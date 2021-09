'Mua vàng thì lỗ, mua thổ thì lời’, tôi chưa thấy ai mua đất mà lỗ

Đất nền vẫn là phân khúc hấp dẫn với nhiều nhà đầu tư, đây được xem như là kênh đầu tư an toàn, lợi nhuận cao.

Tuy nhiên, kênh đầu tư này cũng không nằm ngoài vòng xoáy ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Sự sôi động của phân khúc đất nền sẽ phụ thuộc vào việc kiểm soát, khống chế dịch bệnh.

CEO Asian Holding cho hay, mức tăng giá của đất nền dao động từ 30-40% mỗi năm, do đó nếu đầu tư trung hạn 2-3 năm thì tài sản sẽ nhân đôi.

Một dữ liệu của Batdongsan.com.vn cho thấy sự tác động của dịch bệnh tới phân khúc đất nền, đó là năm 2020, lượng quan tâm đất nền tại TP.HCM và các tỉnh giáp ranh sụt giảm mạnh so với năm 2019. Cụ thể, nhu cầu mua đất nền Bà Rịa Vũng Tàu quý 1/2020 giảm 19% so với quý 4/2019, con số này tiếp tục giảm gần 10% trong quý 3/2020. Đến tháng 11/2020, nhu cầu mua đất nền tại Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục giảm 3%. Tương tự, tại hai thị trường Long An và Đồng Nai, mức độ quan tâm của nhà đầu tư giảm 1,5 - 4 lần so với năm 2019.

Tuy nhiên, sang quý 2/2021, lượng tin đăng về đất nền trong quý tăng mạnh 35%, lượng người tìm kiếm phân khúc này cũng tăng 11%.

Dù chịu tác động chung của dịch bệnh, nhiều nhận định cho rằng, đất nền sổ đỏ vẫn là kênh thu hút mạnh mẽ dòng tiền của các nhà đầu tư, đây cũng là kênh trú ẩn an toàn có biên độ tăng giá tốt, kênh sinh lời bền vững trong dài hạn.

Chia sẻ với PV Infonet, ông Nguyễn Văn Hậu, Tổng giám đốc Công ty CP bất động sản Asian Holding cho hay, đất nền vẫn là kênh đầu tư ‘vua’, dù trước dịch hay sau dịch thì vẫn luôn hấp dẫn. Bởi lẽ, đất nền khi đầu tư số tiền bỏ vào thấp vì không cần xây nhà. Dự án đất nền ở nhiều tỉnh chỉ khoảng vài trăm triệu đến 1 tỷ đồng một nền.

Đơn cử, đất nền ở Long An vào năm 2013, chúng tôi bán chỉ 300 triệu đồng/nền, nhưng bây giờ giá thị trường lên 1,5-2 tỷ đồng.

“Dù trước dịch hay sau dịch, đất nền vẫn là phân khúc đầu tư hợp lý với túi tiền của nhà đầu tư; tính thanh khoản cũng cao hơn những phân khúc khác. Vì thế, nhiều người chuộng đầu tư đất nền hơn; kể cả vay ngân hàng đến 70% để mua miếng đất 700-800 triệu đồng thì nhà đầu tư cũng chỉ cần bỏ 20-30% để đầu tư”, ông Hậu phân tích.

Tuy nhiên, nhận định về việc đầu tư đất nền sau dịch, ông Hậu cho rằng, nhà đầu tư nên hạn chế dùng đòn bẩy tài chính để đầu tư đất nền mà chỉ nên dùng vốn nhàn rỗi, có sẵn.

Đồng thời, cần đầu tư vào trung hạn, khoảng 2 - 5 năm và đầu tư dài hạn khoảng 5 - 10 năm. Bây giờ không phải thời điểm để nhà đầu tư “lướt sóng”.

Ông Hậu dẫn chứng, một số dự án của “ông lớn” ở TP.HCM xây dựng cũng phải mất cả chục năm, nếu đầu tư đất thời điểm năm 2013-2014, giá đất chỉ 17-18 triệu đồng/m2, nhưng đến bây giờ giá đất đã lên đến 120 – 150 triệu đồng/m2, thậm chí vị trí đẹp còn lên đến 200 triệu đồng/m2.

