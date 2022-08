Thép suy giảm, Hoà Phát vẫn tăng thị phần dù lợi nhuận chạm đáy, cổ phiếu HPG sẽ ra sao?

Ngành thép suy giảm trong bối cảnh giá vật liệu xây dựng tăng cao, giá thép giảm, và thị trường bất động sản chững lại tuy nhiên Hoà Phát vẫn tăng thị phần lên 36,4% trong 6 tháng đầu năm, so với 32,4% năm 2021.

Mặc dù doanh thu tăng trưởng 7% đạt 37.714 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận sau thuế quý 2/2022 của Tập đoàn Hoà Phát (HPG) chỉ đạt 4 nghìn tỷ đồng, giảm 59% so với cùng kỳ, do tỷ suất lợi nhuận giảm đáng kể trong bối cảnh chi phí đầu vào tăng cao và giá thép giảm.

Lợi nhuận ròng thấp hơn so với cùng kỳ chủ yếu do lỗ tỷ giá 1,1 nghìn tỷ đồng và dự phòng rủi ro hàng tồn kho 575 tỷ đồng. Lũy kế, doanh thu và lợi nhuận ròng của HPG trong 6 tháng đầu năm 2022 lần lượt tăng 24% so với cùng kỳ lên 82,12 nghìn tỷ đồng và giảm 27% so với cùng kỳ xuống 12,23 nghìn tỷ đồng.

HPG vẫn chiếm vị trí độc tôn về thị phần cũng như gia tăng đáng kể thị phần thép xây dựng trong nước. Quý 2/2022, sản lượng thép xây dựng của HPG đạt mức tăng trưởng 6% so với cùng kỳ, đạt 1,04 triệu tấn. Đây vẫn là kết quả đáng khích lệ trong bối cảnh sản lượng tiêu thụ toàn ngành giảm hơn 10% so với cùng kỳ trong quý.

Hoà Phát đã tăng thị phần lên 36,4% trong 6 tháng đầu năm 2022.

Kênh xuất khẩu là động lực tăng trưởng chính, với sản lượng tăng 40% so với cùng kỳ lên 305 nghìn tấn. Mặt khác, sản lượng thép xây dựng của HPG trong nước giảm 4% do nhu cầu yếu, được phản ánh bởi sản lượng toàn ngành giảm 19% so với cùng kỳ.

Ngành thép suy giảm trong bối cảnh giá vật liệu xây dựng tăng cao, giá thép giảm, thúc đẩy các nhà phân phối giảm lượng hàng tồn kho, và thị trường bất động sản chững lại. HPG vẫn tăng thị phần lên 36,4% trong 6 tháng đầu năm 2022, so với 32,4% vào năm 2021.

Sản lượng HRC gần như đi ngang (đạt 658 nghìn tấn, giảm nhẹ 1,3% so với cùng kỳ), trong khi sản lượng của các phân khúc thép khác giảm rõ rệt. Sản lượng phôi thép trong quý 2/2022 giảm đáng kể, ở mức 47%, xuống còn 115 nghìn tấn do nhu cầu của Trung Quốc giảm mạnh, trong khi sản lượng tiêu thụ ống thép cũng giảm 17% so với cùng kỳ do nhu cầu trong nước yếu.

Mặc dù giá HRC vẫn ở mức cao, khoảng 880 USD/tấn trong quý 2/2022 nhờ các hợp đồng ký từ trước, nhưng giá thép xây dựng giảm 10,6% trong quý 2. Giá thép giảm được cho là do nhu cầu yếu cũng như biến động của giá cả trên thị trường thế giới, đặc biệt là giá tại thị trường Trung Quốc. Điều này là do nguồn cung phục hồi kết hợp với nhu cầu trầm lắng trong bối cảnh giãn cách xã hội do Covid-19 ở Trung Quốc, và sự chậm lại của hoạt động sản xuất và thị trường bất động sản tại quốc gia này.

Cùng với việc giá than cốc tăng cao hơn 200% so với cùng kỳ, đây là những yếu tố chính dẫn đến tỷ suất lợi nhuận gộp của HPG giảm từ 32,7% trong quý 2/2021 xuống 17,5% trong quý 2/2022, mức thấp nhất kể từ năm 2020. HPG đã tăng dự phòng giảm giá hàng tồn kho 527 tỷ đồng từ 236 tỷ đồng cuối tháng 3 lên 762 tỷ đồng cuối tháng 6 do giá thép giảm.

Theo nhận định của SSI Research, trong nửa cuối năm nhu cầu thép trong nước sẽ bị ảnh hưởng bởi áp lực lạm phát và sự kiểm soát chặt chẽ hơn của Chính phủ đối với thị trường bất động sản. Sản lượng tiêu thụ HRC cũng sẽ gặp thách thức do các nhà sản xuất tôn mạ đang giảm số dư hàng tồn kho trong bối cảnh giá giảm và nhu cầu chậm lại ở cả kênh nội địa và xuất khẩu.

Tuy nhiên, giá nguyên liệu thô như than cốc và quặng sắt đã giảm lần lượt 60% và 40% so với mức đỉnh trong quý 2. Chi phí đầu vào giảm có thể giúp ổn định tỷ suất lợi nhuận của công ty trong quý 4.

SSI Research dự báo doanh thu và lợi nhuận ròng năm 2022 của HPG lần lượt là 147,5 nghìn tỷ đồng (giảm 1,5% so với cùng kỳ) và 21,6 nghìn tỷ đồng (giảm 37,4% so với cùng kỳ). Tuy nhiên, trong năm 2023 triển vọng lợi nhuận sẽ tăng 11% lên 24 nghìn tỷ đồng do sản lượng từ dòng sản phẩm thép chủ chốt tăng 9% và tỷ suất lợi nhuận gộp ổn định.

Nhận định Hòa Phát duy trì mức tăng trưởng sản lượng tích cực ngay cả khi thị trường suy giảm nhờ khả năng gia tăng thị phần.

Đóng cửa phiên cuối tuần qua, 05/08, giá cổ phiếu HPG đạt 23.300 đồng/cp. SSI Research khuyến nghị khả quan cho cổ phiếu HPG với giá mục tiêu 1 năm điều chỉnh là 27.600 đồng/cổ phiếu.

Mặc dù quan điểm ngắn hạn là trung lập, nhưng lợi nhuận của HPG chạm đáy trong thời gian sắp tới sẽ là yếu tố hỗ trợ cho giá cổ phiếu.

“Chúng tôi cho rằng các nhà đầu tư dài hạn có thể tích lũy cổ phiếu trong thời điểm giá cổ phiếu điều chỉnh về vùng giá hấp dẫn hơn trong thời gian tới.”, SSI Research khuyến nghị.

Hiền Anh