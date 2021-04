Chủ tịch Sacombank tại lễ ký hợp tác toàn diện với Bamboo Airways: ‘Hai thương hiệu, triệu giá trị’

Bà Nguyễn Đức Thạch Diễm – thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Sacombank cùng ông Đặng Tất Thắng – Phó Chủ tịch thường trực HĐQT kiêm Tổng giám đốc Bamboo Airways ký kết thỏa thuận hợp tác dưới sự chứng kiến của lãnh đạo hai bên

Đối tác chiến lược

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Sacombank và Bamboo Airways chính thức ký kết hợp tác toàn diện để trở thành đối tác chiến lược về đầu tư, sản xuất, kinh doanh, cung ứng sản phẩm, dịch vụ… nhằm khai thác tốt nhất thế mạnh nội tại của mỗi bên trong các lĩnh vực hoạt động có liên quan.

Cụ thể, theo thỏa thuận được kí kết, Sacombank cung cấp các dịch vụ tài chính doanh nghiệp liên quan tới tín dụng, bảo lãnh ngân hàng, các dịch vụ thanh toán trong nước và quốc tế, quản lý dòng tiền, dịch vụ ngoại hối… đáp ứng các nhu cầu sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển dự án của Bamboo Airways cũng như hệ sinh thái liên quan.

Với ưu thế là một trong những ngân hàng TMCP hàng đầu Việt Nam, sở hữu hệ sản phẩm dịch vụ hiện đại, đa dạng, đội ngũ nhân viên chuyên môn cao, Sacombank sẽ góp phần giúp Bamboo Airways tiết kiệm thời gian, nhân lực, tối ưu hóa chi phí và chủ động trong quản lý dòng tiền.

Cùng với việc cung cấp các giải pháp dành cho doanh nghiệp, Sacombank còn cung cấp các dịch vụ tài chính cá nhân cho cán bộ nhân viên của hệ sinh thái Bamboo Airways với mức ưu đãi hấp dẫn. Sacombank sẽ ưu tiên sử dụng các dịch vụ của Bamboo Airways và hệ sinh thái liên quan trong các hoạt động nội bộ.

Về phía Bamboo Airways, với mạng bay nội địa lớn bậc nhất, mạng bay quốc tế đang được mở rộng nhanh chóng cùng chất lượng dịch vụ định hướng 5 sao, hãng sẽ đẩy mạnh cung cấp cho Sacombank các dịch vụ vận tải hành khách, hàng hóa, du lịch kết hợp hội nghị, sự kiện golf…

Đồng thời cung cấp các dịch vụ thương mại khác trong hệ sinh thái theo chính sách ưu tiên đặc biệt, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh thông suốt tại Việt Nam và trong khu vực của ngân hàng.

Tận dụng lợi thế đến từ hệ sinh thái hàng không - nghỉ dưỡng - golf có một không hai, Bamboo Airways cam kết thiết kế và triển khai các chính sách riêng phù hợp với nhu cầu của khách hàng lớn của Sacombank; thiết lập nền tảng cho phép Sacombank phát triển, đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ với ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng thân thiết.

Theo nội dung ký kết, Bamboo Airways cũng phối hợp truyền thông quảng bá các sản phẩm, dịch vụ của đối tác trên các kênh của hệ sinh thái Bamboo Airways, đưa hình ảnh thương hiệu của Sacombank tiếp cận rộng rãi tới hàng chục triệu khách hàng trong và ngoài nước mỗi năm.

Với mạng lưới rộng lớn các đối tác trong và ngoài nước cùng hệ thống gần 5.000 đại lý trên toàn quốc, Bamboo Airways và hệ sinh thái Bamboo Airways hứa hẹn đem tới cho Sacombank một thị trường tiềm năng để mở rộng tập khách hàng, gia tăng doanh thu từ việc tiếp thị, bán chéo và đẩy mạnh quảng bá thương hiệu.

Đặc biệt, hệ thống dịch vụ ngân hàng hàng đầu của Sacombank kết hợp với hệ sinh thái cao cấp của Bamboo Airways sẽ tối đa hóa lợi ích cho khách hàng, đối tác chung của cả hai bên, thông qua những sản phẩm, dịch vụ đặc thù được tích hợp hoặc liên kết giữa hai hệ sinh thái trong thời gian tới.

"Hai thương hiệu, triệu giá trị"

Phát biểu buổi lễ, ông Dương Công Minh - Chủ tịch HĐQT Sacombank cho biết: "Sacombank có hệ khách hàng lên đến hơn 14 triệu người và là một trong những ngân hàng có hệ sinh thái khách hàng lớn nhất Việt Nam. Với phương châm - Luôn nỗ lực phục vụ khách hàng một cách tốt nhất, Sacombank không ngừng nghiên cứu, tạo ra những sản phẩm dịch vụ, những giải pháp tài chính hiện đại, đa năng và tối ưu nhất cho khách hàng.

Ông Dương Công Minh - Chủ tịch HĐQT Sacombank

Khi hợp tác toàn diện cùng Bamboo Airways -hãng hàng không mới ra mắt nhưng đã có những thành tích ấn tượng nhờ vào tinh thần tận tâm, trách nhiệm với khách hàng, tôi kỳ vọng hai bên sẽ cùng kết hợp theo tiêu chí "Hai thương hiệu - Triệu giá trị", mang đến nhiều lợi ích thiết thực cho khách hàng, cổ đông và cả nền kinh tế".

Ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC kiêm Chủ tịch HĐQT Bamboo Airway phát biểu tại sự kiện

Còn ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC kiêm Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways phát biểu: "Mục tiêu của Bamboo Airways là xây dựng những "hệ sinh thái" khép kín, kết nối chặt chẽ giữa du lịch và hàng không trên khắp Việt Nam, đặc biệt tại những khu vực tiềm năng, chưa hoặc ít được khai thác.

Hệ sinh thái này cũng là lợi thế để Bamboo Airways có thể đẩy mạnh những sản phẩm, dịch vụ liên kết mang tính tiên phong với chi phí và tiện ích vượt trội, một trong những ‘chìa khoá’ quan trọng để đón đầu thị trường trong thời gian tới. Điều này cũng đồng nghĩa với những tiềm năng hợp tác không giới hạn, mang đến nhiều lợi ích dài hạn và bền vững cho khách hàng và đối tác trong thời gian sắp tới".

Ông Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh rằng khi những sản phẩm dịch vụ tài chính hàng đầu của Sacombank kết nối cùng hệ sinh thái dịch vụ hàng không, du lịch cao cấp của Bamboo Airways, trước hết người tiêu dùng sẽ được hưởng lợi dài hạn và bền vững. Tiếp đó là những cơ hội kinh doanh rộng mở, với nhiều ý nghĩa thiết thực cho chính hai doanh nghiệp.

Trên cơ sở mối quan hệ hợp tác này, Sacombank và Bamboo Airways - Hệ sinh thái Bamboo Airways đều kỳ vọng sẽ đưa ra thị trường những hoạt động khuyến mãi hấp dẫn, những sản phẩm liên kết đa năng và hiện đại. Trong thời gian tới, dự kiến hai bên sẽ cho ra mắt thẻ liên kết mang tới hàng loạt quyền lợi đặc biệt với những trải nghiệm dịch vụ tốt nhất cho khách hàng chung.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) được thành lập ngày 21-12-1991. Trải qua hơn 29 năm xây dựng và phát triển, Sacombank đã vươn lên trở thành một trong những ngân hàng TMCP hàng đầu Việt Nam, cung cấp các giải pháp tài chính trọn gói, đa năng và hiện đại cho khách hàng.

Tính đến hết 2020, Sacombank sở hữu tổng tài sản đạt gần 493.000 ngàn tỉ đồng, hệ khách hàng thường xuyên giao dịch lên đến 7 triệu khách hàng, đội ngũ nhân lực chuyên môn cao hơn 18.000 người và mạng lưới hoạt động rộng lớn lên đến gần 570 điểm giao dịch tại 52 tỉnh Việt Nam và hai nước Lào, Campuchia.

Sacombank đã vinh dự vào Top 500 Thương hiệu Ngân hàng lớn nhất toàn cầu, Top 10 Ngân hàng Thương mại việt Nam uy tín cùng hàng loạt danh hiệu, giải thưởng trong và ngoài nước như Danh hiệu Thương hiệu Vàng TP.HCM UBND TP.HCM, Sở Công thương và Thời báo Kinh tế Sài Gòn tổ chức bình chọn, giải thưởng "Ngân hàng tốt nhất Việt Nam năm 2020" do tạp chí The Asset bình chọn và giải thưởng "Sacombank Digitalisation Strategy" về chiến lược chuyển đổi số do tổ chức phi chính phủ Enterprise Asia (Malaysia) bình chọn…

Gần đây nhất, Sacombank được Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s nâng xếp hạng tiền gửi dài hạn của Sacombank từ Caa1 lên B3 với triển vọng ổn định, đồng thời nâng bậc đánh giá tín dụng cơ sở (BCA) và BCA điều chỉnh lên Caa1 từ Caa2 dựa trên những nỗ lực cải thiện chất lượng tài sản, xử lý nợ xấu và tài sản tồn đọng theo lộ trình chiến lược tái cơ cấu. Cũng theo Moody’s, kể từ sau giai đoạn sáp nhập, cấu trúc sở hữu và quản trị ngân hàng của Sacombank, đã có những cải thiện vượt bậc và trở nên minh bạch hơn trước.

Bamboo Airways hiện cung cấp dịch vụ hàng không định hướng 5 sao. Bamboo Airways đang khai thác thương mại trên hơn 60 đường bay nội địa; vận chuyển hơn 7 triệu lượt hành khách an toàn tuyệt đối; với tỉ lệ đúng giờ cao nhất ngành hàng không Việt Nam trong 3 năm liên tiếp tính đến 2021.

Chất lượng dịch vụ của Bamboo Airways được người tiêu dùng, truyền thông trong nước và quốc tế bầu chọn là Hãng hàng không có dịch vụ tốt nhất Việt Nam, Hãng hàng không khu vực hàng đầu châu Á, Hãng hàng không được người chơi golf yêu thích nhất…

Hệ sinh thái đa dạng của Bamboo Airways bao trùm nhiều lĩnh vực cốt lõi của nền kinh tế như du lịch, nghỉ dưỡng, bất động sản… đa dạng, hoàn chỉnh, và khép kín gồm: Chuỗi quần thể nghỉ dưỡng 5 sao với 6.000 phòng khách sạn tại những danh thắng và bãi biển đẹp nhất Việt Nam, được đầu tư đồng bộ, mang lại tác động tràn về kinh tế mạnh mẽ; Hệ thống 7 sân golf, gần 130 hố golf hướng biển được bình chọn top sân golf đẹp nhất thế giới; Quỹ dự án bất động sản thương mại trên hơn 2.000 hecta diện tích mang bao gồm hơn 3.000 căn chung cư, gần 1.000 biệt thự, gần 5.000 liền kề và shophouse, hơn 50 mini hotel…

Theo tuoitre.vn