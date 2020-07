Chung cư mini chui trong ngõ hẹp đắt ngang ngửa dự án thương mại

Những tòa chung cư mini như thế này vẫn được nhiều người tìm mua. (Ảnh: Minh Thư)

Chung cư mini giá đắt ngang nhà thương mại

Khoảng chục năm trước, thị trường bất động sản tại Hà Nội khá sôi động với phân khúc chung cư mini. Với mức tiền khoảng từ 500 - 900 triệu đồng, tùy từng vị trí và diện tích căn hộ, chung cư mini đáp ứng được nhu cầu của số đông người mua, đặc biệt là đối tượng vợ chồng trẻ hay những người độc thân.

Vợ chồng chị Thanh Huyền cũng đã bỏ ra hơn 700 triệu đồng để mua một căn hộ chung cư mini 45 m2 ở Khương Đình (Thanh Xuân, Hà Nội) vài năm trước đây. Thời điểm đó, dù biết căn hộ không có sổ hồng riêng, mua bán chỉ có giấy tờ hợp đồng công chứng nhưng vợ chồng chị Huyền vẫn quyết định mua. Lý do chính là bởi vị trí căn hộ ở khu đi lại thuận tiện cho cả vợ chồng đi làm, hơn nữa mức giá 700 triệu đồng rất phù hợp với số tiền tích cóp mà vợ chồng chị sẵn có.

Cho đến năm 2018, khi không còn nhu cầu sử dụng thì vợ chồng chị Huyền muốn bán căn hộ đi nhưng vì chỉ có giấy tờ hợp đồng ký công chứng nên cũng khá khó bán. Cho đến nay, căn hộ của vợ chồng chị Huyền vẫn đang được cho thuê.

Đến thời điểm hiện tại, thị trường chung cư mini được đánh giá đã chững lại, không còn quá ‘hot’ như trước nhưng vẫn “túc tắc” có thanh khoản.

Chung cư mini vẫn được rao bán khá nhiều với mức giá khá cao.

Theo khảo sát của PV, thị trường chung cư mini hiện vẫn được rao bán trên thị trường với khá nhiều mức giá khác nhau, dao động từ 16 – 26 triệu đồng/m2, phụ thuộc vào từng vị trí dự án.

Đơn cử, một căn hộ chung cư mini có diện tích 44m2, 2 phòng ngủ ở Phúc Diễn (quận Bắc Từ Liêm) được rao bán với giá 750 triệu đồng. Tính ra khoảng hơn 17 triệu đồng/m2.

Nhưng nhích lên quận Đống Đa, giá bán lại khác hẳn. Căn hộ ở Xã Đàn – Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa) có diện tích 26m2 được rao bán giá từ 550 đến 600 triệu đồng, tức mỗi m2 có giá khoảng 21-23 triệu đồng.

Đắt hơn nữa là căn hộ ở Võng Thị, quận Tây Hồ có diện tích 45m2, được rao bán mức giá 1,2 tỷ đồng, tức khoảng 26,6 triệu đồng/m2.

Không “hot” nhưng vẫn có thanh khoản?

Chia sẻ với PV, nhân viên kinh doanh một công ty chuyên phân phối các dự án chung cư mini ở Hà Nội cho biết: Thị trường chung cư mini hiện không quá sôi động nhưng cứ có cầu thì ắt có cung.

“Những khu trung tâm như quận Hai Bà Trưng, quận Đống Đa... là những khu vực trung tâm có quỹ đất ít nên các dự án chung cư thương mại không có nhiều như các quận khác, trong khi đó người mua lại muốn có nhà ở gần, đi lại thuận tiện nên các căn hộ chung cư mini ở những khu vực này vẫn được nhiều người chọn mua. Diện tích căn hộ chung cư mini từ 30-50m2, với 1 hoặc 2 phòng ngủ”, nhân viên này cho biết.

Cũng theo vị nhân viên này, các căn hộ chung cư mini đều chỉ sở hữu chung mảnh đất xây chung cư và điều này được nói rõ khi người mua tìm hiểu dự án. Mua bán ký hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư. Năm đầu tiên công ty sẽ quản lý tòa chung cư, sau đó bàn giao lại cho ban quản trị tòa nhà do người dân tòa nhà bầu ra.

Đại diện một công ty có chục năm xây dựng, kinh doanh loại hình chung cư mini ở Hà Nội cũng cho biết: Chung cư mini vẫn có giao dịch, nhưng không quá nhanh hay quá “hot’ như thời điểm các năm 2009 – 2012 là thời kỳ thịnh vượng nhất của loại hình chung cư mini.

Chung cư mini thường nằm ở trong ngõ nhỏ, hiếm hoi mới có dự án nằm ở mặt đường. (Ảnh: Minh Thư)

“Trước đây, khi mới có loại hình chung cư mini này, ngoài những người có nhu cầu mua để ở thì có cả khách đầu tư tham gia mua đi bán lại. Bây giờ chỉ còn khách hàng ở thực mua chung cư mini. Không còn khách hàng mua đi bán lại kiếm lời nhưng vẫn có khách có tiền nhàn rỗi mua đầu tư căn hộ để cho thuê”.

Theo vị này, những dự án nằm ở vị trí thuận tiện, gần trường học, bệnh viện, giao thông đi lại thuận tiện, có giá bán rẻ thì vẫn bán tốt.

Hơn nữa, hiện nguồn chung cư bình dân ở Hà Nội khan hiếm, không có mấy thì với những người tích lũy tài chính không nhiều khó tìm được căn hộ phù hợp. Vì thế, loại hình căn hộ chung cư mini vẫn có thanh khoản ổn bởi giá bán hợp túi tiền nhiều người dân.

HoREA kiến nghị kiểm soát tình trạng khoét lõm xây dựng “chung cư mini”

Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) vừa văn bản kiến nghị kiểm soát tình trạng khoét lõm xây dựng “chung cư mini”.

Theo HoREA, trong hơn 10 năm qua, nhất là từ năm 2010 đến nay, đã nở rộ tình trạng khoét lõm xây dựng “chung cư mini”, “chung cư hộp diêm”, có nhiều tầng, nhiều căn hộ mini tại các đô thị, quận nội thành. Trong đó, có những công trình nhà “chung cư mini” xây dựng trái phép, sai phép, làm phá vỡ quy hoạch, gia tăng áp lực lên hệ thống hạ tầng đô thị, không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, không đủ điều kiện để được cấp “sổ đỏ” cho người mua, làm phát sinh tranh chấp ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội.

Hiệp hội đã nghiên cứu tình trạng phát triển tự phát “chung cư mini” và nhận thấy, việc nở rộ “chung cư mini” vượt ngoài tầm kiểm soát có nguyên nhân đầu tiên bắt nguồn từ những bất cập của các quy định pháp luật về “phát triển nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân”. Nguyên nhân tiếp theo, là những hạn chế, yếu kém trong công tác thực thi pháp luật của cơ quan quản lý nhà nước, nhất là cấp cơ sở. Bên cạnh đó, còn có nguyên nhân do các đầu nậu và một số doanh nghiệp liên kết với hộ gia đình, cá nhân và móc nối với một số cán bộ cấp cơ sở, để thực hiện các công trình nhà “chung cư mini” trái phép.

Minh Thư