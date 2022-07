Vì sao dự án Imperia Grand Plaza Đức Hòa hút nhà đầu tư?

Không chỉ sở hữu lợi thế vị trí vùng ven TP.HCM, dự án shophouse Imperia Grand Plaza Đức Hoà còn ghi điểm vượt trội nhờ chính sách vốn linh hoạt, tăng khả năng sở hữu và lợi nhuận đầu tư cho khách hàng.

Dưới đây là 3 lý do chính làm nên sức hút của dự án Imperia Grand Plaza Đức Hoà.

Sản phẩm giới hạn tại vùng lõi Long An, giáp TP.HCM

Khảo sát của Colliers Việt Nam cho thấy các nhà đầu tư cá nhân đang có xu hướng đầu tư bất động sản từ các tỉnh lân cận như Long An, Bình Dương thay vì mua bất động sản tại TP.HCM. Số liệu từ DKRA Việt Nam cũng chỉ ra, tháng 5/2022, giá bán sơ cấp nhà phố biệt thự tại khu ven TP.HCM hiện ghi nhận mức tăng 15-20% so với giai đoạn mở bán trước đó, mỗi giai đoạn cách nhau 4-5 tháng. Mức giá tăng “chóng mặt” này cũng là một trong số lý do khiến các nhà đầu tư dịch chuyển đến thị trường mới Long An.

Tại trung tâm huyện Đức Hòa, Long An, nhà phát triển bất động sản hàng đầu MIKGroup đang giới thiệu ra thị trường dự án Imperia Grand Plaza Đức Hoà rộng hơn 11ha nằm trên mặt tiền đường 3/2. Đại diện MIKGroup cho biết, cả dự án Imperia Grand Plaza Đức Hòa chỉ 426 căn shophouse, trong đó riêng khu Phố Đông có 96 căn với diện tích linh hoạt từ 110 - 217 m2, hứa hẹn sẽ là những sản phẩm giới hạn, làm “sôi sục” thị trường bất động sản vùng ven TP.HCM.

Dãy phố shophouse mang kiến trúc Á Đông độc đáo tại phân khu phố Đông sắp ra mắt

Là dự án quy mô nhất Đức Hoà thời điểm hiện tại, Imperia Grand Plaza Đức Hòa cũng được kỳ vọng sẽ là niềm tự hào của thị trường bất động sản tại đây. Dự án hội tụ đầy đủ các yếu tố để không chỉ trở thành tuyến phố thương mại sầm uất và nhộn nhịp bậc nhất và là địa chỉ văn hóa được hàng chục nghìn người lui tới thưởng ngoạn mỗi năm.

Sự đa dạng của ngôn ngữ kiến trúc, đáp ứng mọi khẩu vị khách hàng trong 3 phân khu phố kinh doanh chính là điều đầu tiên có thể nhận thấy ở Imperia Grand Plaza Đức Hòa. Trong đó, chỉ riêng khu phố Đông với 96 căn shophouse đã sở hữu 2 khu vực mang đặc trưng nghỉ dưỡng Nhật Bản là Vườn thiền và Công viên Mặt trời - hai tiện ích mang hai phong cách tương phản Tĩnh và Động, để sau những giờ mua sắm, khách hàng sẽ dừng chân nghỉ ngơi trong khu vườn tĩnh lặng đậm chất Á Đông. Những trải nghiệm này hiếm có dự án khu nhà phố thương mại với giá trị “tấc đất tấc vàng” nào “dám” tích hợp.

Tiềm năng khai thác hấp dẫn

Theo đồ án quy hoạch xây dựng huyện Đức Hòa đến năm 2030 đã được phê duyệt, Đức Hòa sẽ trở thành tiểu vùng trung tâm TP.HCM và là vùng kinh tế động lực phía Bắc của tỉnh Long An. Chỉ 3 năm nữa, tức là đến năm 2025, Đức Hòa sẽ nâng cấp trở thành thành phố trực thuộc tỉnh. Khi đó tâm điểm thương mại phố Đông và Imperia Grand Plaza Đức Hoà sẽ đóng góp vai trò là điểm thu hút du khách và tạo sức bật kinh tế, văn hoá cho địa phương.

Ngoài ra, hàng loạt các “ông lớn” trên thị trường bất động sản như Vingroup, Sungroup, MIKGroup… chọn phát triển dự án tại Đức Hoà cũng ấn định tiềm năng tăng trưởng bền vững và là bảo chứng cho tiềm năng tăng giá nhanh chóng của thị trường khu vực này.

Shophouse phố Đông cho khả năng sinh lời lớn từ hoạt động cho thuê mặt bằng, tự kinh doanh hoặc chuyển nhượng sôi động.

Chưa kể, cùng với Bình Dương, Đồng Nai, hiện Long An nổi lên như một mảnh đất mới đầy màu mỡ. Trong đó, Đức Hòa được ví như thủ phủ công nghiệp tại Long An nói riêng và Đồng bằng Sông Cửu Long nói chung với sự hiện hện của các khu công nghiệp quy mô lớn nhất nhì khu vực đã đi vào hoạt động. Nơi đây thu hút số lượng lớn chuyên gia, người lao động tập trung sinh sống và làm việc tạo ra sức cầu cao về cả nhà ở và các hoạt động mua sắm, ăn uống, giải trí…

Đặc biệt, trong tương lai, khi chính sách giãn dân từ TP.HCM về Long An trở nên phổ biến và hệ thống tiện ích, thương mại, hạ tầng giao thông phát triển hơn, lúc đó giá chuyển nhượng tại các dự án sẽ còn tăng trưởng mạnh nhất là các sản phẩm đa tiện ích như shophouse nhà phố.

Chính sách tài chính linh hoạt cho nhà đầu tư

Quỹ đất đầu tư khan hiếm cùng chính sách thắt chặt tín dụng vào bất động sản đang là hai yếu tố khiến thị trường BĐS trở nên nóng hơn bao giờ hết.

Chính sách vốn linh hoạt giúp nhà đầu tư dễ dàng sở hữu shophouse tại trung tâm Đức Hoà.

Chính vì thế, để giúp các nhà đầu tư linh động trong nguồn vốn đầu tư vào sản phẩm BĐS liền thổ hay shophouse thương mại, nhiều chủ đầu tư đã đưa ra chính sách tài chính vô cùng linh động.

Đơn cử, tại dự án Imperia Grand Plaza Đức Hòa, khách hàng được hỗ trợ lãi suất 0% trong vòng 24 tháng, ân hạn gốc 36 tháng. Theo đó, khách hàng chỉ cần thanh toán 10% đã có thể sở hữu shophouse tại dự án này.

Ngoài ra, trong sự kiện ra mắt chính thức phân khu phố Đông vào 9/7 tại khách sạn New Word Saigon Hotel, khách hàng giao dịch thành công sẽ được chiết khấu lên đến 8,5%, đồng thời có cơ hội bốc thăm trúng thưởng xe ô tô Camry 2.5 Q và iPhone 13 Promax cùng nhiều phần quà giá trị khác với tổng giá trị lên đến 10 tỷ đồng.

Phạm Trang