Vậy, đất nền những khu vực nào có tiềm năng?

Ông Hậu cho hay, bất động sản thường chảy về vùng trũng, những thành phố lớn như Hà Nội, Sài Gòn thị trường quá cô đặc rồi, quỹ đất không còn nhiều, nếu còn thì giá đất đã lên rất cao.

“Bình Dương phát triển quá nóng, còn Đồng Nai hiện giá đất cũng đã lên khá cao, giá đất đã tăng gấp 3-5 lần so với 3-4 năm về trước. Bình Phước phát triển nhộn nhịp khoảng tháng 3, tháng 4/2021 thì dịch tới... giá đất ở đây vẫn còn thấp, có dự án chỉ 7-8 triệu đồng/m2; hay Bà Rịa Vũng Tàu là khu vực vẫn còn đầu tư được... Sắp tới, nên đầu tư đất theo “vết dầu loang”, theo vùng trũng, tức là vùng nào giá đất còn thấp thì nơi đó sẽ là nơi có tiềm năng phát triển cao”, ông Hậu phân tích.

Cũng theo ông Hậu: “Mức tăng giá của đất nền dao động từ 30-40% mỗi năm, do đó nếu đầu tư trung hạn 2-3 năm thì tài sản sẽ nhân đôi. Đây chỉ nói con số trung bình, sẽ có dự án nhân đôi, nhân ba tài sản; nhưng có dự án tốc độ tăng chậm hơn thì chỉ tăng khoảng 70-80%. Nếu đầu tư đất dài hạn, tài sản nhân 2, nhân 3 hay nhân 5 là chuyện bình thường. Mua miếng đất 1 tỷ, gặp thời giá lên 4-5 tỷ đồng là thực tế đã có rất nhiều.

“Mua vàng thì lỗ, mua thổ thì lời’”, tôi chưa thấy ai mua đất mà lỗ; chỉ có người ta mua lướt sóng thì cắt lỗ ngắn hạn theo kiểu cắt lỗ trong lãi. Chẳng hạn mua miếng đất 5 tỷ đồng nếu bán 5,5 tỷ, lời 500 triệu đồng; nhưng thời điểm dịch thì chỉ bán 5,3 tỷ đồng, tức là cắt lỗ trong lãi; chứ chưa phải đến mức lỗ mà bán 4,5 tỷ đồng”, CEO Asian Holding cho hay.

Ông Nguyễn Văn Đính, Phó Tổng thư ký Hiệp hội BĐS Việt Nam cũng cho rằng, đất nền luôn luôn là một trong những phân khúc bất động sản được nhiều nhà đầu tư quan tâm. Đất nền là đầu tư cơ bản, chưa phải là sản phẩm cuối cùng cho nên mua đất nền lúc nào giá cũng rẻ hơn so các phân khúc khác. Đặc biệt là lựa chọn các dự án đất nền nằm trong các khu vực đang phát triển thì sẽ hợp lý. Tỷ lệ giao dịch đất nền cao tập trung vào những dự án pháp lý an toàn, đã có sổ đỏ.

Theo ông Đính, khi đầu tư đất nền thì cần quan tâm tới một số tiêu chí như pháp lý của sản phẩm; chất lượng của dự án; khả năng kết nối hạ tầng giao thông trong khu vực; hệ thống hạ tầng thiết yếu; giá bán; tốc độ đầu tư của địa phương và uy tín của chủ đầu tư.

Minh Thư

Mẹ đơn thân mua nhà chung cư gần 1 tỷ đồng nhờ bán nước mía, mắm tép... Từ đôi bàn tay trắng, bà mẹ đơn thân 27 tuổi đã mua được căn nhà chung cư gần 1 tỷ đồng từ việc bán nước mía, bán mắm tép sau 2 năm tích cóp, tằn tiện...