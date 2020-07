Ba yếu tố phong thủy đắt giá của khu biệt thự The Legend Villas bên hồ Đại Lải

Tọa lạc bên hồ Đại Lải, The Legend Villas không chỉ sở hữu vị trí vàng, mà còn là dự án hiếm hoi quy tụ tới ba yếu tố tốt nhất trong phong thủy làm tăng giá trị của bất động sản cho mỗi chủ biệt thự.

Phối cảnh cụm biệt thự The Legend Villas

Cát địa “vượng sơn vượng hướng” rõ nét

Xây dựng nhà cửa theo long mạch của phong thủy địa lý và tâm linh sẽ giúp ngăn ngừa thế suy vong và củng cố sự thịnh vượng cho gia chủ.

Đối với The Legend Villas, ngay đầu tiên có thể quan sát thấy ngay thế đất “tọa sơn hướng thủy” tạo điều kiện cho các ngôi biệt thự xây dựng theo phong thủy “vượng sơn vượng hướng”.

Nhà có được thế “vượng sơn vượng hướng” lại thêm hình thế phù hợp, tức phía trước thoáng đãng và phía sau có núi, đồi, nhà cao hoặc cây cao thì vượng phát cả tài lộc lẫn nhân đinh. Ưu thế này đặc biệt thăng hoa khi ngôi nhà có bố trí cổng, cửa phù hợp.

Theo các tàng thư về phong thủy, phương vị ngôi nhà được “vượng sơn vượng hướng” là “lấy vượng bỏ suy, đón sinh mà tránh sát”. Cho nên nhà cửa mà được ở vào thế này thì không những có ích cho sự nghiệp, mà còn có thể thúc đẩy sự hưng vượng về con người. Ví dụ, nhà doanh nghiệp có nhiều cộng sự giỏi, người đang hiếm muộn vào nhà này sẽ sớm sinh quý tử…

Biệt thự The Legend Villas được hưởng trọn cát địa “vượng sơn vượng hướng”.

Biệt thự The Legend Villas được hưởng trọn cát địa “vượng sơn vượng hướng” như thế. Sau lưng là núi rừng xanh mướt đúng vượng sơn, trước mặt là hồ Đại Lải khoáng đạt chuẩn vượng hướng. Ngôi biệt thự trở thành một báu vật mang lại may mắn, vạn sự hanh thông cho chủ nhà.

Thêm muôn phần an khang, thịnh vượng nơi thế đất tụ thủy

Nếu như ngôi nhà ở thế “vượng hướng” có ao, hồ, sông, suối thoáng rộng trước mặt đã là tốt rồi, thì vị thế của The Legend Villas càng thêm muôn phần giá trị khi nằm bên “mắt ngọc” Đại Lải với diện tích mặt hồ rộng tới 500ha.

Không gian nơi đây rộng lớn, thoáng đãng, vùng hồ giúp lưu thông khí trời và địa thế gió mát vừa phải. Cả khu biệt thự được bao bọc bởi phong cảnh hữu tình, núi non tròn trịa, cây cối tốt tươi, phong bình sóng lặng và long sinh khởi sắc.

Toàn cảnh quần thể du lịch nghỉ dưỡng Flamingo Đại Lải Resort.

Phong thủy “Thiên – Địa – Nhân” hoàn hảo

“Thiên – Địa – Nhân” hợp nhất là đỉnh cao của phong thủy. Những bậc thầy phong thủy đều mong muốn tìm ra được sự kết hợp hài hòa cuả 3 yếu tố này cho một bất động sản.

The Legend Villas may mắn thừa hưởng sự hợp nhất phong thủy “Thiên thời – Địa lợi – Nhân hòa” hoàn hảo, sẵn có của cả quần thể Flamingo Đại Lải Resort.

Thực tế rõ ràng là phong thủy của cả vùng đất đã được chủ đầu tư nghiên cứu kỷ lưỡng trong hơn 10 năm qua. Cho đến khi phát triển cụm biệt thự The Legend Villas này, cả vùng đất Flamingo Đại Lải Resort đã được mệnh danh là thiên đường nghỉ dưỡng.

Tập đoàn Flamingo Holding Group, chủ đầu tư của dự án đã tuyển mộ được thế đất đẹp, đảm bảo yếu tố Địa lợi quyết định tới 80% giá trị phong thủy của The Legend Villas. Khu đất được quyết định phù hợp nhất để xây dựng biệt thự nghỉ dưỡng, chứ không phải nhà ở hay khách sạn cao tầng.

Cộng hưởng vào yếu tố Địa lợilà sự cân bằng của các yếu tố Thiên và Nhân, cũng được chủ đầu tư nghiên cứu tỉ mỉ suốt nhiều năm. Cho đến thời điểm này, thành công của Flamingo Đại Lải Resort cũng như toàn bộ hệ thống quản lý của Tập đoàn đã được sắp đặt để đảm bảo nguồn vượng khí, tài lộc dồi dào cho các chủ nhân biệt thự.

Với ba yếu tố phong thủy nổi bật kể trên, The Legend Villas đang trở thành một cụm biệt thự thu hút các gia chủ giàu có, như một điểm nhấn đặc biệt trong danh mục đầu tư bất động sản cao cấp của cá nhân.

Phương Dung