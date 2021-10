Ông Lê Hồng Thái, Phó Giám đốc Công ty Lữ hành Hanoitourist cho biết, doanh nghiệp đã xây dựng 5 nhóm sản phẩm cho khách nội địa với khẩu hiệu “Hanoitourist – du lịch bình thường mới” bao gồm homestay an toàn, khách sạn an toàn, du lịch Mice an toàn, du lịch caravan an toàn và du lịch mùa thu an toàn.

Sau khi Hà Nội nới lỏng một số hoạt động, Hanoitourist đã chủ động đề xuất với các cơ quản quản lý tại một số điểm đến là vùng xanh và đề xuất tổ chức tour an toàn kèm theo các phương án tổ chức và chia làm 3 giai đoạn.

Doanh nghiệp du lịch chuẩn bị nhiều sản phẩm mới để đón khách an toàn, trong đó có thí điểm loại hình tour caravan...

Cụ thể, giai đoạn 1 là du lịch nội vùng, công ty đề xuất thí điểm tour caravan Đường Lâm với Sở Du lịch và UBND TP Hà Nội.

Giai đoạn 2 là du lịch vùng xanh với vùng xanh. Cụ thể, đơn vị đề xuất với UBND tỉnh Hà Giang, Yên Bái, Thanh Hóa, Quảng Ninh tổ chức thí điểm loại hình tour caravan không chạm như: Sử dụng xe tự lái do các cá nhân, trong qua trình di chuyển dùng bộ đàm để hướng dẫn cho khách, cơ sở lưu trú chỉ chọn một điểm, khách check in theo nhóm có cùng yếu tố dịch tễ, nhà hàng sử dụng ăn theo giờ và theo nhóm và quan trọng là bảo đảm các quy định về phòng chống dịch.

Giai đoạn 3 sẽ là các hoạt động du lịch hoạt động trạng thái thích ứng an toàn.

Ông Thái cho hay, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 128 về việc thích ứng trong giai đoạn "bình thường mới" nên kiến nghị các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương nên sớm ban hành bộ quy tắc chung, có sự thống nhất để khai thông việc khôi phục các hoạt động du lịch trở lại tránh tình trạng mỗi địa phương, mỗi tỉnh lại có các quy định khác nhau để các doanh nghiệp chủ động trong việc chào bán các sản phẩm cho khách hàng. Đối với các hãng hàng không, cần xem xét về kế hoạch bay giữa các tỉnh thành phố, giá vé phù hợp theo từng nhóm nhỏ linh hoạt và với khách dưới 18 tuổi.

Ông Lê Khắc Hiệp, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup cho biết, Vingroup có Vinpearl hoạt động trong lĩnh vực nghỉ dưỡng lớn với 45 cơ sở lưu trú, khách sạn 5 sao và trung tâm vui chơi giải trí hàng đầu Việt Nam. Theo đó, Tập đoàn cũng đang chuẩn bị đón khách theo quy định nhà nước; 100% nhân viên được tiêm 2 mũi, tham gia khóa đào tạo gồm phương án bảo hộ an toàn, đúng chuẩn. Bên cạnh việc tuân thủ hướng dẫn của địa phương, các bộ, Vingroup cũng đưa ra tiêu chuẩn an toàn, nâng cao hơn, cụ thể nhân viên được bố trí 3 tại chỗ, khoanh vùng sinh hoạt, theo dõi lịch trình...

“Vingroup sẽ liên tục nâng cao trải nghiệm của du khách, đặc biệt là ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Ví dụ, cho ra mắt ứng dụng quản gia thông minh, hỏi đáp thông tin nhà hàng, cập nhật thông báo giúp khách tiện lợi, hạn chế tiếp xúc. Chúng tôi đang chuẩn bị nhiều sản phẩm mới để đón khách du lịch, như tàu ngầm vô cực trong suốt 360 độ để chiêm ngưỡng vẻ đẹp biển. Ngoài ra, tại Nha Trang, chúng tôi chuẩn bị nhiều sản phẩm vui chơi giải trí để khách trải nghiệm.

Tại Phú Quốc, VinWonders có kế hoạch sẽ đưa vào hoạt động Cung điện Hải Vương - Công trình thủy cung hình rùa lớn nhất thế giới với 5 phân khu đặc sắc… tin rằng sẽ có trải nghiệm thú vị không ngừng nâng cấp sản phẩm để tạo trải nghiệm cho du khách quốc tế với một điểm đến mọi nhu cầu”, ông Hiệp nói.

Để thu hút khách, ông Hiệp cho biết sắp tới sẽ có khuyến mại lớn về giá phòng, giá dịch vụ hấp dẫn.

Bà Nguyễn Vũ Quỳnh Anh, Tổng Giám đốc khối SHG (Sun Hospitality Group) cho biết, ngay trong gian đoạn giãn cách Sungroup đã tranh thủ lập chiến dịch “phủ áo mới” cho các cơ sở nghỉ dưỡng để cung cấp dịch vụ tốt nhất khi khách hàng nội địa và quốc tế quay trở lại.

Cùng với đó, không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ nguồn nhân lực. Xây dựng sản phẩm dịch vụ mới, kết hợp du lịch nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khoẻ. Đồng thời, chuyển đổi số là cần thiết để đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng, nhất là hạn chế tiếp xúc theo yêu cầu an toàn.

Khôi Nguyên

* Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh dịch Covid-19.