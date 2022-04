Hành trình ' tăng dựng đứng, rơi tự do' của hai cổ phiếu TGG, BII trong vụ án 'thao túng thị trường chứng khoán' khiến Chủ tịch Louis Holdings và CEO Trí Việt bị bắt

Nhìn lại cổ phiếu hệ sinh thái Louis Holdings cho thấy các cổ phiếu đều tăng dựng đứng giảm kiểu 'rơi tự do' khốc liệt bậc nhất sàn chứng khoán. TGG tăng từ 1.900 đồng lên 74.800 đồng/cổ phiếu còn BII từ 1.500 đồng lên 31.000 đồng/cổ phiếu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt, Công ty Cổ phần Louis Holdings và một số công ty có liên quan.

Kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ đã thu thập có căn cứ xác định: Trong thời gian từ 4/1/2021 đến ngày 6/10/2021, Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Louis Holdings, thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Louis Capital, Công ty Cổ phần Louis Land thông đồng với Đỗ Đức Nam, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt và các đối tượng khác sử dụng nhiều tài khoản giao dịch chứng khoán thực hiện mua, bán và lôi kéo người khác mua, bán chứng khoán để thao túng giá cổ phiếu của Công ty Cổ phần Louis Capital (mã TGG), Công ty Cổ phần Louis Land (mã BII) và các mã chứng khoán khác trái quy định pháp luật, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng.

Ngày 20/4/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án "Thao túng thị trường chứng khoán" xảy ra tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt, Công ty Cổ phần Louis Holdings, Công ty Cổ phần Louis Capital, Công ty Cổ phần Louis Land và các đơn vị liên quan; đồng thời, ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với 4 cá nhân về tội "Thao túng thị trường chứng khoán" theo quy định tại Điều 211 Bộ luật Hình sự gồm: Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch Công ty Cổ phần Louis Holdings, thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Louis Capital, Công ty Cổ phần Louis Land; Đỗ Đức Nam, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt và một số lãnh đạo liên quan.

TGG, BII nổi lên như một hiện tượng của sàn chứng khoán năm 2021. Với TGG, cổ phiếu chỉ được giao dịch ở mức 1.900 -2.000 đồng/cổ phiếu vào đầu năm 2021. Tuy nhiên, một thế lực cùng với dòng tiền nóng đã vào "thổi giá" TGG tăng chóng vánh lên mức đỉnh của cổ phiếu là 74.800 đồng/cổ phiếu vào ngày 22/9/2021. Mức tăng dữ dội lên tới 37 lần chỉ trong vòng 6 tháng. Cổ phiếu trần liên tục ngày này qua ngày khác khiến nhà đầu tư "hoa mắt" trong sắc tím. Tuy nhiên, sau khi tạo đỉnh TGG liên tục rớt giá tựa như "rơi tự do" khi giảm về 15.300 đồng/cổ phiếu chốt phiên 15/4/2022, tương ứng mất giá 80% với những phiên sàn liên tiếp.

TGG và mô hình "cây thông"

Với cổ phiếu BII, cuối năm 2020, BII Có đà tăng trần liên tục từ mốc 1.500 đồng/cổ phiếu lên mức 31.000 đồng/cổ phiếu, tức tăng hơn 20 lần trong thời gian ngắn với những phiên tím lịm. Sau đó, BII cũng tạo đỉnh cùng với TGG và rớt giá sâu với những phiên giảm sàn liên tiếp. Đóng phiên giao dịch ngày 15/4, BII còn 8.300 đồng/cổ phiếu.

Biến động của cổ phiếu BII

Ngoài ra, một số cổ phiếu thuộc hệ sinh thái và có liên quan đến Louis Holdings cũng biến động mạnh như HQC, AGM, BII, APG, SMT, VKC, DDV, TDH…

Được biết, ông Đỗ Thành Nhân thường lên trang cá nhân nói về cổ phiếu. Thời điểm tháng 9/2021, ông Nhân từng viết: "Từ đây đến cuối năm BII không được 3X. Mọi người cứ chửi thoải mái" hay "Từ đây đến cuối năm: BII không được 3X, TGG không được 4X-5X, APG không được 2X, SMT không được 3X, DDV không được 3X, AGM xuống 2X. Mọi người cứ chửi thoải mái. Ghi lại làm bằng chứng".

Sau bài đăng của ông Nhân, cổ phiếu họ Louis chứng kiến những phiên tăng trần liên tục cho tới tận ngày 22/9. Chưa cần phải chờ tới cuối năm, chỉ hai tuần sau bài đăng trên facebook của ông này, loạt cổ phiếu họ Louis đều đã đạt và vượt dự đoán của ông Nhân. Từ đó, nhà đầu tư liên tục theo dõi sát sao "nhất cử nhất động" của ông Nhân trên các mạng cộng đồng.

Tuy nhiên, sau thông tin Uỷ ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đánh tiếng sẽ theo dõi sát nhóm cổ phiếu tăng bất thường bao gồm cả họ Louis, các cổ phiếu trong hệ sinh thái Louis đồng loạt lao dốc không phanh, liên tục nằm sàn.

Ngoài hoạt động ở facebook cá nhân, ông Đỗ Thành Nhân còn lập riêng nhóm có tên gọi Louis Family trên facebook với mục đích là "nơi trao đổi và chia sẻ của Chủ tịch và các cổ đông Louis Group".

Chỉ sau một tháng thành lập, nhóm Louis Famlily có tới hơn 12.900 thành viên. Đa phần nội dung trong nhóm đều xoay quanh triển vọng, viễn cảnh tươi sáng trong câu chuyện M&A của Louis Holdings, những màn khoe lãi thậm chí "hò" nhau cùng đỡ giá cổ phiếu khi nhóm Louis lao dốc.

Sau những lùm xùm làm giá cổ phiếu, Louis Capital đã có văn bản gửi UBCKNN khẳng định không thực hiện bất kỳ hành vi nào để tác động về giá cổ phiếu cũng như thao túng thị trường chứng khoán.

Văn bản của Louis Capital cũng nêu, những hành vi đăng tải thông tin không xác định đã ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của công ty. Vì vậy, Louis Capital đề nghị UBCKNN kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với các chủ thể có hành vi đăng tin sai lệch và xử lý theo quy định của pháp luật.

Bản thân ông Đỗ Thành Nhân sau đó cũng tuyên bố từ bỏ chứng khoán. Ông tự nhận mình không phải dân tài chính, cũng không biết gì về chứng khoán và là một F0 mới bước vào thị trường. Thậm chí ông còn tự nhận rằng "không biết thị trường chứng khoán là những con số nhảy múa khốc liệt".

"Tôi chỉ nghĩ đơn giản thị trường chứng khoán là nơi nhiều người góp gạo thổi cơm chung, những cổ đông tham gia vào doanh nghiệp để doanh nghiệp đó có tài chính mạnh hơn từ số đông để phất triển và mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, từ đó có kết quả kinh doanh cải thiện và quả ngọt sẽ cùng chia cho tất cả mọi người. Tôi hoàn toàn không biết thị trường chứng khoán là những con số nhảy múa khốc liệt", ông Nhân nói.

