trưởng nhanh và nhu cầu về một “chốn an cư đáng sống” ngày càng cao, những xu hướng mang tính đột phá như nhà thông minh chắc chắn phát triển mạnh mẽ.

Minh An